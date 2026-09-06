Hawái se prepara para posible emergencia por el paso del huracán Lowell

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Foto: AFP

El huracán Lowell tiene en alerta a Hawái mientras avanza por el Pacífico debido a sus fuertes vientos y el peligroso oleaje que generará en los archipiélagos.

Aunque el centro del ciclón permanece lejos de las islas, los efectos sobre el océano ya comenzaron a sentirse y el Servicio Nacional de Meteorología (NWS) advirtió que algunas zonas podrían enfrentar olas muy grandes durante los próximos días.

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC), Lowell tenía vientos máximos de 125 millas por hora (205 km/h) en la noche del sábado -5 de septiembre-, por lo que continuaba como un huracán categoría 3 en la escala Saffir-Simpson.

Siguiendo el reporte del NWS Honolulu, el huracán pasaría al oeste de las aguas costeras de Kauai y podría acercarse a las islas durante este domingo y el lunes. No obstante, el pronóstico contempla un debilitamiento gradual.

Huracán Lowell aumenta el riesgo de fuerte oleaje en Hawái

El mayor peligro para los habitantes y visitantes de Hawái no necesariamente estará relacionado con un impacto directo del centro del huracán, sino con las condiciones marítimas que el mismo generaría a su alrededor.

El NWS Honolulu explicó que conforme el huracán cambie su trayectoria hacia el norte, el oleaje comenzará a desplazarse progresivamente desde el sur hacia el suroeste.

Hurricane Lowell remains very intense south of Hawaii, where it will produce dangerous sea conditions along the northern islands in the coming days.



With a super El Niño in force, the South Pacific will probably see similarly strong tropical cyclones later this year into 2027. pic.twitter.com/EfeQaKG8ow — Ben Noll (@BenNollWeather) September 5, 2026

La situación podría complicarse más el lunes, pues existe una probabilidad cada vez mayor de que las costas orientadas hacia el sur y el oeste reciban un oleaje muy grande, capaz de superar los criterios establecidos para una advertencia de “surf peligroso”.

Posteriormente, las condiciones deberían comenzar a mejorar el martes, después de que Lowell pase al norte de la cadena de islas.

¿Qué zonas de Hawái deben prestar mayor atención?

Kauai aparece entre las áreas que requieren especial vigilancia debido a la trayectoria proyectada del ciclón.

El NWS Honolulu prevé que Lowell pase al oeste de sus aguas costeras, mientras que las condiciones marítimas continuarán deteriorándose en sectores al sur y, posteriormente, al suroeste.

La evolución del oleaje dependerá tanto de la posición del huracán como de su cambio de dirección durante las próximas horas. Por ello, las autoridades meteorológicas estarán manteniendo actualizados los pronósticos de surf y las condiciones de las aguas alrededor del archipiélago.

Otro elemento que debe ser tomado en cuenta es que Lowell no es el único sistema que está modificando las condiciones marítimas de Hawai. Más bien, el NWS también señala la presencia de un oleaje generado por la tormenta tropical Karina, que ha mantenido condiciones adversas en las costas orientadas hacia el este.

Por ello, quienes se encuentren en las costas de Hawái deberán prestar atención a las actualizaciones del NWS y evitar exponerse a zonas marítimas con condiciones peligrosas.

La previsión oficial apunta a que el oleaje asociado con el huracán Lowell alcance su punto más preocupante entre el domingo y el lunes antes de comenzar a disminuir paulatinamente.

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