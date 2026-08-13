Florida emite alertas sanitarias por casos confirmados de dengue

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Alerta de dengue en Florida 2026. Foto: Shutterstock

A través de su página web, el Departamento de Salud de Florida (DOH) publicó que emitió una alerta sanitaria tras confirmar casos de dengue en los condados Hillsborough, Pinellas y Miami-Dade. “La proximidad de zonas con dengue, como Puerto Rico, y los frecuentes viajes internacionales de los residentes de Florida hacen posible la reintroducción del dengue”, señaló la institución mediante su sitio web oficial.

Condados de Florida en alerta ante aumento de casos de dengue

El último condado de Florida en reportar casos de dengue fue Hillsborough, donde se suma un total de ocho contagios, mientras que los funcionarios de salud del condado de Pinellas informaron de dos casos de transmisión local.

Ambas jurisdicciones se mantienen en alerta e intensificaron las labores de control de mosquitos, la vigilancia epidemiológica y el tratamiento en las áreas afectadas.

Los casos locales identificados fueron transmitidos por la picadura de mosquitos en la zona, debido a que los pacientes no registraron antecedentes de viajes recientes a áreas endémicas.

¿Por qué es tan importante cuidarse?

El dengue es una enfermedad viral causada por la picadura de mosquitos de las especies Aedes aegypti y Aedes albopictus infectados. El Aedes aegypti genera mayor preocupación entre los especialistas debido a que se mantiene activo durante todo el día y puede reproducirse en pequeñas cantidades de agua estancada.

“Es un mosquito que se reproduce en recipientes, lo que, desafortunadamente, significa que le gusta reproducirse en cosas como cubos, macetas, incluso basura que se deja afuera, tal vez un juguete de niño que se deja boca abajo”, explicó Gabriela Henderson, del Servicio de Control de Mosquitos del Condado de Hillsborough.

Acciones de control en Pinellas

El Departamento de Salud de Pinellas (DOH-Pinellas) trabaja en coordinación con el Control de Mosquitos del condado para identificar y eliminar los posibles criaderos de vectores que transmiten la enfermedad.

En este sentido, las autoridades de salud locales informaron a los habitantes que se están ejecutando operativos de fumigación, aplicación aérea de larvicidas e inspecciones exhaustivas por vía terrestre.

Situación en Miami-Dade

Por su parte, el Departamento de Salud de Florida en Miami-Dade (DOH-Miami-Dade) emitió una alerta local ante la detección de la enfermedad.

Según detalló el DOH-Miami-Dade, la emisión de esta alerta ocurrió tras haberse confirmado el primer caso de dengue por transmisión comunitaria en el condado.

Síntomas del dengue: ¿cuáles son?

Los síntomas suelen manifestarse entre 4 y 10 días después de la picadura del mosquito infectado e incluyen:

Fiebre alta repentina.

Fuertes dolores musculares.

Dolor en las articulaciones y detrás de los ojos.

Salpullido o sarpullido en la piel.

Síntomas similares a los de un cuadro gripal severo.

Recomendaciones de prevención para la población

Las autoridades de salud aconsejan implementar las siguientes medidas de protección para reducir el riesgo de picaduras y frenar la reproducción del vector:

Uso de repelente: Aplicar repelente de insectos registrado en la EPA sobre la piel expuesta y la ropa.

Protección en prendas: En lo posible, utilizar indumentaria tratada con productos que contengan 0,5% de permetrina.

Eliminación de criaderos: Evitar la acumulación de agua estancada y vaciar al menos una vez por semana recipientes como cubos, macetas, juguetes, neumáticos, cubiertas de parrillas, piscinas infantiles, neveras portátiles y cualquier otro contenedor a la intemperie.

Protección en el hogar: Mantener el uso de aire acondicionado y asegurar la presencia de mallas o mosquiteros en buen estado en ventanas y puertas.

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