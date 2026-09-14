Polvo del Sahara cubrirá parte de Texas durante la Semana de la Herencia Hispana

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Una nube de polvo del Sahara llegó al sur de Texas justo cuando comienzan las actividades por la Semana de la Herencia Hispana. El fenómeno puede afectar la calidad del aire y aumentar las molestias relacionadas con las alergias en algunas personas.

La Comisión de Calidad Ambiental de Texas (TCEQ) informó que una masa de polvo del Sahara ingresará al estado y alcanzará su mayor concentración en algunas zonas del sur y suroeste de Texas.

El fenómeno ocurre mientras distintas comunidades del estado conmemoran la herencia hispana. La llegada del polvo coincide con el inicio de una semana de celebraciones, pero sus posibles efectos están relacionados principalmente con la calidad del aire.

Bleh…. more Saharan Dust to pay us a visit in South Texas through first half of this week. Allergy symptoms for some will be kicking in. Typically we're done with this by September as hurricane season ramps up but not this year. pic.twitter.com/JNUB3y3sow — Chris Suchan (@ChrisSuchanWOAI) September 14, 2026

¿Cuándo llegará el polvo del Sahara a Texas?

La masa de polvo comenzó a ingresar al sur de Texas entre el lunes 14 de septiembre y martes 15 de septiembre, por lo que se espera que permanezca sobre la región durante la primera mitad de la semana.

Las concentraciones más elevadas pueden registrarse en zonas como Brownsville, McAllen, Corpus Christi y Laredo. Otras ciudades, entre ellas San Antonio, Houston, Austin y Victoria, también podrían experimentar presencia de partículas.

El nivel de polvo dependerá de las condiciones del viento, por lo que la concentración puede variar durante el día y entre distintas localidades.

La TCEQ recomienda consultar las condiciones locales de calidad del aire antes de realizar actividades prolongadas al aire libre, especialmente cuando aumenten los niveles de partículas.

¿Qué efectos puede tener el polvo del Sahara en las personas?

El polvo del Sahara está compuesto por partículas minerales que pueden irritar los ojos, la nariz y las vías respiratorias, de acuerdo con el sitio web de la NOAA.

Algunas personas pueden experimentar estornudos, congestión, tos, irritación de garganta u ojos llorosos.

Las personas con alergias pueden notar más molestias respiratorias, sobre todo durante los periodos en los que aumente la concentración de partículas en el aire.

Las personas con asma u otras afecciones respiratorias también pueden ser más sensibles a la contaminación por partículas. En esos casos, es recomendable prestar atención a cualquier cambio en los síntomas y seguir las indicaciones médicas habituales.

La llegada del polvo no significa que todas las personas tendrán síntomas. La reacción depende de la concentración de partículas y de la sensibilidad de cada individuo.

¿Cómo protegerse del polvo del Sahara en Texas?

Una de las principales medidas consiste en revisar el índice de calidad del aire antes de salir. Si las concentraciones de partículas aumentan, reducir el tiempo de exposición puede ayudar a disminuir las molestias.

Limitar el ejercicio intenso al aire libre puede reducir la exposición, especialmente durante los periodos con mayor concentración de partículas.

Las personas que utilizan medicamentos para controlar enfermedades respiratorias deben mantener sus tratamientos habituales y seguir las recomendaciones de sus profesionales de salud.

También puede ayudar mantener cerradas las ventanas durante los periodos de mayor concentración de polvo y utilizar sistemas de filtración de aire en espacios interiores cuando estén disponibles.

¿Por qué llega polvo del Sahara a Texas?

El polvo procede del norte de África y puede recorrer miles de kilómetros a través del océano Atlántico. La llamada Capa de Aire Sahariano transporta aire seco y grandes cantidades de partículas minerales hacia el Caribe, el Golfo de México y partes del sur de Estados Unidos.

El transporte de polvo del Sahara ocurre con frecuencia durante el verano, aunque su presencia suele disminuir conforme avanza septiembre.

Este año, sin embargo, una nueva masa llegará a Texas durante la primera mitad de esta semana. Su aparición coincide con el comienzo de la temporada de mayor actividad de huracanes en el Atlántico, pero ambos fenómenos no significan que Texas enfrente actualmente una amenaza de huracán.

La presencia de polvo incluso puede influir en las condiciones atmosféricas de las zonas tropicales, debido al aire seco que acompaña estas masas. Sin embargo, el principal efecto previsto en Texas durante estos días está relacionado con la calidad del aire.

El principal riesgo esta semana será la exposición a partículas, especialmente para quienes son sensibles a las alergias o tienen enfermedades respiratorias.

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