Virus del Nilo Occidental en Nueva York: cómo protegerse y reducir el riesgo de contagio

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Foto: Shutterstock

Nueva York registró su primer caso humano de virus del Nilo Occidental de 2026, mientras las autoridades sanitarias alertan sobre un aumento de la actividad del virus en mosquitos de los cinco distritos de la ciudad.

El Departamento de Salud de Nueva York informó que la persona infectada vive en Manhattan y había pasado tiempo al aire libre tanto en la ciudad como en varios lugares fuera de los cinco distritos. La agencia no ha determinado si la infección ocurrió en Nueva York o fuera de la ciudad.

La detección llega durante una temporada en la que la actividad del virus suele aumentar durante agosto y septiembre. Las autoridades locales han reforzado las labores de control en distintas zonas de la ciudad.

A person who lives in NYC has contracted West Nile virus after spending time outdoors in areas in New York City and several locations outside the city. With peak mosquito season here, New Yorkers should take precautions to prevent mosquito bites: https://t.co/iVFU9J5TvP pic.twitter.com/17uE8HuGgl — nychealthy (@nycHealthy) August 19, 2026

¿Cuántos mosquitos han dado positivo al virus del Nilo Occidental?

De acuerdo con los datos proporcionados por el Departamento de Salud, se han identificado 1 mil 284 grupos de mosquitos positivos al virus en los cinco distritos durante este año.

Los registros citados por las autoridades distribuyen los grupos positivos de la siguiente manera:

Queens

Staten Island

Brooklyn

Bronx

Manhattan

Infografía: NYC Go

La vigilancia consiste en recolectar mosquitos en distintos puntos de la ciudad y analizarlos en grupos o pools. La información permite identificar las zonas donde aumenta la circulación del virus y orientar las labores de control.

Por otra parte, a nivel nacional, se han reportado hasta el momento 222 casos de contagio del virus del Nilo Occidental, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

¿Por qué preocupa ahora si el virus ya estaba presente en Nueva York?

La detección del virus en mosquitos no significa necesariamente que ya hubiera una persona infectada. Las autoridades pueden encontrar mosquitos positivos antes de confirmar casos humanos, por lo que ambos datos sirven para medir distintos niveles de riesgo.

En este caso, la preocupación aumenta porque ahora se confirmó una infección en una persona mientras el virus circula ampliamente entre los mosquitos de los cinco condados.

El Departamento de Salud señaló que los primeros grupos positivos de la temporada fueron identificados el 16 de junio y que la cantidad detectada este año es casi el doble de la registrada en el mismo momento de 2025.

¿Qué está haciendo Nueva York para controlar los mosquitos?

El Departamento de Salud ha realizado operaciones específicas de control en vecindarios donde se detectaron grupos de mosquitos positivos.

Las autoridades también han programado y realizado fumigaciones terrestres y tratamientos contra las larvas en distintos puntos de Queens, Staten Island, Brooklyn y otros distritos. El objetivo es reducir la población de mosquitos y disminuir el riesgo de transmisión del virus.

Según la información proporcionada por la ciudad, estas operaciones pueden reducir alrededor de 70% la población de mosquitos adultos y más de 85% los grupos de mosquitos positivos al virus.

¿Cómo se transmite el virus del Nilo Occidental?

El virus del Nilo Occidental se transmite principalmente a través de la picadura de un mosquito infectado. No se transmite de persona a persona mediante el contacto cotidiano.

La mayoría de las personas infectadas no presenta síntomas. Sin embargo, algunas pueden desarrollar fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, sarpullido y fatiga.

En aproximadamente una de cada 150 personas infectadas, la enfermedad puede evolucionar hacia una forma grave conocida como enfermedad neuroinvasiva del virus del Nilo Occidental, que afecta el cerebro y la médula espinal. Puede provocar cambios en el estado mental y debilidad muscular y requerir hospitalización.

Las personas de 60 años o más y quienes tienen un sistema inmunitario debilitado presentan un mayor riesgo de desarrollar una enfermedad grave.

¿Cuándo hay más riesgo de virus del Nilo Occidental en Nueva York?

Los mosquitos que transmiten el virus están presentes en Nueva York durante los meses de mayor actividad de mosquitos, principalmente entre mayo y octubre. El periodo de mayor circulación del virus suele darse en agosto y septiembre.

Por esta razón, el Departamento de Salud recomienda mantener las medidas de prevención durante las próximas semanas, incluso en zonas donde no se hayan detectado mosquitos positivos.

¿Cómo protegerse de las picaduras de mosquitos?

Las autoridades sanitarias recomiendan tomar varias precauciones, especialmente cuando se permanece al aire libre:

Utilizar repelente de insectos registrado por la EPA (su página web dispone de un buscador para encontrar información sobre productos adecuados para distintos tipos de piel)

Usar ropa que cubra brazos y piernas cuando sea posible

Reducir las actividades al aire libre durante el amanecer y el atardecer, cuando algunos mosquitos que transmiten el virus tienen mayor actividad

Eliminar el agua estancada alrededor de viviendas y patios, ya que puede convertirse en un lugar de reproducción para los mosquitos

Mantener las ventanas protegidas con mosquiteros y reparar cualquier agujero o rotura

El Departamento de Salud también recomienda vaciar recipientes, macetas, cubetas y otros objetos que puedan acumular agua.

El primer caso humano de 2026 no significa que todas las personas que viven en Nueva York estén en riesgo de desarrollar una enfermedad grave. Sin embargo, la presencia del virus en mosquitos de los cinco distritos y el aumento de la actividad durante agosto hacen que las medidas para evitar las picaduras sean especialmente importantes en esta etapa del verano.

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