Este grupo de solicitantes de visa a EE. UU. podría verse obligado a abrir sus redes sociales al gobierno

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La medida afectaría a viajeros de México y Canadá. Foto: AFP

El gobierno de Estados Unidos evalúa ampliar la revisión de redes sociales a más categorías de visa, incluidos periodistas extranjeros y algunos viajeros de México y Canadá, según reportó el 7 de agosto la agencia AFP.

La medida partiría de un memorando interno del Departamento de Estado que, de aplicarse, obligaría a estos solicitantes a poner sus cuentas en modo público. El Departamento de Estado no confirmó ni desmintió el documento en concreto, aunque tampoco lo descartó del todo.

La revisión de redes sociales para solicitantes de visa no es algo nuevo: ya aplica desde hace meses para estudiantes, trabajadores con visa H-1B y varias categorías más, según el propio Departamento de Estado. Lo que cambiaría, de confirmarse el memo filtrado, es que por primera vez alcanzaría a los medios de comunicación extranjeros y a algunos ciudadanos de México y Canadá.

La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, compartió en redes sociales una nota del medio Daily Signal, quien también tuvo acceso al memorando, aunque el gobierno ha evitado hablar en específico de sus alcances.

¿A quién aplicaría esta nueva revisión?

Según el memo citado por AFP, la ampliación cubriría a los representantes de medios de comunicación extranjeros que buscan trabajar en EE. UU., así como a algunos ciudadanos de México y Canadá, aunque no se precisó bajo qué categoría de visa ni si incluiría a sus familias.

A todos ellos se les pediría ajustar la configuración de privacidad de sus redes sociales a modo público o abierto, el mismo requisito que ya aplica a otras categorías de visa.

Un vocero del Departamento de Estado le dijo a AFP que la revisión de perfiles en línea busca que los solicitantes “demuestren su elegibilidad para recibir una visa bajo la ley de EE. UU.” y que ningún individuo represente un riesgo para la seguridad del país.

President Trump Expands Social Media Vetting for More Foreign Visashttps://t.co/BVnEaI6edi — Karoline Leavitt (@PressSec) August 6, 2026

¿Qué categorías de visa ya estaban bajo este tipo de revisión?

Desde el 30 de marzo de 2026, el Departamento de Estado exige la revisión de redes sociales a estas categorías, de acuerdo con su anuncio oficial:

Estudiantes y visitantes de intercambio (visas F, M y J)

Trabajadores con visa H-1B y sus dependientes con visa H-4

Trabajadores domésticos (C-3) y empleados de organismos internacionales (G-5, A-3)

Aprendices y sus dependientes (H-3, H-4), y participantes de intercambio cultural (Q)

Prometidos y familiares en trámite (K-1, K-2, K-3)

Trabajadores religiosos, testigos, informantes y víctimas (R-1, R-2, S, T, U)

¿Qué dice el gobierno de Trump sobre este endurecimiento en la solicitud de visas?

La postura del gobierno de Trump hacia estas visas se resume en una frase que el secretario de Estado, Marco Rubio, ha repetido en distintas ocasiones: “una visa es un privilegio, no un derecho”. Bajo esa lógica, la administración ha ido apretando el cerco alrededor de quienes entran a EE. UU. con visas temporales.

El mes pasado, por ejemplo, endureció las reglas sobre cuánto tiempo pueden quedarse los estudiantes y los periodistas extranjeros: a partir de septiembre, los primeros solo podrán permanecer mientras dure su programa académico, con un tope de 4 años, y los segundos quedarán limitados a estancias de 240 días —unos 8 meses—, aunque podrán pedir una extensión de duración similar.

Esta posible ampliación de la revisión de redes sociales encajaría en ese mismo patrón: desde que Trump asumió el cargo el año pasado, su gobierno ha impulsado la expulsión de millones de migrantes indocumentados y ha restringido la entrada al país de ciudadanos de varias naciones.

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