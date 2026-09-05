Una madre de Illinois mata a su hijo de 2 años: alegan extremo interés en el caso de Lindsay Clancy

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Foto: Shutterstock

Una madre de Illinois, de nombre Corie A. Walsh, fue acusada de asesinar a su hijo de dos años y posteriormente intentar hacerse daño, un caso que ha causado mayor revuelo por el supuesto interés que la mujer había mostrado en el juicio de Lindsay Clancy.

La investigación apunta a que Walsh, de 40 años, había hablado sobre el proceso judicial de Clancy con personas cercanas poco antes de que ocurriera la tragedia en su vivienda.

La policía acudió a una residencia de Frankfort, al suroeste de Chicago, después de recibir una llamada de emergencia realizada por una adolescente de 17 años.

Al llegar, encontraron al niño, identificado como Barrett Walsh, en el sótano de la vivienda. Una vecina estaba intentando practicarle reanimación cardiopulmonar.

El menor fue trasladado a un hospital, donde posteriormente fue declarado muerto.

De acuerdo con documentos judiciales, la investigación determinó que la muerte fue un homicidio; por tanto, la acusación contra la madre contempla tres cargos de asesinato en primer grado.

La mujer también fue encontrada dentro de la vivienda con heridas que, según las autoridades, se habría provocado a sí misma. Fue llevada inicialmente a un centro médico para recibir tratamiento y posteriormente quedó bajo custodia.

Madre de Illinois había mostrado interés en el caso de Lindsay Clancy

Uno de los elementos que más ha llamado la atención de los investigadores es la relación entre el caso y el proceso judicial de Lindsay Clancy.

De acuerdo con documentos presentados por los fiscales, Walsh se había involucrado recientemente en el seguimiento del juicio de la mujer de Massachusetts, quien enfrenta acusaciones por la muerte de sus tres hijos.

Los documentos señalan que la madre de Illinois había estado conversando sobre el caso de Clancy en un chat grupal con sus amigos. Esas conversaciones habrían ocurrido incluso pocas horas antes de que se descubriera al niño sin vida en su vivienda.

Walsh declaró posteriormente que había matado a su hijo porque consideraba que el niño era el “diablo” o el “anticristo”.

Su abogada, Andrea Lyon, ha señalado que la mujer habría atravesado un episodio psicótico en el momento de los hechos.

La investigación todavía busca establecer con precisión qué ocurrió dentro de la vivienda y cuál era el estado mental de Walsh cuando murió su hijo.

¿Qué relación tiene el asesinato en Illinois con Lindsay Clancy?

El caso alrededor de Lindsay Clancy ha recibido una enorme atención en Estados Unidos en los últimos meses y semanas por lo impactante de los hechos y por los debates sobre la salud mental de las madres a la hora de criar a sus hijos.

Clancy, una exenfermera de Massachusetts, está acusada de haber estrangulado a sus tres hijos en enero de 2023 antes de intentar suicidarse. Su defensa sostiene que sufría psicosis posparto y que, por esa condición, no podía ser considerada penalmente responsable de sus actos.

El juicio de Clancy terminó esta semana sin un veredicto después de que los integrantes del jurado no consiguieran alcanzar una decisión unánime. El juez declaró un juicio nulo, por lo que los fiscales todavía podrían solicitar un nuevo proceso.

Precisamente mientras ese caso era de los principales temas que envolvía la opinión pública, las investigaciones preliminares indican que Walsh estaba siguiendo activamente las audiencias y comentándolas con sus allegados.

Por ahora, no existe una conclusión oficial que permita afirmar que el juicio de Clancy provocó o motivó el asesinato ocurrido en Illinois.

Lo que sí consta en los documentos judiciales es que Walsh había mostrado un interés particular en ese proceso y que habló sobre él con sus amigos poco antes de la muerte de su hijo.

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