Calendario escolar y primer día de clases en Denver

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Ciclo escolar tendrá 174.5 días en Denver. Foto: Wave Break Media / Envato

El Distrito de Escuelas Públicas de Denver (DPS) estableció que el regreso a clases 2026-2027, para estudiantes K-12, está pautado para el 24 de agosto. Por su parte, los alumnos de preescolar iniciarán sus actividades un día después, es decir, el 25 de agosto.

Sin embargo, el cronograma oficial indica que el primer día de “planificación para los maestros y capacitación profesional” comenzó el lunes 17 de agosto.

Como ocurre en otros distritos escolares de EE. UU., no existe una fecha única para el inicio de clases en todo el país. Cada sistema educativo organiza su propio calendario, con periodos académicos, vacaciones y días sin clases, según sus necesidades.

En el caso de Denver, el ciclo escolar tendrá 174.5 días de asistencia para los estudiantes, mientras que el personal docente contará con 186 días de trabajo, apunta el documento publicado en la web del DPS.

¿Cuándo terminan las clases en Denver?

El calendario establece que el último día de clases será el viernes 4 de junio de 2027. Esa jornada tendrá una particularidad: durante la primera mitad del día habrá una salida temprana para los estudiantes y la segunda parte estará destinada a planificación de los maestros.

Con esta fecha, las familias pueden comenzar a organizar con anticipación actividades de verano, viajes y otros planes posteriores al cierre del año académico.

¿Cuándo son las vacaciones escolares?

Uno de los primeros descansos importantes llegará con Thanksgiving. El receso está programado del 23 al 27 de noviembre de 2026, incluyendo el Día de Acción de Gracias, que se conmemora el jueves 26.

Posteriormente, llegará el descanso de invierno, que comprenderá del 21 de diciembre de 2026 al 1 de enero de 2027. Las actividades escolares se retomarán después de ese periodo.

El calendario también contempla el spring break, del 29 de marzo al 2 de abril de 2027, uno de los periodos más esperados por las familias durante la segunda mitad del año.

Días festivos sin clases

Entre los principales días festivos marcados en el calendario de Denver Public Schools están:

7 de septiembre de 2026: Día del Trabajador

26 de noviembre de 2026: Día de Acción de Gracias

1 de enero de 2027: Día de Año Nuevo

18 de enero de 2027: Día de Martin Luther King Jr

15 de febrero de 2027: Día de los Presidentes.

31 de mayo de 2027: Día de los Soldados Caídos (Memorial Day)

18 de junio de 2027: Juneteenth (ocurre después del último día de clases)

Vacunación, útiles escolares y otros recursos

Recuerda que para matricular a tu hijo en una escuela de Miami, debe cumplir con algunas vacunas esenciales. Asimismo, debes presentar un certificado médico que acredite que tu hijo está vacunado y está al día con las dosis de refuerzo. De lo contrario, no podrá asistir.

Si aún estás en la búsqueda de cuadernos, lápices y otros materiales, hay varios supermercados y tiendas donde puedes encontrar útiles escolares con precios desde 25 centavos. Asimismo, supermercados como Walmart ofrecen útiles escolares con descuentos que superan el 50% en artículos básicos como crayones, lápices y mochilas.

Y en Estados Unidos existen ayudas gubernamentales y programas para útiles escolares, los cuales pueden aliviar el presupuesto antes de que inicie el ciclo escolar.

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