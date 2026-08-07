Colangiocarcinoma: ¿qué es el raro cáncer de vías biliares que mató a la influencer Sydney Towle y por qué preocupa a la comunidad latina?

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Sydney Towle estaba en cuidados paliativos. Foto: Monica Schipper / AFP

La influencer estadounidense Sydney Towle murió tras una lucha de tres años contra un raro y agresivo cáncer de vías biliares, diagnosticado como colangiocarcinoma.

Su hermano Austin anunció el fallecimiento en un video de TikTok publicado el jueves. “Murió en paz anoche”, expresó junto a su madre.

Sydney Towle, de 26 años y quien residía en Nueva York, presentó complicaciones de su enfermedad en las últimas semanas. El cáncer se había extendido a otras partes de su cuerpo, como el peritoneo, y había sido ingresada a cuidados paliativos antes de fallecer.

“Estamos muy orgullosos de lo mucho que luchó Sydney y de que haya compartido su historia con tanta gente”, dijo la familia de Towle en un comunicado.

También expresaron que la joven influencer quería crear conciencia sobre los cánceres raros y más mortales del mundo. “[La ]Honraremos en todo lo que podamos”.

¿Qué es colangiocarcinoma? El raro cáncer que mató a Sydney Towle

Según explica el portal médico Mayo Clinic, colangiocarcinoma es un tipo de cáncer que se forma en los tubos delgados que transportan la bilis del líquido digestivo, llamadas vías biliares.

Además, estos conductos conectan el hígado con la vesícula biliar y con el intestino delgado.

Aunque puede presentarse a cualquier edad, el colangiocarcinoma es más común en personas mayores de 50 años. Allí otra rareza de sus condiciones, ya que Sydney Towle tenía 22 años cuando fue diagnosticada.

Este tipo de cáncer aparece cuando se producen cambios en el ADN de las células presentes en las vías biliares, lo cual hace que se multipliquen descontroladamente y formen una masa de células (un tumor) que invade y destruye el tejido corporal sano, detalla el sitio web.

Sin embargo, los médicos desconocen cuál es la causa de los cambios que desencadenan el colangiocarcinoma.

¿Por qué preocupa a la comunidad latina en EE. UU.?

Un estudio titulado “Aumento de las desigualdades en salud: Incremento de la incidencia de colangiocarcinoma en una población desatendida“, publicado en Biblioteca Nacional de Medicina, descubrió que en Estados Unidos el riesgo de cáncer de vías biliares “es más alto entre los hispanoamericanos”.

“Identificamos 139 casos de colangiocarcinoma (64% intrahepáticos, 36% extrahepáticos). La mediana de edad al diagnóstico fue de 57 años, el 62% eran hispanos y el 56% nacieron fuera de los EE. UU.”, indican los resultados epidemiológicos.

El estudio también demostró que las tasas de incidencia de colangiocarcinoma son más altas en poblaciones asiáticas y de las islas del Pacífico en Estados Unidos, seguidas por las poblaciones hispanas, mientras que los grupos negros y blancos no hispanos tienen tasas más bajas.

Asimismo, la investigación señala que “las personas con diabetes mellitus (74%) y aquellas con sobrepeso u obesidad (52%) presentaron un alto riesgo de ser diagnosticadas con colangiocarcinoma”. Sin embargo, se necesitan más estudios para mejorar el diagnóstico precoz entre la población hispana.

Mayo Clinic destaca que el riesgo de colangiocarcinoma puede reducirse al no fumar o abandonar el vicio del cigarrillo, mantener un peso saludable y adoptar hábitos saludables, como evitar el consumo de refrescos. Un estudio evidenció que tomar una o más bebidas azucaradas por día aumenta la probabilidad de cáncer de hígado.

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