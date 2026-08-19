Los hijos de Robin Williams reviven su cuenta de Instagram para luchar contra la IA

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Robin Williams tenía 63 años cuando falleció. Foto: Anton Ivanov / Shutterstock

De manera inédita y sorpresiva, la cuenta de Instagram del actor Robin Williams, fallecido en 2014, volvió a tener actividad. Sus tres hijos decidieron reactivarla con un propósito especial: luchar contra la inteligencia artificial (IA).

A través de un comunicado que escribieron en la red social, Zak, Zelda y Cody Williams afirmaron que desean convertir el Instagram de su padre en un espacio oficial para recordar su legado y proteger su imagen,

A casi 12 años de la muerte del reconocido actor y comediante, la familia espera compartir fotografías, videos y recuerdos auténticos de Robin Williams. De esta manera, buscarán hacer frente a la creciente generación de contenidos con IA y que imitan la apariencia y voz de los famosos.

¿Qué dijeron los hijos de Robin Williams en su Instagram oficial?

“Nos alegra ver a las nuevas generaciones descubrir su obra, mientras que sus seguidores de siempre siguen celebrando la alegría que trajo a sus vidas”, se lee en el escrito que los tres hijos “firman” al final del mensaje.

“A medida que la tecnología evoluciona, queremos que este sea un espacio seguro y confiable donde las historias, fotos, videos y recuerdos compartidos reflejen su legado con autenticidad, calidez y cariño”, indica el comunicado.

Asimismo, destacaron que compartirán “los momentos que nos hicieron reír tanto a nosotros como a ustedes”, asegurando además que su legado sigue inspirando a muchos artistas de todo el mundo.

Por último, reconocieron que ver la cuenta de Robin Williams activa puede ser extraño para muchos, sin embargo, tienen un motivo razonable: “Es una de las mejores maneras que hemos encontrado para combatir el abuso desenfrenado de su voz e imagen por parte de la IA en esta plataforma”.

Zelda Williams ya había expresado su rechazo a este tipo de creaciones con inteligencia artificial. Según revela Variety, en 2025 criticó los videos de su padre generados con IA y pidió a quienes se los enviaban que dejaran de compartirlos.

“Es una tontería, una pérdida de tiempo y energía, y créanme, NO es lo que él querría”, escribió en una historia de Instagram en aquel entonces, de acuerdo con la revista de espectáculos.

Robin Williams, un “camaleón” de las actuaciones

Robin Williams fue uno de los actores y comediantes más reconocidos de Hollywood, a lo largo cinco décadas. Ganó un premio Oscar por su actuación en “Good Will Hunting” (1997) y protagonizó películas como “Mrs. Doubtfire”, “Dead Poets Society”, “Patch Adams” y “Jumanji”.

Su estilo combinaba humor, improvisación y actuaciones dramáticas que lo convirtieron en una figura querida por millones de personas. “Bicentennial Man” y “Jack” fueron otras dos películas donde entregó actuaciones memorables.

En sus últimos años, Robin Williams enfrentó problemas de salud que afectaron su bienestar. Había sido diagnosticado erróneamente con Parkinson, pero luego de su fallecimiento la autopsia reveló que padecía una enfermedad neurodegenerativa avanzada llamada demencia con cuerpos de Lewy.

El actor murió el 11 de agosto de 2014, a los 63 años. Experimentó síntomas extremos como paranoia, ataques de pánico, ansiedad profunda, insomnio y pérdida de memoria, meses antes de quitarse la vida.

Su fallecimiento conmocionó a la industria del entretenimiento y dejó un legado que sus hijos ahora buscan preservar en redes sociales, impidiendo que la memoria de su padrea sea “manchada” con material falso.

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