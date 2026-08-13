Latin American Association organizará feria de empleo en Atlanta este 20 de agosto

GENERANDO AUDIO...

Feria de Empleo de Latin American Association en Georgia 2026. Foto Shutterstock



Si un profesional o trabajador latinoamericano se encuentra en la búsqueda de una oportunidad laboral en el estado de Georgia, la organización sin fines de lucro Latin American Association (LAA) anunció la realización de una feria de empleo presencial diseñada para apoyar el crecimiento integral, la inserción laboral y el progreso económico de la comunidad hispana en la región.

¿Dónde y cuándo será la feria de empleo en Georgia?

El evento presencial se llevará a cabo el próximo jueves 20 de agosto de 2026, en un horario comprendido entre las 10:00 a. m. y la 1:00 p. m.

La sede oficial del encuentro será en las instalaciones de la asociación, ubicadas en LAA Atlanta: 2750 Buford Hwy NE, Atlanta, GA 30324.

La institución, orientada al empoderamiento de las familias hispanas en Georgia, catalogó esta iniciativa como una plataforma idónea para entablar contacto directo con representantes de contratación procedentes de diversas industrias y sectores económicos.

Requisitos y perfiles solicitados

En la convocatoria oficial difundida a través de su sitio web (www.thelaa.org), la organización precisó que la feria abarcará desde puestos operativos de nivel de entrada hasta vacantes de carácter técnico y especializado, destacando que no es indispensable el dominio avanzado del idioma inglés:

“Ya sea que busques un trabajo básico, técnico o profesional, habrá oportunidades para puestos de nivel de entrada y medio. Debes estar autorizado para trabajar en los Estados Unidos y se aceptan todos los niveles de inglés. No pierdas la oportunidad de encontrar tu próximo trabajo y dar el primer paso hacia tus sueños profesionales”.

Documentos indispensables para los asistentes

Entre las recomendaciones principales para quienes planeen acudir destaca la preparación de un curriculum vitae (hoja de vida) actualizado y adaptado al mercado laboral estadounidense. Los candidatos tendrán la posibilidad de entregar su documentación directamente a los reclutadores de las empresas participantes y consultar sobre los procesos de selección disponibles.

Además del acceso a ofertas inmediatas, la jornada funcionará como una plataforma de networking profesional para conocer la dinámica del mercado laboral local y ampliar la red de contactos comerciales.

Datos del evento

Evento: Feria de Empleo LAA

Fecha: Jueves, 20 de agosto de 2026

Horario: 10:00 a. m. – 1:00 p. m.

Ubicación: Asociación Latinoamericana (2750 Buford Hwy NE, Atlanta, GA 30324)

Aquellas personas que requieran detalles adicionales sobre el desarrollo de la feria o las empresas interesadas en registrarse como empleadoras en el evento pueden comunicarse vía correo electrónico con Rebecca Christenberry a la dirección rchristenberry@thelaa.org o consultar los canales oficiales de la organización en redes sociales.

Servicios integrales de Latin American Association

Más allá de las ferias de contratación, Latin American Association ofrece un portafolio de servicios continuos para apoyar a los residentes hispanos en la región:

Servicios legales y de inmigración: Orientación y representación legal en procesos como solicitudes de DACA, Estatus de Protección Temporal (TPS), peticiones de reunificación familiar, naturalización y consultas generales de estatus.

Capacitación laboral y desarrollo empresarial: Cursos de formación profesional, clases de inglés como segundo idioma (ESL), talleres de preparación para entrevistas de trabajo y asesoramiento para el establecimiento de pequeñas empresas.

Bienestar familiar y apoyo Social: Gestión de casos sociales, asistencia integral a víctimas de violencia doméstica, programas extracurriculares para niños y jóvenes, formación de liderazgo comunitario y orientación para el ingreso a la educación universitaria.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.