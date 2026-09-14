El Grito y más eventos cerca de ti hoy para celebrar en Texas y Los Ángeles este 2026

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Este martes 15 de septiembre se concentra buena parte de las actividades por las Fiestas Patrias o Día de la Independencia en Texas y Los Ángeles, pero las celebraciones continúan durante los próximos días debido al Mes de la Herencia Hispana.

¿Qué festejos por el Día de la Independencia hay hoy en Texas?

Fort Worth tiene este martes una Celebración del Patrimonio Hispano en el Ayuntamiento de la ciudad, ubicado en 100 Fort Worth Trail. La actividad está programada de 4:00 p. m. a 6:00 p. m., de acuerdo con el boletín informativo de septiembre de la ciudad.

También habrá festejos el 13 y 20 de septiembre, a partir de las 11 a.m en Trader’s Village. Habrá música en vivo, grupos de baile folklórico y mariachi, entre otros eventos en la llamada Pulga de Grand Prairie. El grito se dará el domingo 20 por la tarde. 2602 Mayfield Rd. Grand Prairie, TX.

La celebración forma parte de la agenda oficial de Fort Worth, que también incluye otros eventos relacionados con la herencia hispana durante septiembre. La ciudad recomienda consultar su calendario para conocer la programación completa.

¿Qué habrá en Fort Worth después del 15 de septiembre?

El sábado 19 de septiembre, el Fort Worth Botanic Garden iniciará su celebración ¡Celebramos!, dedicada a la herencia, la cultura y las comunidades hispanas.

La entrada al jardín será gratuita durante esta jornada, sin necesidad de comprar boletos ni hacer reservación. El recinto abrirá sus 120 acres al público para el inicio de la celebración.

La programación comenzará desde las 10:00 a. m. con el registro para el desfile de banderas latinoamericanas y una presentación de Abuelos Folklórico. El desfile comenzará a las 11:00 a. m.

Después del desfile habrá puestos de comida y una fiesta con DJ. El programa del día concluirá a la 1:00 p. m.

El mismo fin de semana también estará disponible el Mariposa Market, con vendedores de productos artesanales y actividades familiares. El mercado funcionará el 19 y 20 de septiembre de 9:00 a. m. a 3:00 p. m.

¿Qué evento habrá en Garland en Texas a finales de septiembre?

Las celebraciones culturales continuarán hasta el sábado 26 de septiembre, cuando el Granville Arts Center de Garland recibirá el espectáculo Viva México, presentado por México 2000 Ballet Folklórico, de acuerdo con información en medios locales.

La función comenzará a las 7:00 p. m. en el Granville Arts Center, ubicado en 300 N. Fifth Street, Garland.

El espectáculo reunirá a 70 bailarines de distintas edades, desde niños de cinco años hasta adultos, con coreografías inspiradas en diferentes regiones y tradiciones mexicanas.

El programa incluye danzas de Baja California Sur, Veracruz, Nayarit, Jalisco, Aguascalientes y Yucatán. También incorpora representaciones relacionadas con la Revolución Mexicana y las tradiciones de Jalisco y Chiapas Zoque Coiteco. Los tickets ya se encuentran disponibles y el boleto general tiene un precio de 24.07 dólares.

¿Dónde celebrar la Independencia de México en Los Ángeles?

Los Ángeles tendrá distintas opciones para conmemorar la Independencia de México durante septiembre. Hay actividades gratuitas en espacios públicos y eventos con boletos, por lo que conviene revisar los horarios antes de asistir.

El martes 15 de septiembre de 2026, el Ayuntamiento de Los Ángeles será sede de El Grito de Los Ángeles, con una celebración prevista de 5:00 p. m. a 10:00 p. m. La entrada será gratuita y no será necesario presentar boleto, aunque se recomienda llegar con anticipación. La programación oficial puede consultarse en el sitio del Departamento de Asuntos Culturales de Los Ángeles.

Otra opción es Olvera Street y El Pueblo, donde los puestos y comercios funcionarán de 10:00 a. m. a 8:00 p. m. Los días 19 y 20 de septiembre habrá presentaciones culturales y mariachis de 12:00 p. m. a 6:00 p. m. Las actividades serán gratuitas y abiertas al público.

Gloria Molina Grand Park también tendrá actividades por la Herencia Hispana, con presentaciones culturales que pueden variar según el día. El parque permanece abierto todos los días de 6:00 a. m. a 10:00 p. m. y la entrada es gratuita.

¿Hasta cuándo duran los festejos por la Independencia?

Las actividades relacionadas con las Fiestas Patrias no terminan el 15 de septiembre. El calendario de celebraciones se extiende durante todo septiembre, con eventos que combinan actividades cívicas, expresiones culturales, música y encuentros comunitarios.

En Fort Worth, ¡Celebramos! tendrá programación durante el 19 y 20 de septiembre y regresará con otra jornada el 18 y 19 de octubre.

Para quienes buscan una actividad cultural después de las celebraciones principales, Viva México ofrece una alternativa para cerrar septiembre con danza mexicana. La función del 26 de septiembre tendrá lugar en Garland y contará con un repertorio dedicado a distintas regiones del país.

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