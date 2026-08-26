Alerta por ameba “comecerebros” en Estados Unidos: estas personas tienen mayor riesgo de contraerla

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Foto: Envato

La muerte de Lillian Smart, una niña de ocho años de Ruston, Luisiana, después de una infección por Naegleria fowleri, mejor conocida como ameba “comecerebros”, volvió a generar preocupación entre las familias que realizan actividades en lagos.

El Departamento de Salud de Luisiana confirmó el caso el 19 de agosto y señaló que la niña probablemente contrajo la infección después de nadar en Lake Claiborne. Su familia informó que murió el 22 de agosto debido a la gravedad de las lesiones que sufrió en el cerebro.

La infección puede provocar meningoencefalitis amebiana primaria, conocida como PAM, una enfermedad que afecta el cerebro y que progresa rápidamente.

An 8-year-old girl in Louisiana has died after being infected by an extremely rare brain-eating amoeba that is found in warm freshwater, her family says.



Lillian Smart died over the weekend after being diagnosed with an infection from Naegleria fowleri, according to Kyle… pic.twitter.com/z4Rovhl5da — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) August 24, 2026

¿Quiénes tienen mayor riesgo de la ameba “comecerebros”?

El principal factor de riesgo es entrar en contacto con agua dulce cálida que contenga Naegleria fowleri. La ameba puede encontrarse en lagos, ríos, estanques y aguas termales.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) señalan que los casos registrados en Estados Unidos ocurrieron principalmente durante los meses más cálidos, cuando aumenta la temperatura del agua.

Los niños y adultos jóvenes se encuentran entre los grupos que han registrado más casos.

Los CDC también han identificado una mayor proporción de infecciones entre niños varones, aunque las razones no están completamente claras. La agencia señala que podría estar relacionado con actividades que aumentan la posibilidad de que el agua entre por la nariz, como bucear o jugar en el sedimento.

Aun así, la posibilidad de contraer esta infección es extremadamente baja. La presencia de la ameba en agua dulce no significa que una persona que nade allí necesariamente vaya a enfermar.

¿Cómo entra la ameba “comecerebros” al cuerpo?

Naegleria fowleri puede causar una infección cuando el agua contaminada entra por la nariz. Desde las vías nasales, el microorganismo puede llegar al cerebro y provocar PAM.

Un punto importante para las familias es que tragar agua no causa esta infección. Tampoco se transmite de una persona a otra. El riesgo está relacionado con la entrada de agua contaminada por la nariz.

La ameba suele encontrarse en agua dulce cálida. No está asociada con el agua salada del océano y los CDC señalan que no se encuentra normalmente en piscinas que reciben un tratamiento y mantenimiento adecuados.

¿Qué tan común es la ameba “comecerebros”?

La infección es muy poco frecuente en Estados Unidos.

Los CDC registraron 167 casos de infección por Naegleria fowleri entre 1962 y 2024.

Los casos suelen concentrarse entre julio y septiembre, cuando las temperaturas del agua alcanzan sus niveles más altos.

Por eso, aunque la enfermedad tiene una tasa de mortalidad muy elevada, el riesgo de que una persona contraiga la infección sigue siendo extremadamente bajo.

¿Cómo pueden protegerse las familias?

Los CDC señalan que la única forma de eliminar por completo el riesgo asociado con las actividades recreativas es evitar el contacto con agua dulce cálida. Para quienes deciden nadar, existen medidas que pueden reducir la posibilidad de que el agua entre por la nariz.

Entre las principales recomendaciones están

Usar una pinza nasal al nadar, bucear o saltar al agua.

Mantener la cabeza fuera del agua cuando sea posible.

Evitar nadar en agua dulce cálida durante periodos de temperaturas elevadas.

Evitar remover el sedimento en zonas poco profundas y cálidas.

Mantener la nariz cerrada al entrar al agua.

Evitar sumergir la cabeza en aguas termales.

Estas precauciones son especialmente relevantes para los niños que suelen bucear, saltar o jugar en zonas poco profundas de lagos y ríos.

¿Cuáles son los síntomas de la ameba “comecerebros”?

La meningoencefalitis amebiana primaria puede comenzar con síntomas que se parecen a los de otras enfermedades.

Los primeros signos pueden incluir dolor de cabeza intenso, fiebre, náuseas y vómitos. A medida que la infección avanza pueden aparecer rigidez de cuello, confusión, sensibilidad a la luz, problemas de equilibrio, alucinaciones y convulsiones.

Debido a que la infección es tan poco frecuente, es importante informar al médico si existe un antecedente reciente de exposición a agua dulce cálida y aparecen síntomas neurológicos graves.

La muerte de la menor en Luisiana pone nuevamente el foco sobre una infección poco común, pero grave. Para las familias, conocer cómo ocurre la exposición y evitar que el agua dulce cálida entre por la nariz son algunas de las principales medidas para reducir el riesgo.

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