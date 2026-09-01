10 ofertas de Labor Day en electrodomésticos: refrigeradores, lavadoras y más

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Algunas ofertas incluyen envío o instalación gratis. Foto: Shutterstock

En víspera de Labor Day, festivo que otorgará un fin de semana largo, las ofertas y descuentos especiales en electrodomésticos ya están disponibles en múltiples tiendas de Estados Unidos.

Estas promociones existen principalmente para liquidar inventario de verano y hacer espacio para los nuevos productos que los fabricantes lanzan en otoño. En este sentido, hay una reducción de precios en artículos grandes como refrigeradores, lavadoras, secadoras y estufas.

Algunas de las ofertas más atractivas pueden incluir envío gratis, servicio gratuito de instalación o extensión de garantías. En definitiva, es un momento del año que muchos consumidores suelen aprovechar.

10 ofertas en electrodomésticos por Labor Day

1. Refrigerador de tres puertas, marca Samsung

Refrigerador elegante y con un centro de bebidas interno (dispensador y jarra AutoFill). Asimismo, ofrece conectividad SmartThings y máquina de hielo dual. Precio de oferta: mil 599 dólares.

2. Refrigerador Samsung (más económico)

Una nevera compacta de acero inoxidable resistente a huellas, lista para instalarse en cocina o cochera con sistema All-Around Cooling. Precio de oferta 749.99 dólares.

3. Lavadora automática LG, de 4.5 pies cúbicos

Lavadora de carga frontal apilable en color acero negro, equipada con tecnología de vapor contra alérgenos y TurboWash360 de alta velocidad. Precio de oferta: 929 dólares.

4. Lavadora automática Whirlpool, de 5.3 pies cúbicos

De alta eficiencia y con agitador inteligente 2 en 1 que se puede retirar para cargas voluminosas. También ofrece dosificador automático Load & Go. Precio de oferta: 799 dólares.

5. Lavavajillas Whirlpool de 24 pulgadas

Empotrable y con tina de acero inoxidable que optimiza el agua mediante sensores de suciedad IA. También opera a silenciosos 47 dBA. Precio de oferta: 599 dólares.

6. Máquina para elaborar helados, marca Ninja

Máquina para hacer helados y sorbetes en minutos con siete programas automáticos y recipientes libres de BPA incluidos. Precio de oferta: 199.99 dólares.

7. Horno tostador siete en uno, marca GE

Horno tostador multifuncional de encimera con freidora de aire incorporada, controles analógicos y capacidad para una pizza mediana. Precio de oferta: 149 dólares.

8. Cafetera inteligente de 10 tazas

Cafetera de goteo de doble función que prepara una jarra completa de 10 tazas. Asimismo, puede emplearse para servicios individuales rápidos. Precio de oferta: 99 dólares.

9. Cocina eléctrica inteligente, marca Samsung

Estufa eléctrica inteligente de gran capacidad con acabado de acero inoxidable, quemador de ebullición rápida de tres mil 300 watts. También incluye conectividad Wi-Fi para controlarla desde el celular. Precio de oferta: 629 dólares.

10. Aspiradora Shark con sensores inteligentes

Aspiradora inalámbrica de alta potencia con sensores inteligentes que detectan la suciedad oculta para ajustar automáticamente la fuerza de succión. Por un tubo flexible para limpiar bajo muebles y sistema antialérgenos. Precio de oferta: 399 dólares.

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