Gustavo Dudamel se estrena como el primer latino al frente de la Filarmónica de Nueva York

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Gustavo Dudamel debutó como director musical en 1996. Foto: L. Radin / Shutterstock

El maestro Gustavo Dudamel comenzó una nueva etapa de su carrera. Este jueves se estrenó al frente de la Filarmónica de Nueva York, y lo hizo nada menos que en el emblemático Radio City Music Hall.

El venezolano, que en julio inició una campaña de fondos para las víctimas del doble terremoto en La Guaira, ofreció públicamente su llegada como director musical y artístico de una de las instituciones orquestales más antiguas de Estados Unidos.

Por si fuese poco, se convirtió en el primer latinoamericano en ocupar este cargo desde la fundación de la orquesta en 1842. Aunque su mandato comenzó formalmente el 1 de septiembre, la presentación en el Radio City marcó el primer gran concierto de la nueva etapa.

El acuerdo entre Gustavo Dudamel y la Filarmónica de Nueva York para la temporada 2026-2027 se concretó en 2023, según lo informó la agencia de noticias AP. De esta manera, puso fin al ciclo musical con la Filarmónica de Los Ángeles, orquesta que dirigía desde 2009.

¿Cómo fue el debut de Gustavo Dudamel con la Filarmónica de Nueva York?

Como ya lo había anunciado la Filarmónica en su sitio web oficial, Gustavo Dudamel, de 45 años, compartió escenario con Lizzo, St. Vincent, Joaquina y Aaron Tveit, mientras que el actor Liev Schreiber ejerció como anfitrión.

La velada comenzó con la obertura de “Strike Up the Band”, de George Gershwin. También incluyó obras de Philip Glass, Jessie Montgomery y Arturo Márquez, además de participaciones de los artistas invitados.

El resultado encajó con una de las características que Dudamel ha desarrollado durante sus años al frente de la Filarmónica de Los Ángeles: buscar puentes entre la música orquestal y públicos que quizá no suelen acudir a una sala sinfónica.

Medios como The Times señalan que el concierto fue como una bienvenida festiva, con una combinación de repertorio orquestal y artistas pop.

Joaquina llevó Venezuela al escenario

El componente latino tuvo un momento especialmente significativo con Joaquina, la joven cantautora venezolana, quien interpretó en español “Pesimista” y “El Alquimista”.

Al finalizar su participación, se dirigió a Gustavo Dudamel con un emotivo mensaje: “Gracias por poner tanta pasión y corazón en todo lo que haces. Eres un gran orgullo para nosotros y lo demuestras ante el mundo entero”.

La presencia de Joaquina no fue el único vínculo de Dudamel con la música latinoamericana. El repertorio también incluyó “Danzón No. 9”, del compositor mexicano Arturo Márquez, una obra que es referencia directa a la tradición musical de América Latina.

Otro momento inolvidable será la graciosa y especial presentación que le dio al venezolano el actor Liev Schreiber. Saliendo del tono convencional, partió diciendo: “Imaginen si añadieran una cucharadita de Billy Joel, una onza de Jean-Michel Basquiat, una taza de Tito Puente, una pizca de Barbra Streisand y absolutamente nada de Leo Messi“.

Y continuó: “Luego, añadan varios miles de voltios de electricidad, una cantidad irrazonable de cabello y una capacidad con el idioma inglés que todavía sigue siendo gloriosamente indomable. Horneen todo eso en una sola y gigantesca arepa musical, denle una batuta y estarían bastante cerca”.

¿Qué sigue para Gustavo Dudamel?

Entre el 16 y el 19 de septiembre llegará su primera serie de conciertos como director musical en el David Geffen Hall, sede habitual de la Filarmónica en Lincoln Center.

Ese programa incluirá “On the Transmigration of Souls”, de John Adams, una obra que la Filarmónica estrenó en 2002 para recordar a las víctimas del 11-S, una nueva composición de Zosha Di Castri y la Quinta Sinfonía de Prokofiev, precisamente la obra que Dudamel dirigió en su debut con la orquesta en 2007.

Y más adelante, ya en octubre, Gustavo Dudamel llevará a la Filarmónica de Nueva York a Europa. La gira contempla ciudades como París, Barcelona, Madrid, Berlín, Hamburgo y Viena, con presentaciones entre el 9 y el 22 de octubre.

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