State Farm repartirá 5 mil millones de dólares en dividendos a sus asegurados.

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State Farm otorgará dividendos 2026. Foto: Shutterstock

Es el momento de revisar con atención tu correo postal o tu bandeja de entrada electrónica. La aseguradora State Farm Mutual Automobile Insurance Company comunicó de manera oficial que ha comenzado la distribución de un histórico dividendo en efectivo por un monto total de 5 mil millones de dólares a sus asegurados. Desde la propia directiva de State Farm explican que esta importante devolución de fondos es posible gracias a su estructura corporativa: al ser una compañía de seguros mutua, la entidad pertenece directamente a sus propios asegurados y no a inversionistas o accionistas externos.

¿Cuáles son los requisitos para recibir el pago de State Farm?

El fondo total de los 5 mil millones de dólares será entregado y distribuido entre una cobertura que supera los 49 millones de vehículos en todo el país. La suma que recibirá cada beneficiario se calculará en función de un porcentaje de la prima total que la persona pagó por la póliza del seguro de auto elegible durante el ejercicio fiscal 2025.

Es importante señalar que las regulaciones sobre este porcentaje de devolución varían dependiendo del estado de residencia del titular, oscilando generalmente entre el 4% y el 10% de la prima abonada.

-No necesita realizar trámites complejos ni presentarse en oficinas físicas para recibir el dinero.

-Debe estar muy atento al momento en que la empresa se comunique formalmente con usted.

-State Farm está enviando los avisos a sus clientes tanto vía correo electrónico como por correspondencia en correo postal.

¿Cómo consultar el monto del reembolso y las opciones de cobro?

Si deseas saber con exactitud cuánto te pagarán por este concepto, debes ingresar a tu perfil de usuario mediante el portal en la página web oficial o a través de la aplicación móvil de la aseguradora.

Usted puede recibir la acreditación del pago de State Farm mediante un cheque físico tradicional o a través de un pago digital. Para completar este paso de manera ágil, debe comprobar la información en su aplicación o en el sitio web de la empresa para saber qué tipo de reembolso recibirás y confirmar la vía de acreditación preferida.

Debido al volumen masivo de titulares, se prevé que el proceso para que la totalidad de los usuarios elegibles reciban su dinero tarde varios meses. Asimismo, las autoridades de la aseguradora aclararon que este pago extraordinario no afectará las tarifas del seguro, por lo que cobrar el cheque o aceptar la transferencia no incidirá negativamente en el costo de sus futuras primas.

¿Qué dice el comunicado oficial de la aseguradora y cómo pedir asistencia?

En la información institucional publicada en su portal web, la empresa indicó textualmente: “Los clientes con una póliza de seguro de automóvil particular elegible emitida por State Farm Mutual Automobile Insurance Company, vigente en cualquier momento entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2025, y cuyo pago de dividendos no sea inferior a un umbral mínimo de procesamiento, califican para recibir un dividendo. Se recomienda a los clientes que revisen su correo electrónico para obtener su enlace de pago individual, llamen al 1-888-808-9532 o se comuniquen con su agente para obtener más información”.

Si le quedan dudas sobre el estado de su pago, los porcentajes aplicables a su caso o el estado actual de su póliza, puede visitar directamente el sitio web oficial sfdividend.com o comunicarse al Centro de Atención al Cliente de Dividendos mediante la línea gratuita 1-888-808-9532.

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