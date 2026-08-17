¿Hasta dónde llegarías por ser madre? Estrena “Un Hijo Propio”

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Junket de “Un Hijo Propio”. Foto: David Rubí

Ya se estrenó “Un Hijo Propio” de Maite Alberdi, basada en un hecho real que pone en el centro de la discusión la maternidad y la paternidad, pues en Santa Martha Acatitla conoció la historia de Alejandra, quien no solamente soñaba con ser madre, estaba en prisión por robarse un bebé.

La directora chilena quedó sorprendida con la historia que escuchó y se cuestionó “cómo alguien finge un embarazo todo este tiempo, es como la realidad supera la ficción y más allá, de todo lo insólito, de todo lo del evento, como que conectamos mucho con las preguntas asociadas que tienen que ver con la maternidad y todas las presiones invisibles”, reflexiona la cineasta que goza del reconocimiento internacional.

Sus protagonistas son Ana Celeste Montalvo y Armando Espitia, quienes dan vida a esta pareja que se siente presionada por la sociedad, por el reloj biológico y por el propio sistema para convertirse en padres. Sin duda, un gran reto para la protagonista de esta historia que tuvo oportunidad de convivir con la mujer que encarnó estos desencuentros en la vida real.

Foto: David Rubí

“A la hora de habitar a Alejandra, para mi fueron procesos duros donde todos los miedos salían a flote donde, tenía que ser generosa y realmente quitarme capas de mi, para compartir lo que había y sí al final son dolores compartidos también de muchas”, considera la actriz que debe replantearse la maternidad en este proyecto y hasta dónde es capaz de llegar por ser madre.

“Un hijo propio” está basado en una historia real que sacudió el sistema de salud en nuestro país, pues una mujer fingió estar embarazada, recibió una incapacidad y se robó un recién nacido, tras padecer varios abortos espontáneos y sentirse presionada por su familia y pareja para maternar.

“Pues para mi tiene que ver con el deseo, con la convicción, el deseo que devienen en un proceso mental de decidir con conciencia si la maternidad y la paternidad son para ti y vienen en tu plan de vida, si lo quieres poner en tu plan de vida”, reconoce Armando Espitia como su mayor reflexión en el rodaje.

Este documental es un gran logro en la carrera de los actores porque trabajar con la dos veces nominada al Oscar fue un gran estímulo, ya que consideran que muchas veces los proyectos se quedan en la cúpula de los famosos.

“Y tú sabes que en México actores como nosotros todavía trabajamos en lo que nos aceptan no es en lo que aceptemos es nos aceptan y entonces nosotros hacemos el trabajo”, sostiene Espitia.

Tras recorrer varias salas de cine, un hijo propio ya está disponible en Netflix.

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