Proyecto de ley espera reducir las horas de la semana laboral en Estados Unidos sin recortar beneficios

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Foto: Shutterstock

La semana laboral en Estados Unidos podría experimentar uno de sus cambios más importantes en décadas si el Congreso aprueba un nuevo proyecto que plantea reducir de 40 a 32 horas el límite establecido para el pago de horas extras.

La iniciativa fue presentada en la Cámara de Representantes por el demócrata Mark Takano y cuenta con el respaldo de otros legisladores.

El proyecto, denominado Thirty-Two Hour Workweek Act, busca modificar la Ley de Normas Laborales Justas de 1938 (Fair Labor Standards Act) para que los trabajadores cubiertos por la legislación federal reciban pago de “horas extras” cuando superen el nuevo límite semanal.

Sin embargo, la propuesta no plantea que el cambio ocurra de manera inmediata. Fue introducida el 8 de septiembre de 2026 y actualmente se encuentra en una etapa inicial del proceso legislativo.

En 2024, el congresista Bernie Sanders presentó por primera vez la versión del Senado Thirty-Two Hour Workweek Act, pero finalmente no fue aprobada. Este mes, él es uno de los legisladores que apoya al representante Mark Takano en la reintroducción del proyecto de ley.

¿Cómo funciona actualmente la semana laboral en Estados Unidos?

Aunque no existían muchas quejas con las 40 horas como una jornada laboral estándar, la legislación federal establece principalmente ese número como el umbral a partir del cual determinados trabajadores deben recibir compensación por horas extras.

La Ley de Normas Laborales Justas establece que las horas trabajadas por encima de 40 en una semana deben pagarse a una tasa de al menos una vez y media el salario regular.

Esto no significa que todos los empleados en Estados Unidos trabajen exactamente 40 horas. De hecho, los datos más recientes del Departamento de Trabajo muestran que existen diferencias importantes dependiendo de la ocupación y el tipo de empleo.

En 2025, la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) consideró como trabajadores de tiempo completo a quienes usualmente trabajan 35 horas o más por semana en su empleo principal.

El nuevo proyecto no simplemente busca declarar que todos los trabajadores en Estados Unidos laboren cuatro días de ocho horas, sino también modificar el punto a partir del cual comienza a aplicarse el pago de horas extras.

Mayor productividad exige mayor compensación

El argumento para la presentación de la modificación de la ley está fundamentado en que la productividad del trabajador estadounidense ha ido creciendo, concretamente un 93.2% entre 1979 y 2026 según la propia oficina de Takano.

Por su parte, la compensación por hora solo incrementó poco más del 33%, lo que representa un claro desbalance entre lo que aporta el ciudadano con lo que se le retribuye en salario, de acuerdo al congresista. El propio protagonista del nuevo proyecto de ley subrayó que esas ganancias se quedaron en “ejecutivos y accionistas” y se les quitaron a la clase trabajadora.

En cuanto al principal promotor de la propuesta, Bernie Sanders, ha planteado en repetidas ocasiones que la inteligencia artificial y la automatización van a disparar la productividad todavía más, por lo que el excedente monetario que conllevaría ese aumento debe quedarse en los trabajadores y no en los CEO.

Moving to a 32-hour workweek with no loss of pay is not a radical idea. It's time for working people to benefit from advancements in AI, automation, and new technology, not just corporate CEOs and wealthy stockholders on Wall Street. pic.twitter.com/O3vUwwH3sN — Sen. Bernie Sanders (@SenSanders) March 13, 2024

Un estudio hecho en 2023 por el Autonomy Institute calculó que las ganancias de productividad de la IA podrían permitir que unos 35 millones de trabajadores en EE.UU. (cerca del 28% de la fuerza laboral) pasaran a una semana de 32 horas en una década sin perder salario ni producción.

Cambios con la semana laboral de 32 horas

Durante el primer año de vigencia, el límite para activar el pago de horas extras bajaría a 38 horas semanales. En el segundo año pasaría a 36 horas y en el tercero a 34. Después de ese periodo, quedaría establecido definitivamente en 32 horas.

El proyecto también contempla reglas para las jornadas diarias, de modo que las horas trabajadas por encima de ocho y hasta 12 en un mismo día tendrían que pagarse como horas extras.

Por otro lado, aquellas que superen las 12 horas tendrían una compensación equivalente al doble del salario regular.

Otro punto relevante es que también plantean en la propuesta que un empleador no podría reducir la compensación semanal total ni los beneficios de un trabajador como consecuencia de que este pasara a estar cubierto por las nuevas reglas.

Por ahora, sería prematuro afirmar que Estados Unidos está cerca de adoptar una semana laboral de 32 horas, sobre todo porque apenas inició el recorrido legislativo del nuevo proyecto.

El proyecto presentado en la Cámara tiene actualmente patrocinadores demócratas, entre ellos Takano, Pramila Jayapal, Eleanor Holmes Norton, Rashida Tlaib, Ilhan Omar, Luis Correa y Delia Ramirez.

Para convertirse en ley tendría que conseguir suficientes apoyos en ambas cámaras y posteriormente superar el proceso de promulgación presidencial.

Por ahora, no existe una aprobación del Congreso ni una fecha establecida para que la nueva semana laboral entre en vigor.

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