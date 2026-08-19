Hayden Panettiere: investigan su muerte como posible homicidio

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Muerte de Hayden Panettiere está siendo investigada Foto: AFP

La repentina muerte de Hayden Panettiere está siendo investigada por las autoridades para determinar si existió algún delito en el caso, afirmó una fuente a TMZ.

Esta investigación se está realizando en conjunto con el forense para determinar las causas del deceso y establecer qué ocurrió con la actriz.

Cabe señalar que Page Six informó que agentes de la policía se dieron cita en el hogar de la abuela de Brian y Zach Hickerson, la pareja de Hayden Panettiere y su hermano.

Ambos estuvieron presentes en el lugar de la muerte de la actriz, según información de las autoridades retomada por People.

Aunque esta visita de los agentes podría estar relacionada con el caso, aparentemente no fue así, pues un portavoz informó al medio que no existía esta relación.

“Respondieron a una llamada para verificar el bienestar de una persona en la casa de la familia de Brian Hickerson el miércoles por la mañana. La llamada no está relacionada con la investigación de la muerte de Hayden Panettiere”, mencionaron.

Foto: AFP

La violenta relación de Hayden Panettiere y Brian Hickerson

La relación entre Hayden Panettiere y Brian Hickerson estuvo marcada por la polémica, pues en múltiples ocasiones se reportó violencia doméstica por parte del hombre.

En 2019 se reportó un caso de violencia doméstica y en 2020 la actriz consiguió una orden de alejamiento contra Hickerson.

Ocho meses después de este hecho fue detenido por las autoridades por “cargos penales derivados de una serie de incidentes abusivos ocurridos”, según Page Six.

Posteriormente, en mayo de 2022, la pareja nuevamente protagonizó un altercado, pero esta vez Hickerson se enfrentó a otras personas mientras se encontraban en un bar, mientras Panettiere gritaba: “Brian, cárcel”, en referencia a su libertad condicional.

¿Qué le pasó a Hayden Panettiere?

Hayden Panettiere murió el domingo 16 de agosto después de ser encontrada inconsciente. Los agentes de emergencia de inmediato comenzaron a realizar reanimación cardiopulmonar avanzada.

Los esfuerzos no resultaron y cerca de las 2:32 p. m. fue declarada sin vida.

En la llamada de emergencia se escucha que se habla sobre una “sobredosis” y un “paro cardíaco”, aunque las autoridades aún no determinan cuál es la causa del fallecimiento de la actriz.

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