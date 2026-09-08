Mil dólares para cada recién nacido: el proyecto que busca traer las “Cuentas Trump” a Puerto Rico

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“Cuentas Trump” aportan mil dólares de inicio. Foto: FS11 / Shutterstock

Puerto Rico quiere abrir la puerta a las denominadas “Cuentras Trump”, un mecanismo federal de ahorro e inversión creado por el gobierno de Estados Unidos y dirigido a menores de edad con una contribución inicial de mil dólares.

La gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González Colón, anunció el 4 de septiembre la propuesta del “Proyecto de Administración 156”, que pretende conectar las normas contributivas de la isla con las disposiciones federales, de modo que las familias elegibles puedan beneficiarse de estas cuentas.

Según reseña Telemundo Puerto Rico, la gobernadora asistió a la Convención Anual del Colegio de Contadores Públicos Autorizado y expresó: “Queremos que las familias tengan acceso a más herramientas que les permitan comenzar a construir desde temprano un futuro financiero sólido para sus hijos”.

“Con este proyecto, estamos alineando nuestro sistema contributivo con esa política pública federal y asegurando que aún más familias americanas puedan beneficiarse de esta iniciativa”, destacó González Colón.

¿Qué son las “Cuentas Trump”?

Este mecanismo se estableció mediante la ley One Big Beautiful Bill (OBBBA) de 2025, pero los depósitos comenzaron el 4 de julio de 2026.

De acuerdo con el Servicio de Impuestos Internos (IRS), permite que padres o tutores obtengan una nueva cuenta individual de jubilación para sus hijos. Precisamente, estas son las “Cuentas Trump”.

La agencia señala que la cuenta incluye “una contribución inicial de mil dólares para niños nacidos entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028, que sean ciudadanos estadounidenses y cuenten con un número de Seguro Social válido”.

Esto no quiere decir que las niñas y niños que nazcan durante ese periodo recibirán automáticamente los mil dólares. Los padres o tutores deben cumplir con los requisitos y hacer el registro de elección en la plataforma del IRS.

El dinero de las “Cuentas Trump” no puede retirarse

Asimismo, el IRS aclara que durante el periodo de crecimiento, el dinero debe permanecer invertido conforme a las reglas establecidas para estas cuentas. “No se puede retirar antes del año en que el niño cumple 18 años”, señala el sitio web.

La legislación también permite que familiares, empleadores y otras entidades realicen aportaciones, siempre que no superen el límite de 5 mil dólares anuales.

En este sentido, a través del Proyecto de Administración 156 la gobernadora Jennifer González Colón propone que se armonicen las normas contributivas de Estados Unidos y Puerto Rico, de modo que las familias de la isla tengan acceso a las “Cuentas Trump”.

La directora ejecutiva de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico, Gabriella Boffelli, también señaló que ya trabajaron el tema con funcionarios federales. El pasado 28 de enero participó en el “Trump Accounts Summit”, organizado con participación de la Casa Blanca y el Departamento del Tesoro.

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