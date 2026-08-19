Elecciones primarias Florida 2026: ganadores, participación y qué esperar en noviembre

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Foto: Envato

Los votantes de Florida votaron el martes 18 de agosto para definir a los candidatos que competirán en la elección general del 3 de noviembre.

La jornada dejó como principales ganadores a Byron Donalds y David Jolly, quienes se enfrentarán por la gobernación, mientras que Angie Nixon dio la sorpresa en la primaria demócrata para el Senado.

Las elecciones también representaron la primera prueba electoral del nuevo mapa de distritos congresionales aprobado este año y dejaron varios resultados que pueden influir en la disputa por el control de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

¿Quién ganó la primaria para gobernador de Florida?

En la contienda republicana, y con el 99% de los votos escrutados, Byron Donalds ganó las primarias con 810 mil 675 votos (48%). El presidente Donald Trump no tardó en felicitarlo a través de Truth Social.

Del lado demócrata, el excongresista David Jolly lideró con 761 mil 674 votos (61%). Jolly fue republicano durante buena parte de su trayectoria política antes de cambiar de partido y buscar la gobernación como demócrata.

Las urnas abrieron a las 7:00 am, hora del Este de Estados Unidos (ET), y cerraron a las 7:00 pm (ET). En algunos condados ubicados en la zona horaria central, la votación se extendió hasta las 8:00 pm, según reportó Robert Yoon, de AP, según Public Broadcasting Service (PBS).

Por otra parte, la participación electoral en las primarias de Florida quedó marcada por un registro de 13 millones 479 mil 113 votantes.

Los dos candidatos se enfrentarán el 3 de noviembre para suceder al gobernador Ron DeSantis, quien no puede buscar un tercer mandato consecutivo por los límites establecidos para el cargo.

Al 20 de julio, había 13,5 millones de votantes registrados en Florida. De ellos, unos 5,6 millones (42%) eran republicanos, 4,1 millones (30%) eran demócratas y 3,3 millones (25%) no estaban afiliados a ningún partido. El resto estaba registrado en otros partidos, según PBS.

La elección tendrá además un elemento histórico. Si Donalds gana en noviembre, se convertiría en el primer gobernador afrodescendiente de Florida.

¿Qué pasó en la primaria para el Senado?

Una de las mayores sorpresas de la jornada ocurrió en la primaria demócrata para el Senado de Estados Unidos.

La representante estatal Angie Nixon derrotó a Alex Vindman, un exfuncionario de seguridad nacional que había recaudado una cantidad considerable de dinero para la campaña. Nixon obtuvo la nominación demócrata y ahora se enfrentará a la republicana Ashley Moody.

La elección corresponde a la contienda especial para completar el periodo del escaño que ocupaba Marco Rubio antes de asumir como secretario de Estado.

La victoria de Nixon fue considerada una sorpresa dentro del Partido Demócrata y convirtió la carrera en uno de los focos de atención de cara a noviembre.

¿Qué ocurrió en las elecciones para la Cámara de Representantes?

Las primarias también pusieron a prueba el nuevo mapa congresional de Florida.

Uno de los resultados más destacados fue la derrota del republicano Cory Mills, quien perdió la primaria de su distrito frente al expresentador de televisión Ryan Elijah. Mills enfrentaba además una investigación del Comité de Ética de la Cámara.

En Miami, otra contienda que tendrá atención nacional será la del distrito 27, donde la demócrata Eliott Rodríguez se enfrentará en noviembre a la republicana María Elvira Salazar. Rodríguez es un expresentador de CBS de origen cubano, mientras que Salazar busca mantener el escaño que ocupa desde 2021.

Otros congresistas en funciones también superaron sus respectivas primarias, entre ellos Debbie Wasserman Schultz y Jared Moskowitz.

¿Por qué el nuevo mapa de distritos es importante?

Las primarias fueron las primeras elecciones bajo el nuevo mapa congresional de Florida.

El gobernador Ron DeSantis convocó a la Legislatura a una sesión especial para modificar los distritos y posteriormente firmó el nuevo trazado el 4 de mayo de 2026. El mapa modifica la distribución de 21 de los 28 distritos que representan a Florida en la Cámara federal.

El nuevo diseño favorece a los republicanos y, según estimaciones previas a la elección, podría aumentar su ventaja de 20-8 a 24-4 en la delegación de Florida.

El mapa también puso en riesgo algunos distritos que anteriormente estaban bajo control demócrata. Entre los congresistas afectados por el nuevo trazado están Kathy Castor, Darren Soto, Lois Frankel y Debbie Wasserman Schultz.

Bajo el trazado, los demócratas conservarían solo cuatro distritos, el 10 en el centro del estado y los 20, 23 y 24 en el sur, mientras Tampa Bay perdería toda representación demócrata.

¿Qué papel tendrá el voto latino en noviembre?

El voto latino será otro de los factores que pueden influir en las elecciones de noviembre.

Florida tiene uno de los electorados hispanos más grandes de Estados Unidos y, a diferencia de otros estados, una parte importante de ese voto se inclina hacia los republicanos, de acuerdo con NBC News. El voto cubanoamericano tiene un peso especial en el sur de Florida, mientras que otros grupos latinos presentan preferencias políticas diferentes.

La elección también mostró que el voto latino no es uniforme. La presencia de candidatos de origen cubano en contiendas como la del distrito 27 vuelve a colocar a este electorado en el centro de la disputa política en Miami-Dade.

La carrera por el Senado también tuvo un componente similar. Nixon hizo campaña en la Pequeña Habana durante los días previos a la primaria demócrata, mientras Moody llegó a la elección con el respaldo de figuras importantes del Partido Republicano.

¿Qué estará en juego en Florida el 3 de noviembre?

La elección general del 3 de noviembre de 2026 definirá quién será el próximo gobernador de Florida y también pondrá en juego el escaño del Senado federal, las 28 bancas de la Cámara de Representantes, además de cargos estatales y legislativos.

En la gobernación, Donalds y Jolly serán los candidatos que buscarán suceder a DeSantis.

En el Senado, Nixon intentará superar a Moody en un estado donde los republicanos han fortalecido su posición durante los últimos ciclos electorales. Y en la Cámara federal, los resultados de las primarias dejaron varias contiendas que podrían tener importancia para la mayoría nacional.

El nuevo mapa congresional será otro elemento clave. Si permanece vigente para noviembre, podría ampliar la ventaja republicana en la delegación de Florida, aunque los litigios sobre su legalidad todavía forman parte del escenario electoral.

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