¿Es feriado el 16 de septiembre en Estados Unidos? Esto debes saber

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Personas que celebran la independencia de México en EE. UU. Foto: Envato.

El 16 de septiembre de 2026 cae en miércoles y millones de mexicanos y mexicoamericanos en Estados Unidos se preparan para celebrar la Independencia de México. Pero hay una duda muy concreta detrás de la fecha: ¿es feriado el 16 de septiembre en Estados Unidos? La respuesta es no a nivel federal, aunque algunas comunidades, instituciones o empresas pueden organizar actividades especiales.

¿Es feriado el 16 de septiembre en Estados Unidos?

No. El 16 de septiembre no es un feriado federal en Estados Unidos, por lo que no existe una obligación general de cerrar oficinas, bancos, escuelas o negocios ese día.

El calendario oficial de la Oficina de Administración de Personal (OPM) establece los días festivos reconocidos para los empleados federales. La lista incluye fechas como Memorial Day, Juneteenth, Independence Day, Labor Day, Thanksgiving y Christmas, pero no contempla el Día de la Independencia de México.

Así que, si te preguntabas si el 16 de septiembre es día festivo en Estados Unidos, la respuesta corta es clara: no lo es a nivel federal.

¿Qué se celebra el 16 de septiembre en Estados Unidos?

La fecha conmemora la Independencia de México, cuyo origen se remonta al levantamiento iniciado el 16 de septiembre de 1810 con el llamado Grito de Dolores. En México es una de las fechas cívicas más importantes y el 16 de septiembre es un día de descanso oficial.

Para los mexicanos que viven en Estados Unidos, la celebración no desaparece al cruzar la frontera.

La lucha por la independencia de México es el triunfo de un pueblo que decidió construir su propio futuro.



Hoy fue un orgullo ser el primer alcalde de Nueva York en marchar en el Desfile del Día de la Independencia de México en Sunset Park, junto a una comunidad que ha mantenido… pic.twitter.com/oSdZWNDetv — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) September 14, 2026

Al contrario. Las comunidades mexicanas y mexicoamericanas suelen organizar El Grito, desfiles, conciertos, festivales, presentaciones de mariachi y actividades culturales durante septiembre.

Este año ya se observan celebraciones en distintas ciudades. En Houston, por ejemplo, la programación de septiembre incluye eventos culturales relacionados con la Independencia de México. En Chicago también se preparan actividades de gran convocatoria alrededor de El Grito y el desfile de Little Village.

¿El 16 de septiembre hay clases y trabajo en Estados Unidos?

En términos generales, sí.

Como no es un feriado federal, las empresas privadas no tienen que conceder el día libre por la Independencia de México. Lo mismo ocurre con las escuelas y otras instituciones: sus calendarios dependen de las autoridades locales o de cada institución.

Desfile en Chicago por el Día de la Independencia de México. Foto: AFP.

Aquí conviene hacer una distinción que suele generar confusión: que una ciudad organice un gran festival mexicano no significa que toda la localidad haya declarado el 16 de septiembre como día festivo.

Lo mismo puede ocurrir en un trabajo. Una empresa puede permitir que sus empleados celebren la fecha, ofrecer actividades culturales o incluso conceder tiempo libre como beneficio interno. Pero eso será una decisión del empleador y no una obligación establecida por el gobierno federal.

¿Los bancos cierran el 16 de septiembre?

No existe un cierre bancario federal por el Día de la Independencia de México.

Por eso, el 16 de septiembre de 2026 los bancos en Estados Unidos no tienen que cerrar por esta celebración. Las operaciones dependerán del calendario de cada institución y de sus horarios habituales.

Algo parecido ocurre con los servicios públicos. El calendario federal de 2026 contempla como próximos feriados después de Labor Day el Columbus Day, el 12 de octubre; Veterans Day, el 11 de noviembre; Thanksgiving, el 26 de noviembre, y Christmas Day, el 25 de diciembre.

El 16 de septiembre simplemente no aparece en esa lista.

¿Por qué es importante saber si el 16 de septiembre es feriado en EE. UU.?

Porque para muchas familias latinas la fecha tiene un enorme peso emocional, pero la celebración cultural y el reconocimiento legal son dos cosas diferentes.

#LaFotoDeLaSemana ⭐⭐⭐⭐⭐

🇺🇸🇲🇽 El Embajador Johnson (@USAmbMex) junto con El Hijo del Santo en la Comida de Los 300 Líderes Más Influyentes de México, organizada por @LideresMexicano 🤝

#LíderesMexicanos 🇺🇸🤝🇲🇽 #PartnersUSMX pic.twitter.com/SgWAKaS3Pv — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) September 14, 2026

En México, el 16 de septiembre es un día festivo nacional. En Estados Unidos, la fecha puede tener una presencia enorme en ciudades con grandes comunidades mexicanas, pero eso no la convierte automáticamente en un feriado federal.

En 2026, por ejemplo, la propia Embajada de Estados Unidos en México distingue ambos calendarios: incluye el 16 de septiembre como feriado mexicano, mientras que los feriados estadounidenses de septiembre y octubre son fechas diferentes.

Así que si trabajas, tienes hijos en la escuela o necesitas hacer algún trámite este miércoles 16 de septiembre, lo prudente es revisar directamente el calendario de tu empleador, distrito escolar o institución. No des por hecho que habrá un día libre solo porque se celebra una fecha tan importante para México.

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