Texas implementó 14 nuevas leyes que afectan la vida diaria desde septiembre

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Cuáles son las 14 nuevas leyes de Texas. Foto: Shutterstock

Desde el 1 de septiembre entraron en vigencia 14 nuevas leyes en Texas, relacionadas todas en varios ámbitos diferentes: educación, regulación de viviendas prefabricadas, la compensación de bomberos voluntarios, la región fronteriza o la energía solar residencial, por mencionar algunas.

Estas medidas introducen cambios significativos que impactan directamente el día a día de los residentes, la dinámica comercial de las empresas y el funcionamiento de las instituciones públicas dentro del estado.

¿Cuáles son las nuevas 14 leyes de Texas?

SB 785 en Texas: nuevas reglas para instalar viviendas prefabricadas

Esta norma establece las nuevas condiciones para instalar viviendas en los municipios. La regulación estipula que cuando la persona presente la solicitud para instalar una vivienda de este tipo, el municipio deberá permitir su colocación en las áreas que correspondan y, si pretende rechazarla, debe hacerlo vía escrita y explicar los motivos dentro de los 45 días posteriores a la recepción.

HB 5424 en Texas: ¿cuánto podrán cobrar los bomberos voluntarios?

Esta nueva norma establece un nuevo límite de compensación que pueden recibir los bomberos voluntarios o auxiliares. Con la aprobación de la legislación, el departamento de bomberos no podrá compensar, reembolsar ni otorgar beneficios durante un año calendario a la persona voluntaria por un monto superior al 20% de la remuneración total más alta pagada al personal de protección contra incendios de tiempo completo por un gobierno local.

HB 1240: condados integrarán la nueva región fronteriza de Texas

Esta ley se relaciona directamente con las operaciones gubernamentales que afectan a la región fronteriza entre Texas y México. La definición formal incluye a numerosos condados, entre ellos El Paso, Cameron, Hidalgo, Webb, Starr, Maverick, Presidio, Val Verde, Uvalde, Zapata y Zavala, además de otras jurisdicciones enumeradas expresamente en la norma.

HB 1056: ¿cómo funcionarán el oro y la plata?

Esta nueva ley permitirá que el oro y la plata sean consideradas como moneda legal en Texas. La legislación aclara que esta nueva modalidad no reemplaza al dinero federal ni limita el uso de los billetes de la Reserva Federal, y tampoco obliga a las personas a aceptar u ofrecer el oro o la plata en sus transacciones diarias.

HB 2963 en Texas: reparar aparatos electrónicos

La regulación sólo se aplicará a los equipos que hayan sido puestos en venta a partir de cuando entre en vigor esta ley, el 1 de septiembre de 2026. Esta norma obligará al fabricante, dentro de un determinado plazo, a poner a disposición piezas de reemplazo y herramientas necesarias para diagnosticar, mantener o reparar esos equipos bajo condiciones consideradas justas y razonables.

SB 1036: los nuevos requisitos para vendedores de paneles solares

La SB 1036 crea el “Residential Solar Retailer Regulatory Act”, una regulación que exige a quienes realicen ventas residenciales de sistemas solares por compensación que estén registrados oficialmente como vendedores solares y trabajen en nombre de un comerciante solar registrado.

Otras leyes que también entran en vigencia este 1 de septiembre

Junto a las normativas anteriores, la agenda legislativa de Texas suma otras disposiciones enfocadas en reestructurar servicios esenciales y procedimientos administrativos:

HB 2: introduce modificaciones en la educación pública y en la estructura para el financiamiento.

HB 8: modifica el sistema de rendición de cuentas y transparencia al que están sujetas las escuelas públicas.

HB 16: establece cambios en la operación y administración de los procedimientos vinculados al Poder Judicial estatal.

HB 140: modifica las estructuras de asesoramiento del Department of Family and Protective Services, así como al comité asesor para investigaciones de protección infantil y la eliminación del Family and Protective Services Council.

HB 912: establece disposiciones relacionadas con la compensación de propietarios de terrenos e instalaciones en determinadas zonas de Texas ubicadas fuera de ERCOT.

HB 3307: modifica los requisitos de educación necesarios para que una persona pueda renovar su acuerdo profesional con el contralor de cuentas públicas.

SB 568: introduce modificaciones en materia de educación especial y atención integral a estudiantes dentro de las escuelas públicas.

SB 2155: modifica la regulación de los profesionales y establecimientos veterinarios a cargo del State Board of Veterinary Medical Examiners, y establece disposiciones sobre la administración temporal de la junta por parte del Department of Licensing and Regulation.

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