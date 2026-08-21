Neutrogena se disculpa tras muerte de Hayden Panettiere

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Hayden Panettiere. Foto: AFP

La marca de cuidado de la piel Neutrogena finalmente rompió el silencio ante la avalancha de críticas que se desató en su contra luego de la repentina muerte de la actriz Hayden Panettiere, cuando volvió a circular en redes sociales la polémica sobre cómo la compañía habría manejado la relación laboral con quien fuera su rostro durante una década.

En una publicación difundida este jueves, la empresa se dijo profundamente entristecida por el fallecimiento de la actriz y admitió que “entendemos que la hicimos sentir sin apoyo”.

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El origen del conflicto con Neutrogena

La relación entre Panettiere y Neutrogena se quebró tras una aparición en el programa “Live! with Kelly and Michael” en 2015, menos de un año después de que naciera su hija Kaya. En esa entrevista, la actriz habló con franqueza sobre su depresión posparto y explicó que se identificaba con Juliette Barnes, el personaje que interpretaba en la serie “Nashville”, que también atravesaba esa condición en la ficción.

Según relató la propia Panettiere en su libro de memorias This Is Me: A Reckoning, publicado en 2026, no tenía previsto abordar el tema en el programa: simplemente surgió y ella decidió ser honesta. Poco después, contó, recibió una llamada en la que le informaron que Neutrogena quería despedirla por lo que había dicho, y que su representante de entonces respondió que hacerlo sería ilegal.

Aunque su agente logró frenar el despido en ese momento, la actriz aseguró haber comprendido que no la renovarían al año siguiente. Al vencer su contrato, efectivamente no fue renovada, un desenlace que sus seguidores no han olvidado.

Esa revelación, incluida en su libro y en las entrevistas que dio para promocionarlo en mayo pasado, tomó nueva fuerza tras su muerte. Las publicaciones de Neutrogena en redes sociales han sido inundadas de mensajes de reclamo y numerosos usuarios han llamado a boicotear la marca.

Una muerte repentina

Hayden Panettiere, conocida por sus papeles en las series “Heroes” y “Nashville”, murió el domingo 16 de agosto de 2026 a los 36 años. Fue hallada sin vida en una residencia de Greenville, Carolina del Sur, donde se encontraba de manera temporal. La Oficina del Forense del condado de Greenville informó que fue localizada en paro cardíaco y que la causa oficial de su muerte permanece bajo investigación, a la espera de estudios adicionales; la autopsia no halló señales de trauma que contribuyeran al fallecimiento.

Su muerte llega apenas tres años después de la de su hermano menor, el también actor Jansen Panettiere, quien falleció en febrero de 2023 a los 28 años por complicaciones cardíacas. La actriz deja a su hija Kaya, fruto de su relación con el excampeón de boxeo Wladimir Klitschko.

Con su pronunciamiento, queda por ver si Neutrogena logra apaciguar a los seguidores de Panettiere o si el gesto llega demasiado tarde.