Un hombre denuncia una agresión de ICE en Virginia y la policía ya investiga

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Mejía presentó una denuncia formal ante la policía el 28 de agosto. Foto: AFP

José Mejía Hernández denunció que agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) lo agredieron durante un arresto en Arlington, Virginia, y terminó hospitalizado con una hemorragia y una inflamación cerebral. La policía del condado confirmó que investiga el caso, aunque aclara que sus propios agentes no estuvieron presentes cuando ocurrió.

Parisa Dehghani-Tafti, la fiscal electa del condado de Arlington, pidió el 18 de agosto una investigación inmediata luego de que agentes de ICE hirieran gravemente a Mejía Hernández, de acuerdo con un comunicado oficial de su oficina. En el documento, dijo haber solicitado apoyo tanto a la policía de Arlington como a la oficina de la fiscal general de Virginia.

Un día después, el propio condado aclaró, en otro comunicado del condado de Arlington, que su policía (ACPD) no participa en operativos de inmigración y por eso no estuvo presente durante el incidente del 11 de agosto, aunque dijo estar al tanto del caso y animó a cualquier persona que se considere víctima de un delito en el condado a denunciarlo ante la policía.

¿Qué dice cada parte sobre el incidente?

Según el relato de Mejía Hernández, caminaba hacia una parada de autobús cerca de Columbia Pike, rumbo a su trabajo, cuando agentes que no pudo identificar lo abordaron. Tras el acercamiento, intentó huir por miedo y que lo electrocutaron con una pistola paralizante.

Dijo no recordar nada entre ese momento y el instante en que despertó en un hospital, con el rostro golpeado, memoria afectada y dificultad para comer y dormir en las semanas siguientes.

Un vocero del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) respondió que Mejía Hernández “intentó huir de la escena, lo que obligó a ICE a usar la fuerza necesaria para controlar la situación”, y calificó de falsas las versiones de que perdió el conocimiento y despertó en una cama de hospital.

Existe además un video grabado por testigos, pero solo capta el momento posterior. Ahí se ve a Mejía Hernández ya en el suelo con heridas visibles en el rostro, y después a agentes ayudándolo a ponerse de pie mientras se ve inestable. El video no capta el momento del arresto ni qué causó sus lesiones.

Jose Mejia Hernandez is making the rounds on Univision with a sob story that ICE wrecked his face. Truth is he ran.



This is Arlington, Virginia, August 11. ICE moved on a 45-year-old illegal alien from Mexico walking to a bus stop. He took off. DHS says he fled and agents… https://t.co/DBO80LmB4d pic.twitter.com/R3PMR0nbWv — Kim "Katie" USA (@KimKatieUSA) August 29, 2026

¿Qué avanzó la investigación policial?

Mejía Hernández presentó una denuncia formal ante la policía el 28 de agosto, el mismo día en que habló frente a manifestantes afuera de la corte del condado. Así avanzó el caso desde el día del incidente:

El 11 de agosto ocurrió el arresto cerca de Columbia Pike

El 18 de agosto, la fiscal del condado pidió una investigación inmediata

El 19 de agosto, el condado aclaró que su policía no estuvo presente en el incidente

El 28 de agosto, Mejía Hernández presentó su denuncia formal

El 4 de septiembre, la policía confirmó que la investigación sigue abierta, y un grupo de legisladores respaldó públicamente el proceso

El 14 de septiembre está programada su próxima audiencia en la corte de inmigración

La vocera de la policía de Arlington, Ashley Savage, confirmó el 4 de septiembre que la investigación sobre las circunstancias del incidente sigue en curso. Estos son los posibles delitos que menciona la denuncia de Mejía Hernández:

Lesiones agravadas intencionales

Lesiones intencionales

No detenerse tras un accidente

Manejo temerario

Agresión y agresión física

Los abogados de Mejía Hernández también alegan que testigos reportaron que fue golpeado por un vehículo oficial mientras iba a pie, un dato que el video disponible no puede confirmar porque solo muestra lo que pasó después.

¿Qué pasó con su atención médica?

Durante su primera hospitalización, agentes de ICE permanecieron junto a su cama, y su familia no se enteró de su detención sino hasta unos tres días después, de acuerdo con sus abogados. Al darlo de alta, ICE lo liberó de su custodia física y lo llevó a una oficina migratoria, donde le colocaron un monitor de tobillo con GPS mientras continúa su proceso de deportación.

Días después, el viernes de esa misma semana, su estado empeoró y fue hospitalizado por segunda vez. Ahí, los médicos pidieron una resonancia magnética para evaluar el sangrado cerebral, pero agentes de ICE se negaron a quitarle el monitor, que interfería con el equipo, según sus abogados.

“Los médicos no pueden tratarlo porque los agentes no quieren quitarle el monitor de tobillo”, dijo una de sus abogadas.

¿Qué dicen los legisladores?

Los senadores demócratas por Virginia, Mark Warner y Tim Kaine, junto con los representantes Don Beyer, Suhas Subramanyam y James Walkinshaw, respaldaron públicamente la investigación en un comunicado conjunto el 4 de septiembre.

Los cinco legisladores dijeron que la investigación “es esencial para establecer cómo José Mejía Hernández sufrió lesiones graves”, y pidieron que haya consecuencias para los agentes si se confirma que hubo mala conducta.

Los legisladores también responsabilizaron al gobierno de Trump por no exigir cuentas a sus propios agentes federales, algo que describieron como parte de “un patrón de violencia sin control, violaciones de derechos y caos que, en algunos casos, ha tenido consecuencias letales”.

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