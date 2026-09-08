¿Por qué Giuliani y Pataki piden a Mamdani no asistir al 11-S y qué hay detrás de la disputa?

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Foto: AFP

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, confirmó que asistirá el viernes 11 de septiembre a la ceremonia oficial por el 25.º aniversario de los atentados terroristas de 2001, pese a la petición del exalcalde Rudy Giuliani y del exgobernador George Pataki para que no participe en el homenaje en el World Trade Center.

La disputa ocurre a pocos días de una conmemoración que tradicionalmente ha reunido a autoridades, familiares de las víctimas y sobrevivientes en un acto centrado en recordar a las personas que murieron y reconocer a quienes participaron en las labores de rescate y recuperación.

Mamdani será el primer alcalde musulmán de Nueva York que asista a la ceremonia oficial del 11-S. El mandatario ha dicho que su presencia estará enfocada en las familias que perdieron a sus seres queridos y en los primeros respondedores que trabajaron tras los ataques.

¿Por qué Giuliani y Pataki se oponen a que Mamdani asista al 11-S?

Foto: AFP

Giuliani, quien era alcalde de Nueva York cuando ocurrieron los atentados, cuestionó públicamente la decisión de Mamdani de acudir a la ceremonia. Durante una entrevista con Newsmax, afirmó que su presencia le resulta ofensiva y pidió que no asistiera al homenaje.

El exalcalde también hizo comentarios sobre el islam y relacionó a Mamdani con posiciones que, según él, son incompatibles con el significado de la conmemoración.

Pataki, quien ocupaba la gobernación de Nueva York durante los ataques y sus consecuencias inmediatas, también se ha pronunciado en contra de la presencia de Mamdani en el acto. Su postura coincide con la de algunos familiares de víctimas que consideran inapropiada la participación del alcalde.

¿Qué respondió Mamdani a quienes quieren que no asista?

Mamdani mantiene su decisión de acudir a Ground Zero. Ante las críticas, el alcalde dijo que no tenía mucho más que agregar y volvió a centrar su respuesta en el propósito de la ceremonia.

NYC Mayor Mamdani says he still plans to attend 9/11 ceremonies despite thousands calling for him to stay away.



ZOA President @MortonAKlein7 explains why it would be a disgrace for him to show up to the commemoration. pic.twitter.com/v1JBhp6tIH — David J Harris Jr (@DavidJHarrisJr) September 8, 2026

El mandatario afirmó que quiere que el aniversario esté dedicado a las familias de las víctimas y a los primeros respondedores que dieron todo por Nueva York. También sostuvo que está orgulloso de ser alcalde de la ciudad y que considera su asistencia parte de su responsabilidad.

La decisión de Mamdani se produce además después de que su administración adoptara nuevas medidas relacionadas con la memoria de los atentados y la preparación de la ciudad ante futuras emergencias.

¿Qué hizo la administración de Mamdani con los archivos del 11-S?

A pocos días del aniversario,la administración de Mamdani publicó más de 170 mil páginas de documentos relacionados con las condiciones ambientales y la respuesta de la ciudad después de los atentados. Los registros incluyen informessobre la calidad del aire, contaminación y comunicaciones internas de funcionarios municipales.

Los documentos aportan nuevos detalles sobre lo que funcionarios de Nueva York conocían acerca de los riesgos del aire en Lower Manhattan después del derrumbe de las Torres Gemelas.

https://t.co/xo8PaNzlap

Mayor Mamdani Holds Press Conference to Make a 9/11-Related Announcement — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) September 8, 2026

Entre los registros aparece un memorando que advertía sobre posibles riesgos de exposición y responsabilidades legales para la ciudad. Otros documentos contienen información sobre la presencia de sustancias contaminantes, incluido asbesto, y sobre las labores de limpieza posteriores a los ataques.

La publicación de los documentos forma parte de un acuerdo para resolver una batalla legal que se prolongó durante años entre la ciudad y 9/11 Health Watch, una organización que ha exigido acceso a los registros relacionados con las consecuencias ambientales de los atentados.

La ciudad creó además un portal público para facilitar el acceso a los documentos y prevé incorporar más registros durante el próximo año.

¿Qué otros grupos apoyan o rechazan la presencia de Mamdani?

La oposición a Mamdani no se limita a Giuliani y Pataki. Familiares de algunas víctimas promovieron una petición para solicitar que el alcalde no participe en la ceremonia. La iniciativa superó las 100 mil firmas esta semana, según los organizadores y la plataforma donde fue publicada.

Los firmantes mencionan las posiciones políticas y asociaciones de Mamdani como razones para cuestionar su participación en las actividades del 25.º aniversario.

Al mismo tiempo, existen organizaciones de familiares de víctimas que han defendido su derecho a asistir. September 11th Families for Peaceful Tomorrows, integrada por familiares de personas fallecidas en los ataques, ha respaldado la presencia del alcalde y ha criticado la campaña para excluirlo.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, también ha defendido la participación de Mamdani.

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