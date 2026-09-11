Brote de Cyclospora en EE. UU.: ¿quién revisa los alimentos que llegan al país?

GENERANDO AUDIO...

Brote de Cyclospora en Estados Unidos, hay nuevos casos. Foto: Envato.

El brote de Cyclospora en Estados Unidos puso nuevamente bajo la lupa la comida que llega desde otros países. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) es la principal agencia federal encargada de supervisar la seguridad de los alimentos importados, mientras el CDC y autoridades estatales participan cuando aparecen enfermedades vinculadas a productos contaminados. La alerta de este verano estuvo relacionada con lechuga iceberg procedente de México.

Y hay un detalle que conviene aclarar desde el principio: el CDC declaró terminado este 11 de septiembre el brote relacionado con esa lechuga, pero la investigación de la FDA todavía sigue abierta.

¿Quién revisa los alimentos que llegan a Estados Unidos?

La responsabilidad federal recae principalmente en la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). Pero eso no significa que cada caja de frutas, verduras o alimentos procesados que cruza la frontera sea abierta y analizada físicamente.

La propia FDA explica que los importadores son responsables de garantizar que sus productos sean seguros, sanitarios y cumplan con las normas estadounidenses. Los establecimientos extranjeros que producen, almacenan o manipulan alimentos deben estar registrados y los importadores tienen que proporcionar información previa sobre los embarques.

Cuando los alimentos llegan a Estados Unidos, la FDA puede inspeccionarlos, detenerlos o impedir su entrada si encuentra indicios de incumplimiento.

Ahí está una parte importante de la historia que suele perderse cuando aparece un brote: la seguridad alimentaria estadounidense no depende únicamente de revisar cada producto en la frontera. El sistema combina controles de los importadores, inspecciones, análisis de muestras, rastreo de productos y vigilancia posterior.

¿La FDA revisa físicamente toda la comida importada?

No.

Y sería prácticamente imposible hacerlo. La FDA señaló que durante el año fiscal 2025 revisó casi 75 millones de líneas de importación, además de realizar más de 17 mil inspecciones nacionales e internacionales y recolectar más de 25 mil muestras. La agencia reconoce que trabaja con recursos de inspección limitados y que necesita utilizar modelos basados en riesgo.

The @CDCgov has declared the Taylor Farms–related Cyclospora outbreak over. The FDA’s investigation and related activities remain ongoing. https://t.co/VCU5omXNCD



See our new post-response page to learn more about the agency’s continued work and future efforts.… pic.twitter.com/WYmqON2BQZ — U.S. FDA (@FDA) September 11, 2026

La FDA también mantiene mecanismos para detener determinados productos sin realizar necesariamente una inspección física individual. Entre sus alertas de importación aparecen alimentos que pueden ser retenidos por problemas como pesticidas, etiquetado incorrecto o incumplimiento del programa de verificación de proveedores extranjeros.

Eso cambia la manera de entender la pregunta “¿quién revisa la comida que llega a EE.UU.?”. La respuesta no es simplemente un inspector abriendo cada cargamento. Es una red de controles que intenta concentrar los recursos en los productos y proveedores considerados de mayor riesgo.

¿Qué pasó con la lechuga vinculada a Cyclospora?

El caso de 2026 fue especialmente relevante porque involucró lechuga iceberg procedente de México y terminó provocando miles de casos de ciclosporiasis.

La FDA y el CDC comenzaron la investigación en julio. El rastreo de los productos llevó hasta Taylor Farms de Mexico, que retiró voluntariamente del mercado la lechuga iceberg procedente del centro de México. La FDA posteriormente clasificó el retiro como Clase I, la categoría utilizada cuando existe una probabilidad razonable de que el producto pueda provocar consecuencias graves para la salud.

Para el 8 de septiembre, el CDC contabilizaba 19 mil 595 casos confirmados de ciclosporiasis en Estados Unidos, incluidos más de 12 mil relacionados con el gran brote de lechuga iceberg.

La FDA incluso inició inspecciones y recolección de muestras en productores de lechuga en México durante agosto.

¿Qué hace la FDA cuando descubre un problema?

La respuesta puede incluir varias acciones al mismo tiempo:

Rastrear el alimento para determinar de dónde salió

para determinar de dónde salió Analizar muestras para buscar contaminación

Inspeccionar instalaciones y productores

Trabajar con autoridades estatales, locales e internacionales

Coordinar retiros del mercado

Emitir alertas para los consumidores

Detener determinados productos en los puntos de entrada

En el caso de Cyclospora, la FDA continúa investigando cuál fue la causa de la contaminación y anunció que utilizará las lecciones obtenidas durante este brote para reforzar sus estrategias de prevención.

La agencia también acaba de pedir a productores, empacadores, distribuidores, importadores y vendedores que refuercen las medidas de higiene, manejo del agua agrícola y saneamiento previstas por las normas federales de seguridad alimentaria.

¿Por qué México aparece en esta investigación?

México es un proveedor fundamental para el mercado estadounidense. La FDA ha señalado que aproximadamente una tercera parte de los alimentos importados por Estados Unidos procede de México, así como cerca del 60% de las frutas y verduras importadas. Por eso, la cooperación entre autoridades estadounidenses y mexicanas resulta indispensable.

OUTBREAK ALERT: FDA and @CDCgov are investigating a Cyclospora outbreak potentially associated with McDonald’s salads. McDonald’s also voluntarily stopped selling salads at affected restaurants across 14 states that sickened 61 people in 7 states: https://t.co/Y3tS0q3sPd — U.S. FDA (@FDA) July 14, 2018

Para los consumidores latinos, esto tiene una lectura especialmente cercana. Muchos de los productos que forman parte de la alimentación cotidiana —frutas, verduras y otros alimentos frescos— recorren largas cadenas de suministro antes de terminar en un supermercado estadounidense.

El caso de Cyclospora demuestra que el control sanitario no termina en la frontera. Empieza mucho antes, continúa durante el transporte y puede seguir incluso después de que el alimento ya llegó a las tiendas.

Y quizá esa sea la parte más incómoda de la historia: ningún sistema puede garantizar que cada alimento sea examinado individualmente. Lo que sí puede hacer es identificar riesgos, reaccionar rápido cuando aparece una señal de contaminación y retirar los productos antes de que el problema crezca todavía más.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.