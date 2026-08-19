Retiran del mercado Outshine Fruit Bars por posible contaminación con vidrio

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Fuera las Outshine Fruit Bars por contaminación 2026. Foto: Shutterstock

Un nuevo riesgo de contaminación pone en alerta al mercado estadounidense de consumo masivo. Mediante un comunicado de prensa oficial, la empresa con sede en California; Dreyer’s Grand Ice Cream, Inc. informó que se ha retirado del mercado una cantidad específica de sus populares helados Outshine Fruit Bars, “debido a una posible contaminación con material extraño en el vidrio”.

¿Cuáles son los productos afectados por el lote contaminado?

La medida preventiva abarca a presentaciones seleccionadas que se distribuyen de manera habitual en cadenas minoristas de todo el país. Los productos afectados incluyen específicamente las variedades Outshine Strawberry, Watermelon, Grape, Tangerine y Black Cherry Fruit Bars en la presentación de paquete de 6 unidades y 2.5 onzas (70 gramos).

Desde la corporación enfatizaron que el retiro se ejecuta de forma totalmente voluntaria debido a la posible presencia de fragmentos de vidrio dentro de los empaques. Para tranquilidad de los consumidores, la empresa informó que se pueden verificar minuciosamente los lotes comprometidos revisando el código UPC y la información impresa en la parte inferior del empaque de las barras de fruta Outshine.

¿Cuáles son los lotes y códigos UPC afectados?

Para facilitar la identificación exacta del producto en los hogares, la compañía detalló la nómina de sabores y sus correspondientes números de identificación:

Barras de fruta Outshine sabor fresa (Strawberry): paquete de 6 unidades de 70 gramos (2.5 onzas), con el código UPC en la parte inferior del paquete: 041548610047.

Barras de fruta Outshine sabor uva (Grape): paquete de 6 unidades de 70 gramos (2.5 onzas), con el código UPC en la parte inferior del paquete: 041548244044.

Barras de fruta Outshine sabor sandía (Watermelon): paquete de 6 unidades de 70 gramos (2.5 onzas), con el código UPC en la parte inferior del paquete: 041548413624.

Barras de fruta Outshine sabor cereza negra (Black Cherry / Uva variante): paquete de 6 unidades de 70 gramos (2.5 onzas), con el código UPC en la parte inferior del paquete: 041548000121.

Barras de fruta Outshine sabor mandarina (Tangerine): paquete de 6 unidades de 70 gramos (2.5 onzas), con el código UPC en la parte inferior del paquete: 041548612041.

Para confirmar con precisión el número de lote de cada producto contaminado, los usuarios pueden consultar directamente la página web oficial de la marca.

Asimismo, la firma distribuidora de helados aclaró enfáticamente que “ningún otro producto o variedad de Outshine se verá afectado. ÚNICAMENTE los cinco sabores de las barras de 6 unidades y 70 gramos (2.5 onzas)”.

Afortunadamente, los voceros de la empresa aclararon que hasta el momento “no han reportado enfermedades ni lesiones” asociadas con la ingesta del producto. Sin embargo, recalcaron que “si alguien sospecha de alguna lesión, debe consultar a un profesional de la salud de inmediato”.

¿Qué hacer si tienes las barras Outshine retiradas en tu congelador?

Frente a esta situación, la empresa recomienda de manera explícita a todos los consumidores que hayan adquirido alguna unidad de los lotes mencionados desechar el producto de inmediato y acudir a su lugar de compra para solicitar el reembolso correspondiente del dinero.

En su declaración institucional, la marca emitió unas palabras hacia sus clientes: “La seguridad, la calidad y la integridad de nuestros productos siguen siendo nuestra máxima prioridad. Pedimos disculpas sinceras por cualquier inconveniente que esta medida pueda ocasionar a nuestros consumidores y clientes minoristas”.

Para quienes deseen obtener más información, resolver dudas sobre los lotes o reportar alguna novedad tras haber consumido el helado, pueden comunicarse directamente con la atención al cliente de Dreyer’s Grand Ice Cream, Inc. a través del correo electrónico dreyers@casupport.com.

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