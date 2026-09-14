Costco raciona su aceite de motor Kirkland ante la escasez mundial de suministro

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Costco vende dos unidades por usuario cada siete días. Foto: Jack Hong / AFP

La cadena mayorista Costco está regulando la cantidad de aceite de motor Kirkland Signature Full Synthetic que sus clientes pueden compar, al tiempo que su precio prácticamente se duplicó, en comparación con meses anteriores.

Según informa AP, la medida llega en un momento de fuertes tensiones en el mercado mundial del petróleo y de dificultades para conseguir algunas materias primas utilizadas en la fabricación de lubricantes sintéticos.

Durante mucho tiempo, el producto fue una de las opciones de bajo costo para quienes necesitaban hacer el cambio de aceite de su vehículo. Sin embargo, en el sitio web de Costco se aprecia un precio 44.99 dólares el paquete de 12 unidades de un cuarto, cuando antes era de aproximadamente 30 dólares.

Costco, que recientemente lanzó su billeteria digital, también está limitando las compras a dos unidades por usuario cada siete días. La agencia de noticias confirmó las restricciones, aunque señaló que la cadena no había explicado públicamente las razones específicas de la medida.

¿Por qué Costco está racionando el aceite Kirkland?

El primero de los motivos está vinculado directamente con la situación internacional del petróleo y con las interrupciones provocadas por el conflicto en Oriente Medio.

La Agencia Internacional de Energía (IEA), citada por Reuters, advirtió que las interrupciones en Oriente Medio habían obligado a reducir nuevamente sus previsiones de suministro mundial para 2026. Al mismo tiempo, los mercados de productos refinados permanecen especialmente ajustados.

Según explican los expertos, esto tiene una consecuencia: el petróleo crudo no se transforma únicamente en gasolina. Las refinerías producen una gran variedad de derivados y corrientes que posteriormente sirven como materia prima para combustibles, lubricantes y otros productos.

Y en las actuales condiciones del mercado, producir gasolina y diésel puede resultar más rentable para las refinerías que destinar materias primas a otros usos.

Otro problema: los aceites base

Los aceites sintéticos, como los que precisamente comercializa Costco en sus estanterías, requieren componentes específicos conocidos como aceites base.

Un reporte analítico publicado por The New York Post señala que la escasez actual afecta especialmente a los aceites base del Grupo III, utilizados ampliamente en lubricantes sintéticos de alto rendimiento.

Uno de los ejemplos citados por el medio es la instalación Pearl GTL de Shell en Qatar, que produce materias primas utilizadas en diferentes aplicaciones, incluidos lubricantes. En este sentido, los problemas derivados del conflicto en Oriente Medio han añadido presión a un mercado que ya tenía un suministro limitado.

Finalmente, la agencia AP menciona otro aspecto importante y es que el aceite de motor moderno debe cumplir una serie de especificaciones técnicas cada vez más exigentes.

De hecho, la propia Costco, que en agosto abrió su primera tienda en Albany, describe su Kirkland Signature Full Synthetic 5W-30 como un aceite sintético formulado para reducir el desgaste y controlar la degradación térmica. El producto está aprobado para vehículos que requieren API SP y cuenta con aprobación dexos1 Gen 3 de General Motors para determinados motores de gasolina.

Eso significa que fabricar un aceite moderno no consiste únicamente en mezclar petróleo con aditivos. Los fabricantes deben conseguir una formulación que cumpla especificaciones precisas y que pueda ser certificada para determinadas aplicaciones.

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