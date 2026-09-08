25 años después del 11-S: los documentos que debes guardar en Estados Unidos

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Homenaje a las víctimas del 11 de septiembre en Nueva York. Foto: Envato.

El 25 aniversario de los ataques terroristas del 9/11 en Estados Unidos vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda, pero necesaria: ¿qué pasaría con tus documentos si mañana tuvieras que abandonar tu casa de manera inesperada? FEMA y otras agencias federales recomiendan tener copias de identificaciones, seguros, cuentas financieras, documentos médicos y registros familiares en un lugar seguro y accesible.

No se trata de vivir con miedo. Se trata de estar preparado.

Para millones de familias latinas en Estados Unidos, además, algunos papeles pueden ser especialmente importantes para demostrar identidad, situación migratoria, vínculos familiares, propiedad o acceso a servicios. Tenerlos localizados puede ahorrar horas —y quizá problemas mucho mayores— cuando todo lo demás se vuelve caótico.

¿Qué documentos de identidad debes guardar en Estados Unidos?

La primera carpeta debería responder una pregunta sencilla: ¿quién eres y cómo puedes demostrarlo?

Entre los documentos que conviene conservar están:

Pasaporte

Licencia de conducir o identificación estatal

Tarjeta del Seguro Social

Actas de nacimiento

Actas de matrimonio o divorcio

Documentos de ciudadanía o naturalización

Documentos migratorios, cuando correspondan

Registros de otros países que sean necesarios para acreditar identidad o vínculos familiares

FEMA y el gobierno federal incluyen los documentos de identificación entre los registros que las familias deberían proteger antes de un desastre. La Oficina para la Protección Financiera del Consumidor, CFPB, también recomienda reunir documentos de identidad y otros registros personales para facilitar la recuperación.

Para una familia inmigrante, añadiría algo más: no guardes únicamente el documento físico. Ten una copia digital protegida. Si pierdes una mochila durante una evacuación, al menos tendrás una segunda vía para localizar la información.

¿Qué documentos migratorios conviene tener a salvo?

Este punto merece especial atención entre los latinos que viven en Estados Unidos.

Si tienes residencia permanente, visa, permiso de trabajo, certificado de naturalización u otros documentos migratorios relevantes, conserva copias actualizadas. También puede ser útil guardar información relacionada con trámites pendientes.

No recomiendo llevar todos los originales encima diariamente. Lo razonable es tenerlos protegidos y contar con copias seguras y accesibles para una emergencia.

La idea es sencilla: si un desastre destruye tu vivienda, no quieres que la única prueba de tu situación legal desaparezca con ella.

¿Qué documentos médicos debes incluir en tu mochila de emergencia?

En una emergencia, una tarjeta del seguro médico puede ser tan importante como una identificación.

Guarda copias de:

Tarjetas del seguro médico

Lista de medicamentos que utilizas

Recetas vigentes

Alergias importantes

Tipo de sangre

Información de enfermedades crónicas

Contacto de médicos y especialistas

Registros de vacunación cuando sean necesarios

La guía de preparación de Ready.gov también recomienda incorporar información médica y comprobantes de seguro dentro de los documentos que deben mantenerse protegidos.

Esto cobra todavía más importancia cuando hay niños, adultos mayores o personas que necesitan medicamentos de forma permanente.

¿Qué documentos financieros debes guardar antes de una emergencia?

Aquí es donde muchas familias pueden llevarse una sorpresa.

El dinero no es solamente efectivo. Los registros que demuestran que tienes dinero, propiedades, seguros o deudas también forman parte de tu patrimonio.

Atentado a la Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001. Foto: AFP.

La CFPB recomienda reunir información como números de préstamos y tarjetas de crédito, cuentas de vivienda y servicios públicos, seguros, títulos de propiedad, registros fiscales y laborales.

