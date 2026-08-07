Interrupciones programadas en varias líneas del metro de NY durante agosto: revisa los cambios

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El Metro de Nueva York sufre interrupciones programadas. Foto: Envato.

Si el metro de Nueva York forma parte de tu rutina diaria, agosto exigirá un poco más de paciencia. La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) anunció interrupciones programadas en varias líneas del metro de NY durante agosto, una serie de trabajos que modificarán recorridos, eliminarán algunas paradas y obligarán a miles de pasajeros a cambiar la forma en que se desplazan entre Manhattan, Queens y Brooklyn.

¿Por qué habrá interrupciones en varias líneas del metro de Nueva York?

La MTA sostiene que las molestias tienen un objetivo claro: modernizar una infraestructura que, en muchos tramos, ya superó su vida útil. Los trabajos incluyen el reemplazo de vías, mantenimiento del sistema de señales y renovación de cambios ferroviarios que permitirán reducir averías y retrasos en el futuro.

Entre las principales obras destacan:

Renovación de rieles entre 57 St y 5 Av/59 St

Mantenimiento de señales en Manhattan y Queens

Sustitución de cambios de vía en la línea L entre Broadway Junction y Canarsie-Rockaway Pkwy

Mejoras para aumentar la confiabilidad del servicio

Es cierto que nadie disfruta un viaje con más transbordos. Sin embargo, también es difícil discutir la necesidad de actualizar una red que mueve a millones de personas todos los días.

¿Qué cambios tendrán las líneas N y R del metro de Nueva York?

Las modificaciones más importantes en estas líneas llegarán durante cuatro fines de semana:

7 al 10 de agosto

14 al 17 de agosto

21 al 24 de agosto

28 al 31 de agosto

Desde las 11:30 p.m. del viernes hasta las 5:00 a.m. ET del lunes, la línea N funcionará en dos tramos separados:

Queensboro Plaza – Ditmars Blvd.

Stillwell Av – Times Sq-42 St.

Mientras tanto, durante el día algunos trenes de la línea R circularán por la ruta de 63 St en ambas direcciones, entre 57 St en Manhattan y 36 St en Queens.

La MTA recomienda utilizar la línea 7 para conectar entre Queens y Manhattan, con transbordos en Queensboro Plaza o Times Sq-42 St. Esa alternativa será especialmente útil para quienes viven o trabajan en Astoria, Jackson Heights, Corona o Woodside.

¿Habrá cambios nocturnos y suspensión de la línea W?

Sí. Las interrupciones no se limitarán a los fines de semana.

Durante las noches del:

Durante las noches del:

11 al 14 de agosto

19 al 21 de agosto

25 al 28 de agosto

La línea N volverá a operar dividida entre las 11:30 p.m. y las 5:00 a.m. ET.

Además, la línea W quedará suspendida del 24 al 28 de agosto, de lunes a viernes, desde las 5:01 a.m. hasta las 11:30 p.m. ET. En ese periodo, las líneas N y R serán las principales alternativas para los usuarios de la W.

En ese periodo:

Algunos trenes R cubrirán parte del recorrido habitual

Las líneas N y R serán las principales alternativas para los usuarios de la W

Quienes trabajan en restaurantes, hospitales, hoteles, supermercados o servicios de limpieza durante la noche probablemente sentirán más estos ajustes, ya que muchos dependerán de transbordos adicionales.

¿Qué pasará con la línea L y los autobuses de reemplazo?

Los usuarios del este de Brooklyn también deberán reorganizar sus trayectos.

Los fines de semana del:

21 al 24 de agosto

28 al 31 de agosto

No habrá servicio de la L entre Broadway Junction y Canarsie-Rockaway Pkwy, desde las 11:30 p.m. ET del viernes hasta las 5:00 a.m. ET del lunes. Para mantener la conexión, la MTA habilitará autobuses gratuitos de reemplazo —locales y directos— entre Rockaway Pkwy y Broadway Junction.

A esto se suma otro cambio importante. Del 24 al 28 de agosto, de lunes a viernes entre las 5:00 a.m. y las 11:30 p.m. ET, la línea L operará en dos segmentos:

8 Av – Broadway Junction.

Broadway Junction – E 105 St, mediante un tren lanzadera.

Durante ese periodo también habrá autobuses gratuitos entre Canarsie-Rockaway Pkwy y E 105 St. Además, la línea Z quedará suspendida temporalmente y la J prestará servicio local, con el fin de mantener un espaciamiento uniforme entre los trenes J y la lanzadera de la L, que comparten andén.

¿Cómo evitar retrasos durante las interrupciones?

La propia MTA recomienda revisar el estado del servicio antes de salir de casa. Puede parecer un consejo obvio, pero durante agosto marcará la diferencia.

Las herramientas más útiles son:

La aplicación oficial de la MTA , con alertas en tiempo real

, con alertas en tiempo real El sitio web del organismo , donde se publican todos los cambios programados

, donde se publican todos los cambios programados Las notificaciones por correo electrónico y mensajes de texto

The Weekender, el boletín semanal que resume las afectaciones de cada fin de semana

Las interrupciones programadas en varias líneas del metro de NY durante agosto: rutas recortadas y paradas omitidas obligarán a miles de pasajeros a modificar sus recorridos habituales.

La buena noticia es que los cambios tienen fecha definida y alternativas previstas. Planificar el viaje con unos minutos de anticipación puede evitar contratiempos y hacer mucho más llevadero un mes que será inusual para quienes dependen del subway todos los días.

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