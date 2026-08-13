El nuevo documental del baterista Travis Barker que revela todo sobre su relación con Kourtney Kardashian

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Travis Barker y Kourtney Kardashian se casaron en 2021. Foto: Frederic Brown / AFP

El baterista de Blink-182, Travis Barker, muestra una faceta íntima de su vida en el nuevo documental “Travis Barker: Louder Than Fear”, incluyendo su relación con la socialité Kourtney Kardashian y las dificultades para convertirse en padres.

La producción, filmada durante nueve años y disponible en la plataforma de streaming Hulu, aborda los comienzos del romance entre ambas celebridades. También hablan sobre la pérdida de su primer embarazo, los intentos de fertilización in vitro y el complicado nacimiento de su hijo Rocky.

El documental también muestra cómo Kourtney acompañó a Travis en uno de los mayores temores de su vida: volver a viajar en avión después del accidente que sufrió en 2008.

¿Cómo empezó la relación entre Travis Barker y Kourtney Kardashian?

Barker y Kardashian comenzaron su relación sentimental en 2021, aunque se conocían desde mucho antes y sus familias ya tenían cierta cercanía. Según reseña Page Six, vivían en la misma calle y acostumbraban compartir celebraciones como Halloween y Navidad.

La hermana de Kim Kardashian, quien tuvo primero una relación con Barker, recordó reuniones familiares en las que llegaron a tallar calabazas y a construir casas de jengibre. “Lo pasamos de maravilla”, expresó la famosa, según el mismo medio.

La empresaria también explicó que, más allá de su carrera como baterista, quedó especialmente interesada en Travis al verlo desempeñarse como padre de sus primeros dos hijos, Alabama y Landon.

Para ella, observar esa faceta de Barker le permitió conocer mejor su personalidad y sus valores.

¿Qué pasó en el primer embarazo de Kourtney Kardashian?

Seis meses después de comenzar su relación, Kourtney quedó embarazada. Ambos recibieron la noticia con mucha felicidad, pero el embarazo terminó en una pérdida.

“Fuimos al médico y nos dijo que el bebé no tenía latido”, recordó Barker, que en 2022 fue hospitalizado por una inflamación en el páncreas. La pareja reveló que se trataba de una niña y que habían decidido llamarla Tulip.

“Cuando perdimos al bebé, quedamos devastados. Nos pasamos días enteros en la cama llorando. Lo único que queríamos era tener un bebé juntos”, contó la socialité de 47 años.

Después de la pérdida, la pareja decidió intentar nuevamente tener un hijo y recurrió a la fertilización in vitro (FIV). Aunque ya pasaba de los 40, Kourtney contó que su médico le recomendó este procedimiento.

Cinco intentos de fertilización in vitro

El proceso tampoco fue fácil. Kardashian se sometió a cinco intentos de FIV durante un periodo de ocho meses. Cada resultado negativo aumentaba su frustración y afectaba su estado emocional.

“Recuerdo que mi médico me dijo: ‘Tienes que someterte a una fecundación in vitro'”, explicó Kardashian, quien describió el tratamiento como “muy duro para su cuerpo”.

“Me afectó mucho mentalmente. Recuerdo haberle dicho llorando a Travis: ‘No puedo más'”, agregó.

En mayo de 2023, ambos decidieron dejar atrás los tratamientos de FIV y buscar un embarazo de manera natural. Kardashian recordó la conversación que tuvo con Barker: “Si Dios tiene un bebé reservado para nosotros, sucederá de forma natural”.

¿Quedó finalmente embarazada?

Sí, pero también tuvo que atravesar por una cirugía fetal. Kourtney quedó embarazada nuevamente en 2023 y anunció la noticia durante uno de los conciertos de Blink-182 en Los Ángeles.

Sin embargo, el embarazo estuvo acompañado de nuevas preocupaciones médicas. Cuando tenía siete meses de gestación y el baterista se encontraba de gira por Europa, los médicos detectaron una complicación: los pulmones del bebé estaban acumulando líquido.

La situación requirió una “cirugía fetal urgente” para drenar el líquido. Kourtney describió aquel momento como una experiencia “aterradora”, pero finalmente, en noviembre de 2023, la pareja pudo recibir a su hijo Rocky Thirteen Barker.

Cabe aclarar que el documental incluye otros episodios importantes en la vida de Travis, pero su relación con Kourtney resume uno de los ejes más personales de la producción. Incluso antes de conocerse, el baterista enfrentó miedos y experiencias que marcaron su vida, como el accidente aéreo que quemó el 65% de su cuerpo.

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