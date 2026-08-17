Muere la actriz estadounidense Hayden Panettiere, a los 36 años

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Foto: UnoTV/Reuters

La actriz estadounidense Hayden Panettiere, reconocida por sus papeles en las series Heroes y Nashville, así como de las películas de Scream, murió a los 36 años, según confirmó este domingo su representante.

La noticia fue confirmada mediante un comunicado de su familia a ABC News, en el que su padre, Skip Panettiere, lamentó el fallecimiento de la intérprete y pidió privacidad mientras sus familiares procesan la pérdida.

“Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento de nuestra querida Hayden. Era una persona extraordinaria, una fuerza de la naturaleza que brindó amor y alegría a quienes la conocieron y a millones de personas que la vieron en pantalla”, señaló.

Toda vez que, hasta el momento, no se ha informado públicamente la causa de su muerte.

Hayden Panettiere, best known for her roles in "Heroes" and "Nashville," has died at 36 💔 https://t.co/8kkmtCJMiO pic.twitter.com/Zk25kHGN2O — TMZ (@TMZ) August 17, 2026

Una carrera desde la infancia

Panettiere comenzó su carrera artística desde niña y participó en producciones de televisión y cine durante más de dos décadas.

Uno de sus personajes más recordados fue Claire Bennet en Heroes, serie de NBC en la que interpretó a una joven con habilidades extraordinarias. El papel la convirtió en una figura reconocida internacionalmente.

Posteriormente protagonizó Nashville, donde interpretó a Juliette Barnes, una cantante de música country. La producción le permitió combinar la actuación con la música y consolidó su trayectoria televisiva.

También participó en películas como Remember The Titans, Raising Helen, Ice Princess y Scream 4. Además, retomó el personaje de Kirby Reed en la franquicia Scream.

Habló públicamente sobre momentos difíciles

De igual forma, durante los últimos años, Panettiere habló abiertamente sobre distintas dificultades personales. En 2022, durante una entrevista con Good Morning America, habló sobre sus problemas con el alcoholismo y la depresión posparto.

La actriz fue madre de Kaya, hija que tuvo en 2014 con el exboxeador ucraniano Wladimir Klitschko. En mayo de este año publicó sus memorias, This Is Me: A Reckoning, en las que abordó distintas experiencias de su vida y su carrera como actriz desde la infancia.

Panettiere también enfrentó la muerte de su hermano menor, Jansen Panettiere, quien falleció en febrero de 2023 a los 28 años por cardiomegalia y complicaciones relacionadas con una válvula aórtica, según informó su familia en aquel momento. La actriz habló posteriormente sobre el impacto de esa pérdida y señaló que siempre llevaría consigo el dolor por la muerte de su hermano.

El fallecimiento de Hayden Panettiere pone fin a una trayectoria que comenzó durante su infancia y que incluyó televisión, cine y videojuegos, además de una exposición pública marcada por su carrera artística y por las experiencias personales que decidió compartir en los últimos años.

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