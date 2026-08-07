Así subirá el salario mínimo en Florida el próximo mes: nuevo monto y cuándo entra en vigor

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El salario mínimo de Florida subirá a 15 dólares por hora el 30 de septiembre de 2026, con lo que concluirá el calendario de aumentos graduales aprobado por los votantes en 2020.

El incremento será de un dólar por hora frente al mínimo vigente desde septiembre de 2025. La medida afecta a trabajadores y empleadores de todo el estado.

A partir de 2027, Florida dejará atrás los aumentos automáticos de un dólar y comenzará a utilizar un mecanismo de ajuste relacionado con la inflación.

¿Cuál es el salario mínimo en Florida hoy?

Desde el 30 de septiembre de 2025, el salario mínimo estatal es de 14 dólares por hora para los trabajadores que están cubiertos por la normativa.

Para los empleados que reciben propinas y cumplen los requisitos del crédito por propinas establecido por la legislación federal, el mínimo directo es de 10.98 dólares por hora, además de las propinas.

La diferencia corresponde al crédito por propinas que puede aplicar el empleador bajo las reglas correspondientes.

¿Cuánto ganará un trabajador con el nuevo salario mínimo?

Un empleado que trabaje 40 horas semanales y reciba el salario mínimo de 15 dólares tendría un ingreso bruto de:

600 dólares por semana

2 mil 400 dólares cada cuatro semanas

Aproximadamente 31 mil 200 dólares al año, antes de impuestos, si trabaja 40 horas semanales durante las 52 semanas.

El ingreso real puede ser menor después de impuestos, deducciones, seguros y otros descuentos.

Además, trabajar más o menos de 40 horas semanales modifica el cálculo.

¿Qué pasa con los trabajadores que reciben propinas?

Los trabajadores que reciben propinas tienen un régimen diferente.

Florida permite que los empleadores que cumplen los requisitos correspondientes apliquen un crédito por propinas para cumplir con el salario mínimo.

El crédito puede alcanzar 3.02 dólares por hora bajo las reglas actuales. Por eso, cuando el salario mínimo general llegue a 15 dólares, el pago directo mínimo para un trabajador con propinas que cumpla los requisitos será de 11.98 dólares por hora, además de las propinas.

Sin embargo, las propinas y el salario directo deben cumplir conjuntamente con el mínimo legal aplicable. Si las propinas no son suficientes para alcanzar el salario mínimo correspondiente, existen obligaciones adicionales para el empleador.

¿Cómo se compara el salario mínimo de Florida con el federal?

El salario mínimo federal continúa en 7.25 dólares por hora, una cantidad que permanece sin cambios desde 2009.

Florida tiene un salario mínimo estatal superior al federal. Cuando alcance los 15 dólares en septiembre de 2026, la diferencia será de 7.75 dólares por hora.

Cuando las leyes estatales y federales establecen diferentes mínimos, los trabajadores sujetos a ambas normas deben recibir el salario que corresponda según la legislación aplicable.

¿El aumento significa que todos los trabajadores recibirán 15 dólares?

No necesariamente.

El salario mínimo estatal se aplica a los trabajadores cubiertos por las leyes correspondientes, pero existen categorías laborales que pueden estar sujetas a excepciones o reglas específicas.

La normativa estatal incorpora las definiciones y determinadas disposiciones de la Ley de Normas Laborales Justas (FLSA, por sus siglas en inglés). Por eso, no todos los trabajadores reciben necesariamente el salario mínimo general de la misma manera.

¿El salario mínimo de 15 dólares es suficiente para vivir en Florida?

Según el Living Wage Calculator del Massachusetts Institute of Technology (MIT), actualizado en febrero de 2026, un adulto que vive solo y no tiene hijos necesita aproximadamente 24.09 dólares por hora para cubrir sus necesidades básicas trabajando a tiempo completo en Florida.

La cantidad aumenta cuando existen hijos u otras personas dependientes en el hogar.

Por ejemplo, el cálculo del MIT sitúa el salario digno en 39.87 dólares por hora para un adulto que mantiene un hogar con un hijo.

¿Qué estados de Estados Unidos tienen un salario mínimo de 15 dólares o más por hora?

De acuerdo con los datos disponibles para 2026, varios estados ya cuentan con un salario mínimo de al menos 15 dólares por hora. Entre ellos se encuentran:

Arizona: $15.15 por hora

$15.15 por hora California: $16.90 por hora

$16.90 por hora Colorado: $15.16 por hora

$15.16 por hora Connecticut: $16.94 por hora

Estos montos corresponden al salario mínimo estatal, aunque algunas ciudades y condados pueden establecer tarifas más altas para los trabajadores que viven o laboran en esas jurisdicciones

¿Los empleadores deben hacer algo para recibir el nuevo salario en Florida?

Los empleadores deben revisar sus sistemas de nómina antes del 30 de septiembre de 2026 para garantizar que los trabajadores cubiertos reciban al menos el nuevo salario mínimo.

También deben mantener actualizados los avisos laborales obligatorios que informan a los empleados sobre sus derechos.

El Departamento de Comercio de Florida publica los avisos oficiales y la información correspondiente al salario mínimo estatal.

El estado también prohíbe tomar represalias contra un trabajador por ejercer sus derechos relacionados con el salario mínimo.

El aumento de 2026, por tanto, representa el cierre del calendario de incrementos de un dólar aprobado por los votantes. A partir de 2027, la evolución del salario mínimo estará vinculada a la inflación.

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