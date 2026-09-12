SNAP cambia sus montos en octubre y estas son las cantidades que podrá recibir

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Foto: AFP

Los beneficios de SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program) tendrán nuevos montos desde el 1 de octubre,con aumentos de hasta 52 dólares al mes para los hogares de los 48 estados contiguos y Washington D. C.

Los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, conocido como SNAP, recibirán una actualización en sus asignaciones mensuales a partir del 1 de octubre. El monto dependerá del número de personas que integren cada hogar.

El ajuste anual fue establecido por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) y alcanzará a más de 41 millones de personas que utilizan este programa para complementar el presupuesto destinado a la compra de alimentos.

Los beneficiarios no necesitan presentar una nueva solicitud ni realizar un trámite para recibir el aumento. El nuevo monto se reflejará de forma automática en la tarjeta EBT, de acuerdo con el calendario de cada estado.

¿Cuánto podrá recibir cada hogar con el nuevo ajuste de SNAP?

La actualización modifica los montos máximos mensuales para los hogares de los 48 estados contiguos y Washington D. C. La cantidad final que recibe cada familia puede variar según sus ingresos y otros factores considerados por SNAP.

Un hogar de una persona podrá recibir hasta 306 dólares al mes, frente a los 298 dólares anteriores. Esto representa un aumento de 8 dólares.

Para un hogar de cuatro personas, el máximo pasará de 994 a 1.023 dólares mensuales, con un incremento de 29 dólares.

En el caso de los hogares de ocho personas, el beneficio máximo subirá de 1.789 a 1.841 dólares al mes, es decir, 52 dólares adicionales.

Los hogares con entre nueve y 17 integrantes recibirán hasta 225 dólares adicionales por cada persona que supere las ocho, según la escala establecida para el nuevo periodo.

¿Por qué cambian los beneficios de SNAP en octubre?

El USDA actualiza cada año los montos de SNAP con base en el costo del Thrifty Food Plan, el modelo federal que estima cuánto necesita una familia para mantener una alimentación nutritiva con un presupuesto limitado.

El cálculo toma en cuenta la evolución del costo de los alimentos y permite establecer los montos máximos de asistencia para el nuevo año fiscal.

El ajuste no será igual en todos los estados. Hawaii tendrá una reducción en sus asignaciones debido a la fórmula que utiliza el programa para calcular el costo de los alimentos en ese estado.

Alaska también mantiene una estructura diferenciada, con montos que varían según la región. Por esta razón, las cantidades anunciadas para los 48 estados contiguos y Washington D. C. no se aplican directamente en esos dos estados.

¿Qué debe hacer si el aumento no aparece en su tarjeta EBT?

Los beneficiarios no tienen que solicitar el nuevo monto. Si al comenzar octubre el aumento todavía no aparece en la tarjeta EBT, deben comunicarse con la oficina de SNAP o de servicios sociales de su estado para revisar su caso.

También es importante verificar que la información registrada ante la agencia estatal esté actualizada. Cambios en los ingresos, el número de integrantes del hogar u otras circunstancias pueden afectar tanto la elegibilidad como la cantidad de ayuda que corresponde.

Revisar el estado de la cuenta y mantener los datos actualizados puede ayudar a evitar interrupciones o cambios inesperados en los beneficios.

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