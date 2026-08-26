Nueva York: por qué la humedad roza niveles de la selva amazónica

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Foto: Shutterstock

Durante las últimas semanas, tanto usuarios como meteorólogos han reportado que la ciudad de Nueva York ha estado experimentando niveles extremos de humedad. El fenómeno se evidencia de inmediato en la ropa pegajosa, el encrespamiento del cabello y la sofocante sensación de vapor que golpea a los residentes apenas cruzan la puerta de sus casas.

De acuerdo con reportes especializados de The Weather Channel, la atmósfera de la Gran Manzana ha alcanzado niveles de humedad comparables a los de la selva amazónica. Aunque los neoyorquinos están habituados a días bochornosos entre julio y agosto, la intensidad actual ha marcado un hito llamativo.

La humedad en la selva amazónica y el punto de rocío en Nueva York

Si bien la Amazonía no es el lugar más húmedo del planeta, se consolida como una de las regiones más bochornosas de la Tierra, registrando un promedio de al menos 2,4 pulgadas de precipitación al mes.

En el caso particular de la metrópoli neoyorquina, la causa principal detrás de esta sensación de “aire pesado” no es únicamente el porcentaje de humedad relativa, sino el elevado punto de rocío.

¿Qué es el punto de rocío y cómo afecta al cuerpo?

Cuando el punto de rocío supera los 70 °F, el ambiente se vuelve profundamente incómodo. Al combinarse con las denominadas “cúpulas de calor” del verano, la sensación térmica se dispara con facilidad por encima de los 100 °F, haciendo que el aire urbano se comporte como un verdadero baño de vapor.

Nueva York: oficialmente una zona “subtropical húmeda”

La situación actual responde a un cambio progresivo en los patrones climáticos locales. En 2020, la ciudad de Nueva York dejó de ser considerada formalmente como una zona climática templada costera para pasar a ser clasificada como una zona climática “subtropical húmeda”, según los parámetros de la Evaluación Nacional del Clima de Estados Unidos.

Esta reclasificación ocurre cuando una región registra una temperatura media en verano superior a los 71,6 °F y una temperatura media en invierno que no desciende de los 26,6 °F, métricas que la Gran Manzana ha cumplido de manera ininterrumpida durante la última década:

-Temperatura promedio en verano: Registra marcas constantes que superan holgadamente el rango de los 73 °F a 79 °F.

-Temperatura promedio en invierno: Durante diciembre, enero y febrero, la temperatura suele rondar entre los 31 °F y 35 °F.

Riesgos para la salud y cómo protegerse del vapor

La humedad extrema no representa solo una molestia estética o de confort; dificulta drásticamente la capacidad natural del cuerpo humano para enfriarse a través de la sudoración y la transpiración.

Anamika Shreevastava, doctora y profesora adjunta de la Escuela de Ingeniería Tandon de la Universidad de Nueva York, explicó que esta acumulación hídrica en la atmósfera es motivo de gran preocupación para la salud pública:

“La temperatura ambiente es alta, pero también hay mucha humedad. Es la humedad la que impide que la gente sude. Podemos reducir las temperaturas localmente, pero combatir la humedad es un reto mucho mayor. Se trata de una adaptación humana para permanecer en interiores y evitar el peligro”, afirmó.

“Cuando la humedad es alta, perdemos líquidos corporales. Hidrátate y evita la exposición al sol tanto como sea posible”, aconsejó la doctora Shreevastava.

Alerta de las autoridades de la ciudad

Ante el avance del bochorno, el alcalde Zohran Mamdani recordó a los neoyorquinos la severidad de este tipo de condiciones meteorológicas, señalando que aproximadamente 500 personas mueren cada año en la ciudad por complicaciones médicas directamente vinculadas al calor excesivo.

“Por favor, tómense esto en serio y tomen las precauciones necesarias”, enfatizó la autoridad municipal al pedir a los ciudadanos no subestimar los efectos de esta densa masa de aire.

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