El regreso a clases en México impulsaría el envío de remesas desde Estados Unidos

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Los mexicanos que viven en Estados Unidos podrían aumentar durante agosto el dinero que envían a sus familias en México para cubrir los gastos del regreso a clases. Los datos del Banco de México muestran que las remesas mantienen una tendencia positiva en 2026, aunque analistas advierten que cada vez son menos las personas que remiten.

El regreso a clases concentra gastos como útiles escolares, uniformes, calzado, mochilas, inscripciones y colegiaturas. Por eso, para algunas familias que reciben dinero desde Estados Unidos, las transferencias pueden adquirir mayor importancia durante esta temporada.

¿Cuánto dinero envían los mexicanos desde Estados Unidos?

Las remesas hacia México acumularon 30 mil 759 millones de dólares durante el primer semestre de 2026, de acuerdo con información del Banco de México. La cifra representa un crecimiento de 3.1% frente al mismo periodo de 2025.

Ese comportamiento, sin embargo, debe leerse con cautela. En 2025, México puso fin a una racha de 11 años consecutivos de crecimiento en el flujo de remesas: recibió 61 mil 791 millones de dólares, una caída anual de 4.6%.

De cara a 2026, BBVA Research identificó tres factores de presión sobre el flujo: una posible desaceleración de la economía estadounidense, el endurecimiento de la política migratoria y la apreciación del peso frente al dólar.

El análisis de BBVA aporta además un matiz clave para entender la temporada de regreso a clases: aunque el monto promedio enviado sube, el número de operaciones sigue a la baja.

En marzo, las transacciones cayeron 3.6% anual, mientras el monto promedio por envío subió 8.9%. En el fondo, refleja un cambio de dinámica: menos personas enviando dinero, pero transferencias de mayor tamaño. El promedio por remesa pasó de 483 dólares en 2023 a 531 en 2026.

¿Cuánto cuesta el regreso a clases en México?

Del lado del gasto, las cifras oficiales dimensionan por qué las familias reciben este apoyo con alivio. La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) estima un gasto promedio de 6 mil 44 pesos por alumno de educación básica, un incremento cercano al 7% respecto al ciclo anterior, con estimaciones elaboradas con información de la SEP, la Profeco y el INEGI. El organismo proyecta una derrama económica de 144 mil 450 millones de pesos para más de 34.9 millones de estudiantes de todos los niveles.

El peso de ese desembolso sobre las economías familiares es considerable. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), una familia promedio destina alrededor de 5 mil 526 pesos en útiles y materiales escolares por hijo, cerca del 40% de su ingreso mensual.

El aumento de precios también explica por qué algunos migrantes consideran necesario enviar más. Según la calculadora de inflación del INEGI, los servicios educativos registraron en julio una variación anual superior a la inflación general: para hogares con ingresos de entre uno y tres salarios mínimos, el incremento de estos servicios fue de 6.17%, frente a una inflación general de 3.12%.

¿Qué dicen los propios remitentes?

Un pequeño sondeo de la plataforma de envíos Zapp, realizado entre el 4 y el 9 de agosto de 2026 entre 354 de sus usuarios mexicanos en Estados Unidos, ofrece una acotada mirada al comportamiento de quienes envían el dinero.

Según el ejercicio, el 80% de los encuestados afirma que envía dinero a su familia específicamente para cubrir gastos del regreso a clases y el 63% asegura que enviará más que el año pasado.

Por otra parte, un 77% planea enviar más de 150 dólares y un 30% prevé remitir 500 dólares o más. Un 86% reconoce que este apoyo representa un esfuerzo económico mayor que el del año pasado.

Los principales destinos de esos recursos, según el mismo sondeo, son la compra de útiles escolares, seguida de uniformes y calzado, además de cuotas de inscripción y colegiaturas. Al tratarse de una encuesta acotada a usuarios de la propia plataforma, sus resultados ilustran una tendencia, no una medición representativa del universo de remitentes.

¿En qué gastan las familias las remesas para el regreso a clases?

Los principales destinos de estos recursos son la compra de útiles escolares, seguida de uniformes y calzado. También aparecen entre los gastos las cuotas de inscripción y las colegiaturas.

Para realizar el análisis, Zapp tomó como referencia 23 artículos relacionados con el regreso a clases. La lista incluye productos de papelería, uniformes, calzado escolar, ropa y calzado deportivo, además de mochilas y loncheras.

El aumento de los precios también puede explicar por qué algunos migrantes consideran necesario enviar más dinero.

De acuerdo con datos de la calculadora de inflación del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), los servicios educativos registraron en julio una variación anual superior a la inflación general. Para hogares con ingresos de entre uno y tres salarios mínimos, el incremento de los precios de estos servicios fue de 6.17%, frente a una inflación general de 3.12%.

¿Cómo enviar remesas desde Estados Unidos a México?

Los mexicanos que viven en Estados Unidos pueden enviar dinero a sus familiares en México mediante bancos, cooperativas de crédito y empresas especializadas en transferencias internacionales. También existen servicios digitales que permiten realizar el envío desde una cuenta bancaria o tarjeta de débito.

Una opción contemplada por Banco de México es Directo a México, un servicio que permite enviar dinero desde una cuenta de débito en Estados Unidos hacia una cuenta de débito en México.

Antes de elegir una empresa, es recomendable comparar la comisión, el tipo de cambio y cuánto dinero recibirá finalmente el familiar en México.

La Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB) señala que los proveedores de transferencias deben informar, en los casos cubiertos por la normativa federal, las tarifas, impuestos, tipo de cambio, cantidad que recibirá el destinatario y cuándo estará disponible el dinero.

¿Hay un límite para enviar remesas desde Estados Unidos?

No existe un límite federal único que establezca cuánto dinero puede enviar una persona desde Estados Unidos a México mediante una remesa. Sin embargo, el proveedor que se utilice puede establecer sus propios límites por operación, día o periodo.

Por esta razón, el monto máximo puede variar según el banco, empresa de transferencias o plataforma utilizada. Para cantidades elevadas, además, el proveedor puede solicitar información adicional para cumplir con sus obligaciones de identificación y prevención de operaciones ilícitas.

También hay que distinguir entre los límites de envío y los impuestos aplicables. Desde el 1 de enero de 2026 existe un impuesto federal de 1% sobre determinadas remesas cuando el remitente paga en efectivo, mediante un giro postal, cheque de caja u otro instrumento físico similar. El impuesto no se aplica de la misma manera a las transferencias financiadas mediante una cuenta bancaria u otros métodos electrónicos.

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