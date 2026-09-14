¿Estás en México y tiembla? Esto recomienda la Embajada de Estados Unidos

| Embajada de Estados Unidos en México

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Simulacro de sismo en México. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM

Septiembre llegó y con él regresaron los recuerdos de los grandes terremotos que han marcado a México. El 8 de septiembre, la Embajada de Estados Unidos en México publicó recomendaciones para actuar durante un sismo. El mensaje generó preguntas en redes, pero no es una alerta sobre un terremoto próximo.

La publicación está dirigida a ciudadanos estadounidenses que viven o visitan México. Aun así, sus consejos pueden servirle a cualquiera que se encuentre en un país con alta actividad sísmica.

¿La Embajada de Estados Unidos sabe que viene un sismo en México?

No hay evidencia de que Estados Unidos esté anticipando un terremoto en México.

La publicación de la Embajada tiene un carácter preventivo. El momento llamó especialmente la atención porque apareció en septiembre, un mes que despierta recuerdos muy concretos entre los mexicanos.

Los terremotos de 1985 y 2017 quedaron grabados en la memoria colectiva. Por eso, cuando una institución extranjera publica una guía sobre qué hacer ante un sismo precisamente en estas fechas, es comprensible que algunas personas se pregunten si existe información detrás del mensaje.

Pero una recomendación de seguridad no equivale a una predicción.

El Servicio Sismológico Nacional ha explicado que actualmente no existe un método científico capaz de determinar con anticipación la fecha, hora, lugar y magnitud de un sismo. La prevención sigue siendo la herramienta disponible para reducir riesgos.

¿Qué recomienda la Embajada de EE. UU. durante un sismo?

La recomendación cambia dependiendo de dónde sorprenda el movimiento. La Embajada plantea varios escenarios y todos tienen una idea en común: protegerse inmediatamente y evitar desplazamientos innecesarios.

Si estás dentro de una vivienda, hotel, oficina o cualquier otro inmueble:

Quédate adentro y no corras hacia la salida

Evita las puertas

Aléjate de ventanas y objetos que puedan caer

Si tienes cerca una mesa o mueble resistente, busca refugio debajo

Agáchate, cúbrete y sujétate hasta que termine el movimiento

La instrucción puede parecer sencilla, pero durante un temblor el instinto suele empujar a las personas hacia la salida. Precisamente ahí puede estar el problema. Correr mientras el edificio se mueve aumenta la posibilidad de caer o recibir el impacto de objetos desprendidos.

¿Qué hacer si el sismo te sorprende en la cama?

Este escenario tiene una recomendación muy específica.

La Embajada de Estados Unidos aconseja permanecer en la cama, colocarse boca abajo y cubrir la cabeza y el cuello con una almohada hasta que termine el movimiento.

La lógica es reducir la exposición a vidrios, lámparas u otros objetos que puedan caer mientras la persona intenta levantarse.

La CDMX ha experimentado un aumento en la cantidad de microsismos. Foto: AFP.

No hace falta convertir la noche en una estrategia de supervivencia permanente. Lo importante es conocer de antemano qué hacer si el temblor comienza mientras estás dormido.

¿Qué hacer durante un sismo si vas manejando?

Aquí cambia completamente la estrategia.

Si el temblor ocurre mientras conduces, la recomendación de la Embajada es reducir la velocidad, detenerse a un lado de la carretera y activar el freno de mano.

El lugar donde se detenga el vehículo también importa. Hay que evitar puentes, árboles, postes, edificios, cables eléctricos y otras estructuras que puedan caer.

Sismos en febrero en México. Imagen: SSN.

Una vez detenido el automóvil, lo recomendable es permanecer dentro hasta que termine el movimiento, siempre que el sitio no represente un peligro inmediato.

¿Qué hacer si estás en la calle cuando empieza un terremoto?

La Embajada recomienda permanecer afuera y desplazarse hacia un área abierta, siempre que sea posible hacerlo sin exponerse a otros riesgos.

La prioridad es alejarse de:

Edificios y fachadas

Árboles

Postes de luz

Líneas eléctricas

Anuncios u objetos que puedan desprenderse

Después viene una de las indicaciones centrales de la guía: agacharse, cubrirse y sujetarse hasta que termine el temblor para protegerse de objetos o escombros.

¿Por qué la recomendación aparece justo en septiembre?

Aquí está la parte que probablemente explica buena parte de la reacción en redes.

México se encuentra entre los países con alta actividad sísmica, algo que también reconoce el gobierno estadounidense en su información para viajeros. El Departamento de Estado señala que los terremotos son un riesgo en México y advierte que movimientos importantes pueden generar tsunamis en zonas costeras.

Además, septiembre tiene una carga emocional particular.

Los terremotos de 1985 y 2017 ocurrieron un 19 de septiembre, mientras que otro sismo importante se registró el 7 de septiembre de 2017. Esa coincidencia ha alimentado durante años la percepción popular de que septiembre es “el mes de los temblores”.

Pero la fecha del calendario no permite saber cuándo ocurrirá el próximo.

La propia información difundida por autoridades mexicanas insiste en la importancia de prepararse precisamente porque no se puede saber con anticipación cuándo llegará un movimiento fuerte. El Cenapred recordó en agosto que México tiene una alta actividad sísmica y que la preparación de la población es indispensable.

¿Habrá un simulacro nacional de sismo en septiembre de 2026?

Sí. Y este dato ayuda a entender el contexto de las recomendaciones.

El Segundo Simulacro Nacional 2026 será el sábado 19 de septiembre a las 12:00 horas, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. El ejercicio contempla diferentes hipótesis de sismo dependiendo de la región del país.

En Ciudad de México, además, se activará la alerta sísmica como parte del ejercicio.

Es decir, septiembre está lleno de mensajes de prevención sísmica por una razón concreta: México se prepara para recordar, practicar y mejorar su respuesta ante una emergencia.

Eso es muy distinto a decir que una autoridad sabe que va a ocurrir un terremoto.

La Embajada de Estados Unidos no anunció un sismo inminente. Publicó algo bastante menos espectacular, pero mucho más útil: qué hacer si tiembla.

Y quizá esa sea la parte que conviene tomar en serio. No intentar adivinar cuándo será el próximo terremoto, sino llegar mejor preparado cuando ocurra.

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