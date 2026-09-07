Florida cerrará sus universidades públicas a estudiantes indocumentados desde 2027

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Foto: Envato

Los estudiantes indocumentados que quieran comenzar una carrera en una universidad pública de Florida tendrán una nueva restricción a partir de 2027. La Junta de Gobernadores del Sistema Universitario Estatal aprobó por unanimidad una modificación a las reglas de admisión que impedirá la matrícula inicial de personas que estén en Estados Unidos sin estatus migratorio legal.

La decisión afecta al sistema que reúne a 12 universidades públicas de Florida, entre ellas Florida International University, Florida State University y University of Florida, pero la nueva regla comenzará con el año académico 2027-2028.

According to the approved rule, any person “who is present in the United States unlawfully” will not be eligible for enrollment beginning in the 2027-2028 academic year.https://t.co/vYVVVy9qYQ — NBC 6 South Florida (@nbc6) September 3, 2026

¿Qué cambiará para los estudiantes indocumentados?

La modificación establece que una persona que esté presente en Estados Unidos de manera ilegal no podrá realizar una matrícula inicial en las universidades públicas.

La medida no significa que los estudiantes indocumentados que ya están inscritos tengan que abandonar sus carreras. La restricción está dirigida a quienes intenten ingresar por primera vez a partir del año académico 2027-2028.

El texto aprobado establece además una excepción relacionada con las universidades que hayan admitido a todos los solicitantes académicamente calificados durante los dos años académicos anteriores. La prohibición se dirige a las instituciones que no cumplan con ese criterio.

La diferencia será relevante para los jóvenes que se encuentran ahora en las escuelas secundarias de Florida y planean continuar sus estudios superiores dentro del estado.

¿A cuáles universidades públicas de Florida afecta la medida?

El Sistema Universitario Estatal de Florida está compuesto por 12 universidades públicas y atiende a más de 430 mil estudiantes. La Junta de Gobernadores es el organismo encargado de establecer las políticas generales para estas instituciones.

Entre las universidades que forman parte del sistema están Florida International University, Florida State University, University of Florida, University of Central Florida, Florida Atlantic University y Florida Gulf Coast University.

La nueva regla modifica las condiciones de admisión para personas que las autoridades consideran que están presentes en Estados Unidos sin autorización legal.

El sistema universitario no mantiene actualmente un registro que permita identificar con precisión cuántos de sus estudiantes carecen de estatus migratorio legal. Por eso, tampoco existe una cifra oficial sobre cuántos jóvenes quedarían directamente afectados por la nueva política.

¿Qué otras restricciones existen para estudiantes indocumentados en Florida?

La nueva regla llega después de otras medidas aprobadas este año para limitar el acceso de estudiantes sin estatus migratorio legal a la educación pública superior.

En junio, la Junta Estatal de Educación aprobó una norma que impide que estudiantes indocumentados se matriculen en las instituciones del Florida College System, que agrupa a los colleges públicos del estado. La medida también afecta determinados programas de educación para adultos, incluidos aquellos relacionados con la obtención del equivalente al diploma de secundaria.

De esta manera, las restricciones abarcan tanto universidades de cuatro años como buena parte del sistema público de colleges.

La decisión también se suma a cambios relacionados con las tarifas de matrícula. En 2025, el gobernador Ron DeSantis impulsó la eliminación de una norma de 2014 que permitía a determinados inmigrantes indocumentados que cumplían ciertos requisitos acceder a tarifas de matrícula para residentes del estado.

¿Qué críticas recibió la medida?

Organizaciones educativas y grupos defensores de los inmigrantes cuestionaron la decisión y señalaron que afectará a jóvenes que han crecido y estudiado en Florida.

Durante el proceso de discusión, organizaciones como el Florida Policy Institute y Presidents’ Alliance on Higher Education and Immigration expresaron su oposición a la propuesta.

Sus críticos sostienen que restringir el acceso a la universidad puede limitar las oportunidades de jóvenes que completaron su educación secundaria en el estado y que, después de graduarse, podrían incorporarse a la fuerza laboral.

Florida se convierte así en uno de los estados que han adoptado restricciones de este tipo para estudiantes indocumentados.

Para los estudiantes que actualmente están en la secundaria, el cambio tendrá una fecha concreta: el año académico 2027-2028 marcará el inicio de las nuevas reglas de matrícula inicial en las universidades públicas alcanzadas por la medida.

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