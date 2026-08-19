¿Viajas fuera de Estados Unidos? Esto puede pasar con tus pagos del Seguro Social

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Si recibes beneficios del Seguro Social y planeas viajar o vivir fuera de Estados Unidos, debes conocer las reglas que determinan si continuarás recibiendo tus pagos.

Salir de Estados Unidos por unas vacaciones no significa que dejes de recibir tu pago del Seguro Social. Sin embargo, si el viaje se convierte en una estadía prolongada o decides mudarte a otro país, las condiciones pueden cambiar.

La Administración del Seguro Social (SSA) establece reglas diferentes según la ciudadanía del beneficiario, el tipo de beneficio que recibe y el país donde permanecerá. Para algunas personas, permanecer fuera de Estados Unidos durante varios meses puede provocar la suspensión de los pagos.

Por eso, antes de viajar por un periodo prolongado, es importante saber qué ocurre con el Seguro Social cuando el beneficiario sale del país y qué situaciones pueden afectar sus depósitos mensuales.

¿Puedo seguir recibiendo el Seguro Social si salgo de Estados Unidos?

Si eres ciudadano estadounidense, por lo general puedes continuar recibiendo tus beneficios mientras estás fuera del país, siempre que la SSA pueda realizar los pagos en el lugar donde resides y no exista una restricción para ese país.

Si no eres ciudadano estadounidense, pueden existir reglas adicionales. En algunos casos, la SSA puede suspender los pagos después de que permanezcas fuera de Estados Unidos durante seis meses consecutivos.

Sin embargo, existen excepciones relacionadas con tu ciudadanía, el tipo de beneficio que recibes y los acuerdos que Estados Unidos mantiene con otros países.

¿Hay países donde existen restricciones para recibir los pagos?

Sí. El país donde se encuentre el beneficiario también puede afectar la posibilidad de recibir los beneficios.

Entre los países sujetos a restricciones se encuentran Cuba y Corea del Norte. En estos destinos existen reglas especiales que pueden impedir que determinados pagos sean enviados mientras el beneficiario permanezca allí.

También existen restricciones para países como Azerbaiyán, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Moldavia, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán.

Las condiciones no son iguales para todos los beneficiarios. En algunos casos, la SSA puede retener los pagos mientras determina si la persona cumple con alguna excepción que permita continuar con los beneficios.

¿Qué ocurre si tu país tiene un acuerdo de Seguro Social con Estados Unidos?

Estados Unidos mantiene acuerdos internacionales de Seguro Social, conocidos como acuerdos de totalización, con distintos países.

Estos acuerdos pueden permitir que determinados trabajadores sumen periodos de trabajo registrados en Estados Unidos y en otro país para cumplir los requisitos necesarios para recibir ciertos beneficios.

Entre los países que tienen este tipo de acuerdos con Estados Unidos están México, Canadá, Reino Unido, Alemania, España, Italia y Japón, entre otros.

Sin embargo, es importante distinguir entre tener un acuerdo de totalización y las reglas para recibir pagos mientras estás en el extranjero. Un acuerdo no significa automáticamente que cualquier beneficiario pueda vivir indefinidamente en ese país y continuar recibiendo sus beneficios sin restricciones.

Las condiciones dependen de la situación de cada persona y del beneficio que recibe.

¿Debes avisar a la SSA si vas a vivir fuera del país?

Si planeas permanecer fuera de Estados Unidos durante un periodo prolongado o cambiar tu residencia al extranjero, es importante mantener actualizada tu información ante la SSA.

La agencia puede necesitar conocer tu dirección, país de residencia y otros datos relacionados con tus beneficios.

También conviene informar cualquier cambio que pueda afectar tu elegibilidad o la forma en que recibes los pagos.

Los beneficiarios pueden administrar parte de su información a través de su cuenta my Social Security y comunicarse con la SSA si tienen dudas sobre sus beneficios mientras están fuera de Estados Unidos.

¿Cómo puedes recibir tu dinero mientras estás en otro país?

El depósito directo es una de las opciones más prácticas para quienes reciben beneficios mientras viven fuera de Estados Unidos, siempre que la SSA permita realizar el depósito en el país y la cuenta correspondiente.

Los métodos de pago disponibles dentro de Estados Unidos no necesariamente funcionan de la misma manera en el extranjero. Por eso, si planeas mudarte, conviene revisar esta información antes de salir.

También es recomendable comprobar que la dirección y los datos bancarios registrados ante la SSA sean correctos. Mantener esta información actualizada puede ayudar a evitar retrasos o problemas con los pagos.

¿Qué pasa si la SSA suspende tus pagos?

Si la SSA determina que tus beneficios deben suspenderse porque se cumplieron las condiciones aplicables a tu situación mientras estás fuera de Estados Unidos, deberás comunicarte con la SSA al 1-800-772-1213, ingresar a tu cuenta de my Social Security o contactar a la oficina correspondiente si te encuentras en el extranjero. La agencia indicará los documentos o información necesaria para presentar el caso.

En determinados casos, el beneficiario tendrá que regresar a Estados Unidos y cumplir con los requisitos establecidos por la SSA antes de que los pagos puedan reanudarse.

La agencia también puede solicitar información para comprobar la situación del beneficiario y determinar cuándo corresponde restablecer los depósitos.

Por eso, si recibes una notificación de suspensión, es importante comunicarte con la SSA y proporcionar la información solicitada.

¿Qué debes revisar antes de viajar?

Si planeas salir de Estados Unidos durante varios meses o mudarte al extranjero, conviene revisar estos puntos antes de viajar:

Confirmar si la SSA puede enviar tus beneficios al país de destino

Revisar las reglas que corresponden a tu ciudadanía

Si no eres ciudadano estadounidense, verificar cómo podría afectarte permanecer seis meses o más fuera del país

Comprobar si existen restricciones para el destino

Mantener actualizados tu dirección y tus datos bancarios

Revisar si Estados Unidos tiene un acuerdo de Seguro Social con tu país de destino

Guardar tus documentos relacionados con los beneficios y la información de contacto de la SSA

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