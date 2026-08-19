Tormentas causan inundaciones y apagones en el Medio Oeste de Estados Unidos: qué esperar

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Medio Oeste de EE. UU. tras tormentas 2026. Foto: Shutterstock

El centro y el este del país enfrentan una de las jornadas meteorológicas más complejas y letales de la temporada. Meteorólogos del canal FOX6 monitorean la evolución de fuertes tormentas que azotaron el sureste del estado de Wisconsin durante el martes. La violencia del clima se sintió con fuerza en el estadio American Family Field, donde las autoridades emitieron un anuncio meteorológico de emergencia mientras la intensa lluvia se filtraba a través del techo cerrado del recinto deportivo.

¿Cuáles fueron los condados más afectados en Wisconsin?

Cuando eran casi las 8 de la noche CDT, el Servicio Meteorológico Nacional canceló la alerta de tormentas severas para los condados de Dodge, Fond du Lac, Jefferson, Milwaukee, Ozaukee, Sheboygan, Washington y Waukesha. Sin embargo, las alertas continuaron activas para los condados de Kenosha, Racine y Walworth.

Las fuertes lluvias acompañadas de descargas eléctricas hicieron que alrededor de 30 mil personas quedaran sin servicio de electricidad en todo el estado. Aunque los avisos directos de tornado fueron retirados progresivamente, las alertas por inundaciones y vientos dañinos siguen vigentes.

Missouri y Oklahoma

Por otro lado, meteorólogos de la cadena KY3 informaron que las células de tormenta se están desplazando al norte de la región de los Ozarks, con una trayectoria proyectada hacia el sur.

El mapa oficial reveló la presencia de un frente cálido al sur de Missouri, “con varios frentes más débiles al norte donde se han producido tormentas”. La masa de débil presión ubicada al norte de Oklahoma se desplazará a lo largo de este miércoles durante la tarde y la noche.

Durante toda esta semana, extensas zonas de tiempo severo y lluvias torrenciales capaces de provocar inundaciones repentinas se desplazarán por el centro y el este de Estados Unidos, alimentadas por una masa de aire extremadamente húmedo.

El equipo de AccuWeather reveló en su informe oficial que “se prevé que la mayor actividad de tormentas eléctricas severas se produzca entre las 14:00 y las 20:00 hora local, aunque algunas tormentas fuertes podrían ocurrir fuera de ese intervalo”.

Desastre e inundaciones en Indiana

Luego de varios días consecutivos de lluvias e inundaciones en el estado de Indiana, la agencia Reuters reporta que al menos siete personas han perdido la vida debido a los desbordamientos. Decenas de familias tuvieron que ser evacuadas de urgencia por las crecidas del río White.

Las informaciones de los cuerpos de socorro señalan que se utilizaron equipos de emergencia provistos con botes de rescate para poner a salvo a los residentes que quedaron atrapados en sus viviendas sin poder salir por sus propios medios debido a la rápida subida del nivel del agua.

Muertes confirmadas y apagones masivos en el Medio Oeste

En el resto del Medio Oeste del país, la situación se vuelve cada vez más crítica. Más de un millón de personas permanecen a oscuras sin energía eléctrica y se registran al menos tres muertes adicionales asociadas de forma directa a los embates de la naturaleza.

La primera víctima mortal falleció a causa de una explosión doméstica relacionada con las condiciones meteorológicas; la segunda tragedia ocurrió cuando un niño de tan solo cuatro años falleció al caer un árbol de gran tamaño sobre su vivienda en Indiana; y una tercera persona perdió la vida en el estado de Ohio debido a la intensidad de las tormentas.

Declaratoria de estado de Emergencia

Frente al panorama devastador, el gobierno local declaró formalmente el estado de emergencia debido a las inundaciones generalizadas, emitiendo alertas por inundaciones repentinas para más de 16 millones de personas, todo esto mientras los sistemas de tormentas continúan azotando sin tregua a toda la región del Medio Oeste.

NBC News informó que el capitán de la policía local, Rob Maynard, calificó los estragos de la jornada como “probablemente el fenómeno meteorológico más severo que cualquiera de nosotros aquí pueda recordar” en la historia reciente de la comunidad.

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