Gerardo Mérida Sánchez, sin registro en el sistema federal de prisiones de EE. UU. desde el 11 de agosto

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Gerardo Mérida deja prisión federal en NY. Foto: Gobierno de Sinaloa

El exsecretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, ya no aparece en los registros del Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos (BOP) desde el pasado 11 de agosto de 2026, fecha en la que abandonó el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, Nueva York, de acuerdo con los registros oficiales.

El exfuncionario permaneció detenido en ese lugar durante aproximadamente tres meses. Sin embargo, su salida del centro de detención no significa necesariamente que haya quedado en libertad o que haya dejado de estar bajo custodia de autoridades estadounidenses. Una posibilidad es que se encuentre en otro esquema de custodia mientras se define su situación jurídica, incluso en el marco de una eventual cooperación con autoridades de ese país.

Foto: Federal Bureau of Prisons

¿Qué se sabe de la salida de Gerardo Mérida de prisión?

De acuerdo con los registros del Buró Federal de Prisiones (BOP), Gerardo Mérida Sánchez dejó el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn el 11 de agosto de 2026.

El registro del BOP señala que Mérida Sánchez ya no se encuentra bajo custodia de la Oficina Federal de Prisiones desde la fecha indicada, aunque su situación jurídica continúa en proceso.

¿Quién es Gerardo Mérida Sánchez?

Gerardo Mérida Sánchez es un general en retiro del Ejército mexicano que desarrolló parte de su trayectoria profesional en áreas militares, de inteligencia y seguridad.

De acuerdo con información del portal de transparencia del Gobierno de Sinaloa, es originario de Veracruz y ocupó distintos cargos dentro de las Fuerzas Armadas antes de incorporarse a tareas relacionadas con la seguridad pública estatal.

Entre los cargos que desempeñó destacan:

Comandante del Mando Especial “Mante”, en Tamaulipas.

Comandante de la 21 Zona Militar, en Morelia, Michoacán.

Comandante de la 44 Zona Militar, en Miahuatlán, Oaxaca.

Comandante de la 25 Zona Militar, en Puebla.

Posteriormente, Mérida Sánchez llegó a la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa durante parte de la administración del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, también señalado de tener vínculos con el crimen organizado.

Gerardo Mérida continúa bajo custodia de autoridades de EE. UU.

Aunque Gerardo Mérida Sánchez dejó la prisión federal en Nueva York, continúa bajo custodia de autoridades estadounidenses, de acuerdo con información difundida por el periodista Ariel Moutsatsos.

OJO



Mérida no ha sido liberado, dejó la prisión pero sigue bajo custodia de autoridades de EUA (en tanto no haya un auto de liberación, cosa que se ve muy difícil por el momento).



Esto ya ha pasado antes con varios narcos mexicanos, entre ellos dos de los hijos de El Chapo,… https://t.co/UJ12mSPfnD — Ariel Moutsatsos (@arielmou) August 17, 2026

El traslado fuera de una prisión no significa necesariamente que haya quedado en libertad, pues podría permanecer bajo custodia mientras continúa su proceso ante las autoridades de Estados Unidos.

Breaking: CAE EL PRIMERO de la acusación vs Rubén Rocha.



Gerardo Merida Sanchez, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, fue detenido el pasado 11 de mayo en Arizona.



Ya ha sido trasladado a Nueva York para ser formalmente procesado por su presunto nexo con el Cartel de Sinaloa. pic.twitter.com/pr392ehv45 — Arturo Ángel (@arturoangel20) May 15, 2026

¿Por qué fue detenido Gerardo Mérida en Estados Unidos?

Gerardo Mérida Sánchez fue detenido en Arizona, Estados Unidos, y figura entre funcionarios y exfuncionarios mexicanos señalados por autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Su detención fue dada a conocer el 15 de mayo de 2026, cuando se informó que el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa se encontraba bajo custodia en territorio estadounidense.

Mérida Sánchez es uno de los 10 funcionarios y exfuncionarios mexicanos imputados por Estados Unidos por presuntos nexos con el grupo criminal, tras su detención, fue trasladado al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, Nueva York, donde permaneció durante aproximadamente tres meses.

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