Monedas de países latinos que pueden valer miles de dólares en Estados Unidos

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Foto: Envato / Referencial

Algunas monedas latinoamericanas han alcanzado miles de dólares entre coleccionistas en Estados Unidos, por lo que revisar las piezas antiguas antes de venderlas puede resultar rentable.

El valor puede cambiar de forma considerable según la pieza. Mientras algunas monedas antiguas llegan a venderse por cientos de miles de dólares, otras conservan un precio relacionado principalmente con el oro o la plata que contienen.

El Real de Ocho de 1538 está entre las piezas más valiosas

El Real de Ocho conocido como Carlos y Juana es una de las piezas más extraordinarias de la numismática mexicana. La Casa de Moneda de México señala que estas monedas comenzaron a producirse en 1536, durante los primeros años de funcionamiento de la institución, y que su fabricación manual contribuyó a que fueran escasas.

En particular, se conocen tres ejemplares del Real de Ocho acuñado en México en 1538. Las piezas fueron recuperadas de un naufragio y despertaron el interés de coleccionistas por su antigüedad y rareza.

Uno de los ejemplares fue ofrecido en una subasta de 2014 con una estimación de entre 500 mil y un millón de dólares. La Numismatic Guaranty Company (NGC), compañía líder mundial en la certificación, autenticación y gradación (clasificación de conservación) independiente de monedas, fichas y medallas, señaló que estas piezas alcanzaron entre 400 mil y 500 mil dólares en subastas.

El 50 Pesos Centenario concentra su valor en el oro

El 50 Pesos Centenario, emitido por primera vez en 1921 para conmemorar el centenario de la Independencia de México, pertenece a una categoría distinta. No se trata de una moneda extremadamente rara como el Real de Ocho, pero sí es una pieza muy buscada por quienes coleccionan metales preciosos.

Su precio está fuertemente ligado a la cotización internacional del oro. Las piezas en buen estado pueden venderse por más de 5 mil dólares y aquellas con características especialmente atractivas para los coleccionistas pueden alcanzar valores superiores, de acuerdo con el NGC.

Foto: NGC

El 60 Pesos de Oaxaca supera los 74 mil dólares

Entre las monedas mexicanas vinculadas con la Revolución destaca el 60 Pesos de Oaxaca de 1916. La pieza fue emitida por el gobierno provisional de Oaxaca y está elaborada en oro.

Un ejemplar certificado como PCGS MS64+ alcanzó 74 mil dólares en una subasta de la ANR (Eliasberg), de acuerdo con el portal Coin Week.

La moneda peruana de 100 Soles que alcanzó 63 mil dólares

Entre las monedas latinoamericanas que han alcanzado precios elevados en subastas estadounidenses destaca el 100 Soles de oro de Perú de 1958. Un ejemplar certificado por NGC con grado MS65 se vendió por 63 mil dólares en una subasta de Heritage Auctions en noviembre de 2023.

La pieza pertenece a una emisión de oro de la República del Perú y su valor entre coleccionistas supera ampliamente el precio que tendría por el contenido del metal.

El 16 Pesos de Colombia que se vendió por 96 mil dólares

Colombia también tiene piezas que han alcanzado cifras importantes en el mercado internacional. Un 16 Pesos de oro de 1848, acuñado en Popayán, alcanzó 96 mil dólares en una subasta de Stack’s Bowers.

El ejemplar pertenecía a la colección Eldorado y estaba certificado por PCGS como SP64. Su rareza fue uno de los principales factores que impulsaron el precio, ya que se trataba de una pieza de prueba excepcionalmente escasa.

¿Qué hace que una moneda latinoamericana valga tanto?

El precio de una moneda antigua no depende únicamente de su denominación o de los metales que contiene. En el mercado numismático, la rareza puede ser uno de los factores más importantes.

También influyen la cantidad de ejemplares conocidos, el año de acuñación, el contexto histórico, posibles errores o variedades y el estado de conservación.

La certificación de empresas especializadas como el Servicio Profesional de Calificación de Monedas (PCGS) y NGC puede ayudar a establecer de forma independiente la autenticidad y el grado de conservación de una pieza. Una diferencia de grado puede representar miles de dólares cuando se trata de monedas escasas.

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