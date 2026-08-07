Texas podría tener horario de verano permanente: ¿cuándo cambiaría el reloj?

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El estado de Texas busca adoptar el horario de verano permanente durante todo el año, pero la decisión final depende si el Congreso de Estados Unidos aprueba una modificación a la legislación actual.

La Ley HB 1393, firmada por el gobernador Greg Abbott en 2025, establece que la medida entrará en vigor cuando exista una autorización federal para que los estados mantengan este sistema.

De aprobarse esa reforma, los relojes permanecerán con la misma hora durante los 12 meses y desaparecerán los ajustes de primavera y otoño.

¿Qué pasaría con el reloj en Texas si el horario de verano es permanente?

Los relojes permanecerían adelantados una hora durante todo el año, en lugar de regresar al horario estándar durante el invierno.

Actualmente, los residentes ajustan sus relojes el segundo domingo de marzo y el primer domingo de noviembre, según las reglas federales.

¿Cuándo podría empezar el horario de verano permanente en Texas?

Por ahora no hay una fecha oficial para el cambio. La legislación estatal establece que la medida comenzará cuando exista una modificación a las reglas federales que regulan el horario de verano en Estados Unidos.

La Cámara de Representantes aprobó en julio de 2026 una iniciativa relacionada con el horario de verano, pero todavía falta que continúe su trámite en el Senado.

Hasta que se concrete ese proceso, Texas seguirá utilizando el calendario actual.

¿Por qué Texas busca eliminar el cambio de horario?

Los promotores de la medida consideran que ajustar los relojes dos veces al año genera interrupciones en las rutinas personales y laborales.

Will Metcalf, republicano por Conroe, señaló en un artículo de Dallas News que el cambio estacional puede afectar la organización diaria y citó preocupaciones relacionadas con los efectos sobre el sueño.

“Estamos un paso más cerca de terminar para siempre con los innecesarios cambios de horario. La meta ya está a la vista y Texas está listo”, expresó en una publicación en Facebook.

Los defensores del horario permanente aseguran que permitiría aprovechar mejor la luz natural durante la tarde. También sostienen que podría favorecer actividades comerciales y recreativas al extender las horas con iluminación solar después del horario laboral.

Quienes se oponen advierten que mantener el horario de verano durante todo el año podría retrasar la salida del sol en invierno.

¿Cómo funciona actualmente el horario de verano en Estados Unidos?

El sistema actual está regulado por la Ley del Horario Uniforme de 1966, que estableció las fechas nacionales para modificar los relojes. La normativa permite que los estados decidan no participar en el horario de verano, pero no contempla que lo mantengan de manera permanente.

Hawaii y gran parte de Arizona son las principales excepciones al sistema nacional.

Mientras Hawaii permanece en horario estándar todo el año, Arizona mantiene esa misma práctica salvo en la Nación Navajo, donde sí se aplica el cambio de horario.

El resto de los estados sigue las fechas establecidas por la legislación federal.

¿Cuándo cambiará la hora en Estados Unidos en 2026?

Mientras Texas espera una posible modificación al sistema actual, el próximo ajuste de horario en Estados Unidos sigue programado para noviembre de 2026.

El domingo 1º de noviembre, a las 2:00 de la madrugada, la mayoría de los estados retrasará una hora sus relojes para regresar al horario estándar.

Ese movimiento marcará el cierre del horario de verano de 2026, un sistema que mantiene dos cambios anuales: uno en marzo, cuando los relojes se adelantan, y otro en otoño, cuando vuelven atrás.

La regla seguirá vigente hasta que exista una nueva legislación federal que cambie la forma en que el país administra los horarios.

¿Qué estados no cambian la hora en Estados Unidos?

El cambio de reloj no aplica en todo el territorio estadounidense. Algunos estados y territorios mantienen el mismo horario durante todo el año. Hawaii y la mayor parte de Arizona son las principales excepciones al horario de verano. Arizona no aplica el cambio, aunque la Nación Navajo sí mantiene el ajuste estacional en su territorio.

También permanecen fuera del sistema varios territorios estadounidenses:

Puerto Rico

Guam

Islas Vírgenes de Estados Unidos

Samoa Americana

Islas Marianas del Norte

Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos

El Departamento de Transporte de Estados Unidos es la agencia encargada de administrar las normas federales relacionadas con los husos horarios.

¿Podría Estados Unidos dejar de cambiar la hora?

La eliminación del cambio de horario sigue siendo una posibilidad que se discute en el Congreso, pero todavía no existe una decisión definitiva.

Una de las propuestas más conocidas es la Sunshine Protection Act, una iniciativa que busca mantener el horario de verano de manera permanente y eliminar los ajustes de marzo y noviembre.

Si el proyecto avanza, estados como Texas podrían activar sus leyes locales para mantener el horario de verano durante todo el año. El presidente Donald Trump ha mostrado respaldo a esta idea y ha cuestionado la utilidad de modificar los relojes dos veces al año.

Sin embargo, mientras el Congreso no apruebe una reforma, el calendario actual continuará aplicándose.

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