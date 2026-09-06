Aumentan los contagios de dengue en EE. UU.: guía de prevención 

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Cómo protegerte del dengue. Foto: Shutterstock

Los casos de dengue siguen en aumento sostenido dentro del territorio estadounidense, registrando cifras alarmantes en el estado de Florida, donde la transmisión local de la enfermedad se duplicó en el lapso de tan solo una semana. Ante esta situación, las autoridades sanitarias de diversos condados han puesto el foco en identificar los síntomas tempranos, advertir sobre las complicaciones y reforzar las medidas de prevención comunitaria.

Según datos oficiales del Departamento de Salud de Florida, hasta el 29 de agosto se contabilizaban 73 casos locales de dengue, tras sumar 32 nuevas infecciones en una sola semana. La información fue difundida por el diario Herald-Tribune, donde se precisó que al menos 10 condados permanecen bajo advertencia sanitaria tras detectarse la presencia de mosquitos portadores del virus.

El organismo estatal informó que el monitoreo del dengue forma parte de la vigilancia semanal dentro del sistema de control de arbovirus, una red en la que también se supervisa la circulación de otros agentes infecciosos como el virus del Nilo Occidental y el zika.

¿Cómo saber si me contagié de dengue? Signos y alertas clave

El dengue es una enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti. Los primeros síntomas suelen manifestarse entre los tres y 14 días posteriores a la picadura del vector. Aunque la mayoría de los casos se resuelven de forma favorable, el cuadro clínico puede complicarse si no se brindan los cuidados adecuados.

De acuerdo con especialistas de la Clínica Mayo, el dengue ocasiona de forma repentina una fiebre alta que alcanza los 104 °F. Este signo suele ir acompañado de las siguientes manifestaciones:

Dolor de cabeza intenso.

Dolor muscular, en los huesos o en las articulaciones.

Malestar estomacal y vómitos.

Dolor característico detrás de los ojos.

Glándulas linfáticas inflamadas.

Sarpullido o erupciones en la piel.

“La mayoría de las personas se recuperan del dengue entre una y dos semanas. Sin embargo, pueden sentirse cansadas durante varias semanas”, exponen los expertos de la Clínica Mayo.

Signos de advertencia del dengue grave

En algunos pacientes, la enfermedad evoluciona hacia una fase crítica que se presenta a menudo uno o dos días después de que la fiebre comienza a ceder. Es fundamental acudir de emergencia a un centro médico si se presentan las siguientes señales de alarma:

Dolor abdominal severo y continuo.

Vómitos reiterados (al menos 3 veces en 24 horas).

Sangrado de las encías o la nariz.

Presencia de sangre en la orina, las heces o el vómito.

Hematomas o sangrado debajo de la piel.

Dificultad para respirar o respiración acelerada.

Sensación de cansancio extremo, irritabilidad o inquietud.

¿Cómo protegerse del dengue en Estados Unidos?

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan que la medida más efectiva para evitar el contagio es prevenir de forma rigurosa las picaduras de mosquitos mediante hábitos sencillos:

Utilizar repelentes de insectos registrados por la Agencia de Protección Ambiental (EPA).

Vestir camisas de manga larga y pantalones largos de corte holgado.

Implementar acciones para controlar la reproducción de mosquitos dentro y alrededor de la vivienda, eliminando recipientes con agua estancada.

Recomendaciones para los viajeros

Si tiene programado un viaje a zonas donde el virus está activo, la recomendación es acudir con anticipación a un centro de salud para viajeros o consultar con su médico primario. En el equipaje es indispensable incluir un repelente registrado por la EPA y llevar paracetamol en el botiquín básico para aliviar dolores o fiebre (evitando fármacos como el ibuprofeno o la aspirina debido al riesgo de sangrado).

Durante la estancia en el destino, procure alojarse en establecimientos que cuenten con aire acondicionado y telas metálicas o mallas en puertas y ventanas. En caso de dormir al aire libre o en espacios expuestos, utilice siempre mosquiteros protectores.

Situación de la vacuna contra el dengue

Las autoridades sanitarias recuerdan que la vacuna contra el dengue está aprobada en Estados Unidos únicamente para su uso en niños y adolescentes de nueve a 16 años que tengan una infección previa por el virus confirmada por laboratorio y que residan en zonas donde la enfermedad es endémica.

Por lo tanto, la vacuna no está autorizada para su aplicación en viajeros estadounidenses que visiten temporalmente áreas donde el dengue es común, siendo las medidas de barrera y el uso de repelente las mejores herramientas de protección.

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