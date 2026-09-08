Nueva York enviará un cheque de reembolso de hasta 200 dólares a quienes cumplan este requisito

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Foto: Envato

Nueva York comenzará a enviar en septiembre cheques de hasta 200 dólares a millones de residentes como parte de un programa creado para brindar alivio ante los costos de energía. Los primeros cheques comenzarán a distribuirse este mes, aunque el proceso se extenderá hasta diciembre.

El beneficio forma parte del programa Protecting Our Wallets Energy Rebate (POWER), incluido en el presupuesto estatal para el año fiscal 2026-2027. El estado destinó 1 mil millones de dólares para estos pagos, que llegarán a unos 8,2 millones de neoyorquinos.

La cantidad que recibirá cada persona dependerá principalmente de su estado civil para efectos tributarios y de los ingresos declarados en su declaración de impuestos estatales de 2024.

¿Quiénes recibirán el cheque hasta 200 dólares en Nueva York?

El monto máximo de 200 dólares corresponde a los contribuyentes que presentaron una declaración conjunta de impuestos de Nueva York y reportaron ingresos inferiores a 150 mil dólares.

Los pagos también contemplan otras cantidades según el nivel de ingresos y el tipo de declaración presentada.

200 dólares para contribuyentes que presentan una declaración conjunta y tienen ingresos inferiores a 150 mil dólares.

150 dólares para contribuyentes que presentan una declaración conjunta y tienen ingresos de entre 150 mil y 300 mil dólares.

100 dólares para contribuyentes que presentan una declaración individual y tienen ingresos inferiores a 150 mil dólares.

La elegibilidad se determina a partir de la información que figura en la declaración estatal correspondiente a 2024. Por eso, el monto no depende de cuánto pagó una familia en electricidad o gas durante el verano.

¿Hay que solicitar el cheque de 200 dólares en Nueva York?

No. Los residentes que cumplen con los requisitos no tienen que presentar una solicitud para recibir el POWER Check.

El estado utilizará la información disponible en las declaraciones de impuestos de 2024 para identificar a las personas que califican. El pago se enviará automáticamente a quienes cumplan las condiciones establecidas.

Esto significa que no es necesario llenar un formulario adicional ni registrarse en un programa para recibir el dinero.

¿Qué requisitos se deben cumplir para recibir los cheques de hasta 200 dólares en Nueva York?

Además de encontrarse dentro de los límites de ingresos establecidos, existen otras condiciones para recibir el pago.

En general, la persona debe haber sido residente de tiempo completo de Nueva York durante 2024 y haber presentado a tiempo su declaración de impuestos estatales correspondiente a ese año.

También debe cumplir con las reglas de elegibilidad establecidas por el programa y no haber sido declarada como dependiente en la declaración de impuestos de otra persona.

La información utilizada para determinar quién recibe el beneficio proviene de los registros fiscales estatales. Por esa razón, una persona que cambió de domicilio después de 2024 podría seguir siendo elegible si cumplió con las condiciones de residencia correspondientes a ese año.

¿Cuándo comenzarán a llegar los 200 dólares en Nueva York?

Los primeros pagos están previstos para septiembre de 2026, pero no todos los beneficiarios los recibirán al mismo tiempo.

La distribución se realizará de manera progresiva y continuará durante los meses siguientes. El estado tiene previsto enviar los pagos entre septiembre y diciembre de 2026.

Por ello, que una persona elegible no reciba el dinero durante los primeros días de septiembre no significa necesariamente que haya quedado fuera del programa.

Los beneficiarios deberán estar atentos al correo para recibir el pago correspondiente.

¿Por qué Nueva York entregará cheques de 200 dólares?

El gobierno estatal incluyó el programa POWER en el presupuesto aprobado para 2026-2027 con el objetivo de proporcionar un alivio directo a los hogares ante los costos de energía.

En total, el estado destinó 1 mil millones de dólares para financiar los pagos. La iniciativa contempla beneficiar a unos 8,2 millones de residentes.

NY residents are getting electricity bill rebate checks this month – here's what to know https://t.co/GY23ACUyQh pic.twitter.com/moPuIeKKL4 — New York Post (@nypost) September 3, 2026

A diferencia de un reembolso calculado a partir de las facturas individuales de electricidad o gas, el programa establece los pagos según la información tributaria disponible. Esto permite que la distribución se realice de forma automática y sin que los beneficiarios tengan que demostrar cuánto gastaron en servicios públicos.

Quienes cumplan con los requisitos solo tendrán que esperar el envío correspondiente durante el periodo establecido por el estado.

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