¿Cuántos premios Emmy se ganó Bad Bunny por su show en el Super Bowl?

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Bad Bunny recibe premio. Foto: Shutterstock

Hace seis meses, el artista puertorriqueño Bad Bunny no imaginó que exaltar la cultura latina ante cientos de millones de espectadores haría que su carrera tuviera un giro inesperado y recibiera una serie de comentarios positivos. El espectáculo que realizó el boricua durante el medio tiempo del Super Bowl acaba de recibir siete premios Emmy, y uno de esos galardones pertenece directamente al cantante.

¿Cuál fue el premio Emmy que recibió Bad Bunny?

Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido en el mundo artístico como Bad Bunny, obtuvo este reconocimiento durante las ceremonias realizadas este fin de semana, en las que la Academia de la Televisión premia las categorías técnicas y las llamadas “artes creativas”.

De los siete premios concedidos al espectáculo de un poco más de 13 minutos de duración, el artista recibió el suyo de forma directa en la categoría de mejor especial de variedades en vivo (Outstanding Variety Special – Live).

Las siete categorías que ganó el show de medio tiempo del Super Bowl LX

El espectáculo, titulado oficialmente The Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Starring Bad Bunny, recibió las estatuillas en las siguientes áreas técnicas y creativas:

Mejor especial de variedades en vivo

Dirección musical

Coreografía

Mezcla de sonido

Diseño de iluminación

Dirección técnica y trabajo de cámara

Dirección

Pero no solo fue premiado el boricua; el reconocido músico y empresario Jay-Z, quien se desempeñó como productor ejecutivo del Halftime Show a través de su firma Roc Nation, también recibió un premio Emmy por la producción general del evento.

Los récords que rompió Bad Bunny en la televisión

La presentación del artista no solo conquistó a la crítica especializada, sino que estableció marcas históricas para la industria del entretenimiento:

El show de medio tiempo más premiado: Logró 7 estatuillas de las 9 nominaciones que había recibido.

Superó al histórico show de 2022: Dejó atrás la marca impuesta por la presentación de Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Eminem, Kendrick Lamar y 50 Cent, la cual había ganado tres premios Emmy.

Récord de audiencia global: El boricua estableció un récord al acumular cuatro mil 157 millones de reproducciones en todo el mundo durante sus primeras 24 horas. Esta cifra suma las métricas globales registradas en YouTube y diversas plataformas digitales donde se transmitió el evento.

Premios Emmy técnicos y el camino a la gala PrimeTime

La Academia de la Televisión entregó estos reconocimientos durante las jornadas del 5 y 6 de septiembre, fechas en las que tradicionalmente se dan a conocer los ganadores de los rubros técnicos y de artes creativas.

Por su parte, el próximo 14 de septiembre se otorgarán las estatuillas principales en la gala de las categorías PrimeTime, en la que la serie The Pitt figura como la gran favorita de la noche con un total de 26 nominaciones.

El impacto de Bad Bunny en la televisión estadounidense

La música no fue la única vía por la cual el nombre del artista puertorriqueño resonó en la entrega de premios. Un segundo programa que contó con la participación directa de Bad Bunny y resultó triunfador fue el primer episodio de la temporada 51 del icónico show Saturday Night Live.

Dicho capítulo se llevó la estatuilla en la categoría de mejor maquillaje para un programa de variedades, no ficción o reality.

El memorable espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl LX se efectuó el pasado 8 de febrero en las instalaciones del Levi’s Stadium de Santa Clara, California, y contó con apariciones sobre el escenario de estrellas internacionales como Lady Gaga y Ricky Martin, entre otros artistas invitados.

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