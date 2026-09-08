Escuelas, cortes y hospitales de este estado quedan blindados frente a ICE por nueva ley

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La policía estatal y local no participarán en operativos de inmigración. Foto: AFP

El gobernador de Delaware, Matt Meyer, firmó tres leyes que blindan escuelas, cortes, cárceles, iglesias y hospitales del estado frente a los operativos migratorios civiles del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

La nueva legislación busca trazar una línea explícita entre el trabajo de la policía local y las tácticas que usan los agentes federales de inmigración dentro de los espacios que controla el gobierno estatal. Delaware se suma así a un grupo todavía reducido de estados que han usado la ley para limitar el alcance de ICE en lugares considerados sensibles.

Entre la variedad de elementos aprobados se encuentra la prohibición de la policía estatal y local en la participación en operativos de inmigración civil dentro de escuelas, universidades, lugares de culto y centros de salud, y también bloquea los arrestos civiles dentro de las cortes de Delaware.

“Washington está usando el miedo para desgarrar a las comunidades. Delaware está usando la ley para mantener unida la nuestra”, dijo el gobernador Meyer al anunciar la firma, según el comunicado oficial de la Oficina del Gobernador. Cada una de las tres leyes fija, sin embargo, sus propias excepciones y mecanismos de control, que determinan cuándo sí puede intervenir un oficial estatal o local.

Meyer firmó las tres leyes el jueves 3 de septiembre de 2026, en un evento realizado en la Avenue United Methodist Church, en la ciudad de Milford, junto a legisladores, activistas y miembros de la congregación liderados por el pastor Steve LaMotte. Las leyes, identificadas como HB 94, HB 150 y HB 368, entraron en vigor de inmediato, el mismo día de la firma.

¿Qué prohíbe cada una de las tres leyes firmadas en Delaware?

Según el documento firmado, la primera, HB 94, impide que la policía estatal y local coopere con agencias federales que realicen operativos migratorios civiles dentro de entidades que atienden a menores, como escuelas, así como en universidades, lugares de culto y centros de salud.

La única excepción son las llamadas circunstancias apremiantes, un término legal que se refiere a emergencias donde actuar de inmediato es necesario para evitar un daño mayor.

Cuando un oficial participa bajo esa excepción, la ley lo obliga a reportarlo en 48 horas a la Comisión de Estándares y Entrenamiento Policial, de acuerdo con el texto de HB 94. La medida refuerza, además, una protección que ya existía en la práctica, pues los niños latinos en las escuelas públicas pueden seguir asistiendo a clases sin que su estatus migratorio, o el de sus padres, se los impida.

La segunda ley, HB 150, prohíbe que se realicen arrestos civiles dentro de las cortes de Delaware y en las oficinas del Departamento de Trabajo donde sesiona la Junta de Accidentes Industriales del estado. La prohibición no aplica cuando existe una orden judicial que autorice el arresto, o cuando el oficial de inmigración dio aviso previo y detallado a la corte o al organismo administrativo, según el texto de HB 150.

¿De qué trata la tercera regla?

La tercera, HB 368, prohíbe detener o prolongar la detención de una persona basándose solo en un detentor migratorio o en una orden civil de inmigración, y además le da a la fiscal general del estado poder para investigar y sancionar a las agencias que no cumplan la ley. La ley permite la excepción únicamente en cuatro escenarios, de acuerdo con el texto de HB 368:

La persona fue condenada por un delito grave violento.

La persona es un delincuente sexual condenado.

La persona acumula tres o más condenas por conducir bajo la influencia del alcohol o las drogas.

La persona es señalada como responsable de violencia doméstica.

El camino legislativo de las tres leyes no fue idéntico: cada una avanzó a su propio ritmo antes de llegar al escritorio del gobernador.

HB 94 se introdujo el 14 de abril de 2026, la Cámara la aprobó dos días después y el Senado lo hizo el 25 de junio.

HB 150 se introdujo el 19 de marzo de 2026, pasó por la Cámara el 24 de marzo y por el Senado el 25 de junio.

HB 368 se introdujo el 12 de mayo de 2026, la Cámara la aprobó el 16 de junio y el Senado, el 25 de junio.

Meyer firmó las tres leyes el mismo día, el 3 de septiembre de 2026.

¿Qué llevó a Delaware a firmar esta protección?

El paquete llega en medio de una tensión creciente entre el gobierno de Delaware y las autoridades federales de inmigración. El 13 de abril de 2026, un tribunal federal ordenó al Departamento de Trabajo del estado entregar a ICE los registros salariales y de identificación de trabajadores de 15 empresas, como parte de una investigación migratoria.

“Esto no se trata de seguridad pública. Se trata de convertir la información de los trabajadores en un oleoducto de datos para ICE”, dijo el gobernador Meyer al anunciar que el estado apelaría la orden, de acuerdo con un comunicado separado de la Oficina del Gobernador.

La senadora Kyra Hoffner, quien copatrocinó HB 94 junto al representante Sean Lynn, dijo que la ley traza una línea entre la misión de la policía local y las tácticas de los agentes federales de inmigración. “Hemos visto que los esfuerzos migratorios federales operan con una falta de decencia y respeto en todo el país, y es nuestra responsabilidad asegurar que esas tácticas se apliquen conforme a la ley y con dignidad en nuestro estado”, afirmó Hoffner.

¿Qué mas dijeron las autoridades de Delaware sobre estas leyes?

El representante Lynn coincidió en que los agentes federales no comparten el objetivo de mantener la paz que persigue la policía local. “Interrumpir salones de clase, servicios médicos o lugares de culto únicamente para hacer cumplir la ley migratoria civil, no criminal, es inaceptable”, señaló, de acuerdo con el mismo comunicado.

La representante Mara Gorman, quien impulsó HB 150 y HB 368, explicó que las tres leyes reflejan una decisión deliberada sobre la postura de Delaware frente al gobierno federal. “Donde tenemos control, en nuestras cortes, nuestras cárceles, nuestras escuelas, nuestras iglesias y nuestros hospitales, no vamos a ayudar ni a facilitar al gobierno federal la captura y expulsión de nuestros vecinos que no han hecho nada para merecerlo”, dijo Gorman, según el comunicado oficial.

Rony Baltazar-Lopez, director de la Oficina de Nuevos Americanos de Delaware, agregó que la firma refuerza un mensaje sobre el papel de los inmigrantes en la identidad del estado. “Son una parte esencial de la historia, la economía y el futuro de Delaware”, declaró.

¿Es Delaware el único estado que ha limitado así a ICE?

Delaware no es el único estado que ha usado la legislación para frenar a ICE en espacios considerados sensibles. Massachusetts firmó en agosto de 2026 la llamada PROTECT Act, con restricciones parecidas sobre arrestos en tribunales, escuelas y hospitales.

“La PROTECT Act es la ley más fuerte del país para proteger a las personas de ICE, porque nadie debería tener miedo de mandar a su hijo a la escuela, buscar atención médica o temer denunciar un delito o presentarse en una corte”, dijo la gobernadora Maura Healey, según el comunicado oficial de Massachusetts.

Otros estados, en cambio, optaron por declarar ciudades santuario en lugar de aprobar una ley estatal completa, una estrategia distinta y con sus propios límites. Ninguna de estas leyes, sin embargo, elimina por completo el riesgo de un encuentro con ICE fuera de los espacios que protegen.

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