Tu carpeta financiera debería incluir, al menos:

Estados de cuenta bancarios recientes

Información de cuentas de ahorro y cheques

Tarjetas de crédito y sus teléfonos de contacto

Préstamos y números de cuenta

Información de cuentas de jubilación e inversiones

Declaraciones de impuestos

Talones de pago o comprobantes de ingresos

Información de beneficios laborales

FEMA también recomienda conservar copias de los estados de cuentas y actualizar periódicamente esos respaldos.

No necesitas guardar cada estado de cuenta de los últimos diez años. Lo importante es poder demostrar qué cuentas tienes, con qué institución y cómo contactar a la empresa.

¿Qué documentos de vivienda, auto y seguros necesitas?

Después de un desastre, una de las preguntas más urgentes puede ser: ¿qué tenía y cómo puedo demostrarlo?

Por eso conviene guardar:

Escritura o documentos de propiedad de la vivienda

Contrato de alquiler

Registro o título del automóvil

Pólizas de seguro de vivienda o inquilino

Seguro del automóvil

Seguro de vida

Seguro médico

Inventario de bienes importantes

La CFPB señala que tener la información de los seguros disponible puede facilitar el proceso de reclamación después de que una propiedad resulte dañada.

Y hay un detalle que suele olvidarse: fotografía tus pertenencias de valor. Una serie de imágenes con fecha puede ayudarte a demostrar qué había en tu vivienda si necesitas presentar una reclamación.

¿Dónde guardar los documentos importantes en caso de emergencia?

Aquí no basta con decir “los tengo guardados en casa”. ¿Y si precisamente la emergencia destruye tu casa?

La recomendación oficial es mantener copias físicas y digitales, pero en lugares protegidos. La CFPB sugiere guardar una copia digital en un servicio de almacenamiento seguro y otra en un dispositivo portátil protegido contra daños por fuego o agua. También aconseja mantener copias en lugares separados.

Una estrategia práctica sería:

1. Copia física:

Guarda fotocopias de los documentos esenciales en bolsas impermeables dentro de una carpeta o contenedor fácil de transportar.

2. Respaldo digital:

Escanea los documentos y almacénalos en un servicio en la nube protegido con contraseña.

3. Segunda copia:

Conserva otra copia en una memoria USB cifrada o dispositivo externo protegido.

4. Lugar alternativo:

Considera dejar una copia con una persona de confianza o en otro sitio seguro fuera de tu vivienda.

La CFPB recomienda precisamente evitar que todas las copias estén en el mismo lugar.

¿Qué otros datos debes tener en tu mochila de emergencia?

Hay información que no necesariamente es un “documento oficial”, pero puede resultar decisiva cuando el teléfono deja de funcionar o no tienes conexión.

Ten una hoja impresa con:

Teléfonos de familiares

Contactos de emergencia

Médicos

Compañías de seguros

Bancos

Compañías de tarjetas

Escuela o guardería de los hijos

Números locales de emergencia

También conviene tener algo de efectivo, ya que los cajeros automáticos y los sistemas electrónicos de pago podrían no funcionar durante una interrupción prolongada.

Ready.gov recomienda, además, mantener suministros suficientes para varios días, incluyendo agua, alimentos, medicamentos, linterna, baterías, radio, cargadores y otros artículos básicos.

¿Por qué recordar el 11-S también significa hablar de preparación?

El 25 aniversario de los ataques terroristas del 9/11 en Estados Unidos no debería convertirse únicamente en una fecha para recordar imágenes del pasado.

También puede servir para revisar algo mucho más cotidiano: ¿podrías salir de tu casa en diez minutos y tener contigo lo necesario para demostrar quién eres, acceder a tus cuentas, recibir atención médica y reclamar lo que te pertenece?

Esa pregunta sirve para un ataque terrorista, pero también para un incendio, un huracán, una inundación o cualquier otra emergencia.

La preparación no elimina el riesgo. Lo que sí puede hacer es reducir el caos cuando llega el momento de actuar. Y tener tus documentos organizados cuesta mucho menos que intentar reconstruir tu vida desde cero después de perderlos.

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