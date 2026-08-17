USCIS exigirá nuevas versiones de estos dos formularios desde el 15 de septiembre: así te afecta si tramitas tu permiso de trabajo

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USCIS reveló que no habrá período de gracia después del 15 de septiembre. Foto: AFP

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) confirmó que a partir del 15 de septiembre de 2026 solo aceptará las nuevas ediciones (fechadas 09/15/26) de los formularios I-539 (para extender o cambiar de estatus migratorio) y I-765 (para solicitar el permiso de trabajo), que reemplazan la edición 08/28/24 del I-539 y la edición 08/21/25 del I-765, según la alerta oficial de la agencia.

En el mismo comunicado, USCIS reveló que no habrá período de gracia: rechazará cualquier envío con la edición anterior que tenga matasellos o se presente electrónicamente el 15 de septiembre en adelante, y también desestimar la nueva edición si se presenta antes de esa fecha. La agencia ya publicó versiones preliminares de los formularios nuevos para que la gente se familiarice con ellos, pero advierte no presentarlos todavía.

El cambio de formularios no es un ajuste administrativo aislado. Responde a una regla mucho más amplia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que termina con el sistema de “duración de estatus” (D/S, por sus siglas en inglés) para tres grupos de visitantes: estudiantes con visa F-1, participantes de programas de intercambio con visa J-1 y representantes de medios de comunicación extranjeros con visa I. La regla se publicó en el Federal Register el 17 de julio de 2026 y entra en vigor el mismo 15 de septiembre.

¿Qué significa que termine la “duración de estatus”?

Hasta ahora, un estudiante F-1 podía permanecer en el país “mientras mantuviera su estatus”, sin una fecha de vencimiento fija marcada en su I-94, mientras siguiera inscrito y avanzando en su programa académico, sin importar cuántos años tomara. Con la nueva regla, según DHS, eso desaparece y cada categoría recibe un período fijo de admisión:

Estudiantes F-1: hasta cuatro años, según la duración de su programa marcada en el formulario I-20, más 30 días para llegar al país y otros 30 días para salir al terminar.

hasta cuatro años, según la duración de su programa marcada en el formulario I-20, más 30 días para llegar al país y otros 30 días para salir al terminar. Participantes de intercambio J-1 y representantes de medios con visa I: también pasan de la “duración de estatus” a un período fijo de admisión bajo la misma regla.

Quienes necesiten más tiempo del que les fue asignado deben presentar el I-539 para pedir una extensión de estadía (EOS) ante USCIS antes de que venza su plazo, o salir del país y volver a entrar con un nuevo período de admisión.

¿Qué pasa con quienes ya están en el país?

Un estudiante F-1 que ya estaba admitido bajo “duración de estatus” antes del 15 de septiembre de 2026 no pierde su estatus de inmediato: puede quedarse sin pedir una extensión hasta la fecha de fin de su programa marcada en el I-20, o hasta que termine su OPT o STEM OPT vigente, con un tope máximo fijado en el 14 de noviembre de 2030 (cuatro años más 60 días para salir del país), según las Preguntas Frecuentes de DHS.

Quien viaje fuera de Estados Unidos después del 15 de septiembre y vuelva a entrar recibe, en cambio, un nuevo período fijo de hasta cuatro años desde ese reingreso.

USCIS published the new I-539 form instructions for F-1 international students needing to file an extension of status once the new rule ending duration of status takes effect September 15th. To establish that the student has maintained status, USCIS suggests submitting I-94s and… pic.twitter.com/AZF1wuBbbV — Emily Neumann (@immigrationgirl) August 14, 2026

¿Qué otras restricciones trae la regla para estudiantes F-1?

Cambiar de nivel educativo o de carrera: quienes cursan un nivel por debajo del posgrado no pueden hacerlo durante su primer año de estudios, salvo que la agencia (SEVP) autorice una excepción por circunstancias extraordinarias; quienes están en posgrado no pueden hacerlo en ningún momento de su programa.

quienes cursan un nivel por debajo del posgrado no pueden hacerlo durante su primer año de estudios, salvo que la agencia (SEVP) autorice una excepción por circunstancias extraordinarias; quienes están en posgrado no pueden hacerlo en ningún momento de su programa. Transferirse de universidad: la misma lógica aplica —restringido al primer año para quienes están por debajo del posgrado, y prohibido en cualquier momento para quienes cursan posgrado, salvo excepción autorizada por SEVP.

la misma lógica aplica —restringido al primer año para quienes están por debajo del posgrado, y prohibido en cualquier momento para quienes cursan posgrado, salvo excepción autorizada por SEVP. Salir del país al terminar: el plazo para hacerlo baja de 60 a 30 días después de completar el programa o el período de OPT o STEM OPT.

¿Por qué cambia también el I-765?

El I-765 es el formulario con el que se solicita el permiso de trabajo. La nueva versión incorpora las disposiciones de extensión automática ligadas al nuevo sistema de períodos fijos, un ajuste que afecta directamente a estudiantes en OPT o STEM OPT y a otros solicitantes de autorización de empleo cuyo trámite depende de su estatus migratorio vigente.

¿Qué acciones se han realizado en contra?

Por ahora, la organización NAFSA (Association of International Educators) y la Presidents’ Alliance on Higher Education and Immigration anunciaron que están preparando un desafío legal contra la regla, pero hasta el momento ningún tribunal ha bloqueado ni pausado su entrada en vigor.

La regla también está sujeta, en teoría, a una revisión del Congreso bajo la Ley de Revisión Congresional, aunque no hay ninguna resolución de ese tipo en marcha.

Mientras esa fecha se mantenga vigente, cualquier persona con un trámite de extensión de estatus o de permiso de trabajo en curso debe asegurarse de usar los formularios correctos según la fecha en que los presente, para evitar un rechazo automático que podría retrasar meses su proceso.

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