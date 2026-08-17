Los HEAT Latin Music Awards llegan a México con un toque de tequila y tradición

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Caroline Aquino y Karime Pindter. Foto: Cortesía HEAT Latin Music Awards

Luego de más de una década de consolidarse como unos premios referentes en materia musical latina y tras pasar por varios destinos como Punta Cana, Medellín y Panamá, los HEAT Latin Music Awards llegan a nuestro país, pero no aterrizarán en la capital mexicana, sino en la capital del tequila, en el marco de los festejos por el Día de Muertos 2026, lo que promete salpicar de tradiciones ancestrales a esta fiesta por la música y la diversidad.

La ceremonia de premiación será en el estado de Jalisco, con una gala sin precedentes programada para ocurrir el 5 de noviembre en Puerto Vallarta, pero no será solamente ese día, sino toda la semana cuando se festeje la música, a los nominados y al arte en general, que reunirá a grandes figuras de la industria en este destino turístico.

Semana HEAT 2026

Dayanara. Foto: Cortesía HEAT Latin Music Awards

La Semana HEAT correrá del 31 de octubre al 5 de noviembre de 2026 y cerrará con la gala en Puerto Vallarta, con una transmisión en vivo por LosHeat.tv. La sede y la fecha se dieron a conocer con un promocional en el que conocimos a los presentadores oficiales como la mexicana Karime Pindter; Caroline Aquino; La Segura, creadora de contenido colombiana; Ignacio Baladán, chef y creador uruguayo; Yohana Vargas, reconocida creadora venezolana; y Dímelo King, locutor colombiano de música latina.

El anuncio de HEAT Latin Music Awards al estilo Jalisco se hizo en Miami, una de las capitales de la comunidad latina, ante medios nacionales e internacionales, creadores de contenido, artistas e invitados de la industria. Diana Montes, directora general de los HEAT Latin Music Awards, aseguró que: “Jalisco no nos presta una sede: nos da una casa y nos da el lugar para volver a reunirnos alrededor de la música”.

Jessi Uribe. Foto: Cortesía HEAT Latin Music Awards

Entre los actos musicales destacaron Eddy Herrera (República Dominicana), Nacho (Venezuela), Jessi Uribe (Colombia), Dayanara (Ecuador), Mario Girón (México) y Jhon de la Torre (Colombia).

Además, por supuesto, del mariachi clásico de Jalisco.

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