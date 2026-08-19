Críticas a Neutrogena crecen tras la muerte de Hayden Panettiere

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En redes se revive la polémica de Panettiere con Neutrogena. Foto: Shutterstock

Neutrogena, la reconocida empresa estadounidense de productos para el cuidado facial y corporal, enfrenta una intensa ola de críticas en redes sociales luego de que resurgiera públicamente un amargo episodio relatado por Hayden Panettiere en sus memorias, tras el trágico fallecimiento de la actriz el pasado domingo a los 36 años de edad.

La estrella de la serie Heroes, quien se desempeñó como embajadora de marca e imagen global de Neutrogena durante aproximadamente una década, reveló en su libro autobiográfico This Is Me: A Reckoning —publicado en mayo de este año— que la firma de belleza decidió rescindir su contrato luego de que hiciera pública su batalla contra la depresión posparto tras el nacimiento de su hija Kaya en 2014.

La revelación que detonó la ruptura con Neutrogena

Según el testimonio plasmado en sus memorias, la compañía tomó la determinación de apartarla tras sus sinceras declaraciones en el programa de televisión Live! with Kelly and Michael en 2015, donde abordó abiertamente la complejidad del tratamiento de salud mental al que tuvo que someterse.

“Neutrogena canceló el contrato que tenía conmigo desde hacía años y fue otro golpe más en un año que prácticamente no me había dado nada bueno”, escribió la artista en This Is Me: A Reckoning.

Esta no representa la primera ocasión en que la compañía recibe cuestionamientos por esta medida, ya que cuando las memorias vieron la luz en mayo se generaron los primeros debates en la industria. Sin embargo, la indignación y el rechazo social se magnificaron al conocerse la noticia de su muerte en Greenville, Carolina del Sur.

Llamados masivos al boicot en plataformas digitales

En la plataforma Reddit, diversos usuarios promovieron iniciativas para boicotear los productos de la compañía en memoria de la artista, acumulando rápidamente más de cinco mil votos de respaldo. La propuesta no tardó en viralizarse en X (Twitter), donde una publicación superó los 34 mil “me gusta” y encendió la conversación digital.

El debate recordó con contundencia cómo la marca prescindió de Panettiere en el momento en que decidió visibilizar la depresión posparto.

Hasta la fecha, la empresa no ha emitido ningún comunicado oficial respecto al movimiento de boicot ni sobre el fallecimiento de quien fuera uno de sus rostros más emblemáticos.

Cláusulas de moralidad e intimidades de la industria

Durante la gira promocional de su autobiografía, la protagonista de Nashville profundizó en los detalles detrás del fin de la relación comercial, recordando el momento exacto en que su representante le comunicó la postura de la multinacional de belleza. De acuerdo con su relato, la firma argumentó que hablar públicamente de su depresión posparto constituía un incumplimiento de la cláusula de moralidad estipulada en el acuerdo.

Just found out Neutrogena fired her for speaking up against her battle with depression how dystopian. https://t.co/Ys6QOHsFuZ — $ (@2000sphase) August 17, 2026

“Neutrogena fue una parte muy importante de mi vida”, recordó Panettiere. “Mi contrato tenía cláusulas de moralidad que abarcaban prácticamente todo. Y, entre todas las razones por las que podían despedirme, esta era la última que habría imaginado”.

Pese al impacto profesional y personal que significó la pérdida de la alianza en un momento vulnerable, la actriz reafirmó siempre la postura de haber priorizado su bienestar y la concientización sobre la salud mental materna sobre cualquier compromiso corporativo:

“Solo estaba diciendo la verdad. Ni por un segundo pensé ni me preocupó que alguien pudiera reaccionar mal. Era mi realidad”, afirmó con firmeza.

Finalmente, la intérprete explicó que su equipo legal intervino de inmediato al ser notificados del despido, advirtiendo a la firma que no existían bases jurídicas legítimas para rescindir el contrato de esa manera. Aunque la representación legal logró mantener el contrato vigente hasta la finalización de ese período anual, Panettiere comprendió de inmediato el desenlace definitivo:

“Sabía que eso sería todo. No me invitarían a regresar al año siguiente”, concluyó en su relato.

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